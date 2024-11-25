Günlük burç yorumları: 26 Kasım 2024 Salı

Ay, detay odaklı Başak burcundaki geçişine devam ediyor, ardından Terazi burcuna giriyor. Başak burcundan ayrılmadan önce Ay, Neptün ile karşıtlık yapıyor ve bu durum bizi sorularla bırakıp mevcut görevimizden uzaklaştırıyor. Terazi burcundaki Ay ile nazik, uyumlu ve insanlarla orta yolu bulmaya istekliyiz. Ay'ın Plüton ile üçgen açısı, sosyal becerilerimizin ve daha etkili iletişim ihtiyacımızın farkında olmamızı sağlıyor. Kararlı ve kalıcı değişiklikler yapmaya hazırız. Güneş ile yaptığı altmışlık açı, iş birliğini teşvik ediyor.

Ay, öğleden sonra Güney Düğüm ile hizalanıyor ve bu, özgüvenimiz pahasına başkalarına bağımlı olma eğilimini artırıyor. Kendi güçlü yönlerimizi hatırlamak önemli. Merkür bugün Yay burcunda durağanlaşıp gerilemeye başlıyor ve bu gerileme 15 Aralık'a kadar devam edecek. Bu süreçte bazı gecikmeler veya bilgi akışında tıkanıklıklar yaşanabilir. Düşüncelerimiz içe dönüyor ve konuları gözden geçirip yeniden değerlendirme fırsatı buluyoruz. Merkür gerileme dönemleri, meditasyon, günlük tutma, eski planları yeniden ele alma ve geçmiş çalışmaları gözden geçirme gibi aktivitelerin daha fazla desteklendiği zamanlardır. İletişim ve ulaşımın mekanik yönlerinde küçük aksamalar, bizi daha anlamlı bağlantı kurma yollarına yönlendirebilir. Bu gerileme dönemi, inançlarımızı, fikirlerimizi, macera ruhumuzu, yayıncılık çabalarımızı ve eğitim hedeflerimizi gözden geçirmek için güçlü bir zamandır. Projelere, eşyalara, durumlara, sorunlara ve hatta insanlara yeni bir bakış açısıyla bakabiliriz. Bilgi tıkanıklıkları, bizi bu yeni bakış açısına itebilir, beklerken daha yaratıcı kaynaklara yönelik bir tutum geliştiririz! En zorlayıcı zamanlar, gerilemenin başladığı ve sona erdiği dönemlerdir (bugün ve 15 Aralık civarı). Ancak bu geçiş dönemlerinden sonra, hareketin ritmine daha fazla alışırız.