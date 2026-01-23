HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 24 Ocak 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Ocak Cumartesi

24 Ocak 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 24 Ocak Cumartesi
Giriş: 23 Ocak 2026, Cuma 00:16
Güncelleme: 23 Ocak 2026, Cuma 00:16
1

Mars bugün Kova burcuna giriyor ve 2 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Bu döngü sırasında enerji seviyeleri dinamik ancak düzensiz olabilir. Takım oyuncusu gibiyiz; iş birliğine açığız ve önceki döngülere kıyasla kişisel güçle daha az ilgileniyoruz. Hedeflerimize deneme-yanılma yöntemleriyle ulaşabiliriz. Mars Kova'dayken öfkenin daha kişisel olmayan bir şekilde ifade edilmesi tipiktir. Bu süreçte alışılmadık yöntemlere çekiliriz ve sorunlara entelektüel, mesafeli bir bakış açısıyla yaklaşma eğiliminde oluruz. Ancak tamamen arkasında durabildiğimiz ya da inandığımız zaman harekete geçeriz. Bu nedenle, harekete geçmekten çok eylem üzerine düşünmekle zaman geçirebiliriz. Yine de motive olduğumuzda, fikirlerimiz ve davalarımız için savaşçı oluruz. Merkür'ün bugün Mars'la paralel açı yapması, iletişimimize spontane, açık sözlü ve enerjik bir hava katıyor; canlı düşünceler ve etkileşimler doğurabilir. Öte yandan Güneş'in Plüton'la hizalanmasıyla hayatımızda ve ilişkilerimizde daha fazla yoğunluk arıyoruz. Azimliyiz ve hayatımız üzerinde daha fazla kontrol sağlama ihtiyacı baskın hissedilebilir. Güçlü iradeli, becerikli ve odaklıyız; bazı şeyleri kendimize saklamak ve aceleyle ilerlememek faydalı olabilir. Bu etki, öz-hakimiyet arzusuna dikkatimizi çekiyor. Küçük bir kriz, hayatımızda üzerinde çalışılması, iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken bir alanı fark etmemizi sağlayabilir. Huysuz davranışlara ve ani kararlar almaya karşı dikkatli olmalıyız. Bunun arkasında bir miktar paranoya ya da aşırı düşünme olabilir. Büyüyebilmek için geri dönüştürmeye, güncellemeye, gözden geçirmeye ve eleme yapmaya odaklanmalıyız. Arkadaşlar ve sosyal ağlarla ilgili alışılmadık, yoğun ya da dramatik gelişmeler mümkün. Bireysellik, eşitlik, arkadaşlıklar ve grup ilişkileriyle bağlantılı kontrol ve güç meseleleriyle yüzleşiyor olabiliriz. Ay bugün Koç burcuna giriyor; bu, iddialı ve eylem odaklı bir etki. Kendi yönümüzü belirleme ihtiyacımızı fark ederken, aynı zamanda iş birliğine açığız ve başkalarını takdir ediyoruz. Yeniden enerji toplamak, Ay'ın Mars, Plüton, Güneş, Merkür ve Venüs ile yaptığı altmışlık açılar sayesinde yeni ilhamlar bulmakla mümkün olabilir.

2

24 OCAK 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugünkü Güneş–Plüton hizalanması, sorunlu alanlara dürüst bir bakış sunuyor; bu enerjiyi takılıp kalmak için mi yoksa düzeltmek için mi kullanacağın sana bağlı. Bu etki, hayatındaki bazı dikkat dağıtıcıları ya da daha az anlamlı projeleri ortadan kaldırma ihtiyacını tetikleyebilir. Aynı zamanda sosyal hayatınla ilgili derin dürtülere ve korkulara temas etmene yardımcı olur. Ay bugün burcuna ilerliyor ve birkaç gün boyunca daha etkileşimci ve duygusal olarak daha ilgili olman muhtemel. Özellikle fark ediliyorsun ve bunu çekici bir şekilde yapıyorsun. Bugünkü geçişler, karşılanmamış ihtiyaçlara güçlü bir odaklanmayı teşvik ediyor; oldukça becerikli ve dinamiksin. Kendi yönettiğin faaliyetler bugün en iyi sonucu verse de, başkalarının iş birliğini kolayca kazanıyorsun. Bugünün etkileri, arkadaşlarla ilgili zorlukları ya da sosyal hayatınla ilgili karmaşık duyguları aydınlatabilir; ancak sana gösterilenler, yeni bağlar kurman, yeniden başlaman ya da onarımlar yapman için motive edici olabilir.

3

24 OCAK 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Güneş ve Plüton bugün senin haritandaki onuncu evde buluşuyor ve yoğun duygular, hatta bazı korkular gün yüzüne çıkabilir. Bunlar büyük olasılıkla yaşam yolun, hedeflerin, kariyerin ya da itibarınla ilgilidir. Dışarıya nasıl bir imaj yansıttığın ya da hayatının hangi yöne gittiği konusunda endişe duyabilirsin; ancak buradan, daha fazla kontrol alma kararlılığı doğar. Profesyonel anlamda ya da itibar düzeyinde kendini yeniden yaratman gerekiyorsa, stratejiler belirlemek için uygun bir zamandasın. İşinde parlamanı engelleyen ya da hedeflerine ulaşmanı zorlaştıran faaliyetleri azaltmayı düşünebilirsin. Bu dönem, başarılarına ve hedeflerine ciddi bir şekilde odaklanma zamanı olabilir; aynı zamanda en derin arzularını ve amaçlarını gerçekten sahiplendiğini hissettirecek değişimlere dair önemli kararlar alma motivasyonu da getirebilir. Bununla birlikte Ay bugün senin dinlenme ve içe dönüş alanına ilerliyor ve önümüzdeki birkaç gün duygusal anlamda bir tür reset yapman sana iyi gelecektir. Ay döngüsünün bu zamanında, kendini alışılmışın biraz dışına çekmek son derece faydalı olabilir.

4

24 OCAK 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün senin sosyal alanına ilerliyor ve birkaç gün boyunca biraz geri yaslanıp hayatın tadını çıkarmak isteyebilirsin. Keyifli aktivitelere alan açmak şu anda oldukça yerinde. Ayrıca fikirlerini paylaşmaktan her zamankinden daha fazla keyif alman olası. İcat etmek, yenilik yapmak, keşfetmek ve araştırmak öne çıkan temalar; bu yalnızca zihinsel düzeyde gerçekleşse bile. Ayrıca bugünkü Güneş–Plüton kavuşumuyla, fikirlerine fazla sıkı sıkıya tutunmanın gelişimini sınırlayabildiğini öğreniyorsun. Sınırlayıcı tutumlardan özgürleşmek, senin için adım adım ilerleyen bir süreç ve bu oldukça güçlendirici. Yine de bu noktaya gelebilmek için bazı gerilimler ve korkularla yüzleşmen gerekebilir. Bu yıllık hizalanma, güneş haritandaki dokuzuncu evde gerçekleştiği için korkular daha çok önündeki yol, uzun vadeli planlar, beceriler, bilgi ve geleceğine dair inançlarla ilgili olma eğiliminde. Bu geçiş, inançların, fikirlerin ve bakış açıların aracılığıyla dönüşmeni ve büyümeni istiyor. Bir kişi ya da bir durum, olaylara bakış şeklini sorgulatabilir; buna direnmek mi yoksa deneyim aracılığıyla büyümek mi istediğin sana kalmış. Bugün gücü kötüye kullanan insanlara karşı dikkatli ol; aynı zamanda başkalarını kontrol etme eğilimine de. Bunun yerine, daha güçlü ve daha canlı bir hayat yaşama kararlılığına bağlanmaya çalış.

5

24 OCAK 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Güneş bugün senin haritandaki sekizinci evde Plüton'la hizalanıyor ve derinlemesine araştırma yapmak, incelemek ya da bir şeylerin köküne inmek sana büyük fayda sağlayabilir. Ya da bir ilişki ya da içsel motivasyonların hakkında göz açıcı bir farkındalık yaşayabilirsin. Bu dönem, daha derin arzularını ve hedeflerini fark etme zamanı; ancak aynı zamanda bazı korkularınla da yüz yüze gelebilirsin ve bu oldukça aydınlatıcı olabilir. Güvenle ilgili meseleler yüzeye çıkabilir ve kendine karşı dürüst olmak her zamankinden daha önemlidir. Yaşanan olaylar, karşılaşmalar ve anılar aracılığıyla, bağlanmaların ya da bağımlılıkların hakkında biraz daha şey öğreniyorsun. Bugün iç dünyanda olup bitenlerle bağlantıda değilsen, önemli bir gerilim hissedebilirsin. Bu açı başka bir düzeyde de çalışabilir; yoğun çalışma, derin odaklanma ve konsantrasyon için son derece verimli bir atmosfer yaratabilir. Ay bugün güneş haritandaki en üst noktaya ilerliyor ve sen de işlere el atmaya hazırlanıyorsun. Zorlukların üstüne gitme konusunda cesursun.

6

24 OCAK 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Ay, bugün birkaç günlüğüne güneş haritandaki dokuzuncu eve ilerliyor. Haritandaki bu alan, ufkunu genişletmeni, yeni şeyler öğrenmeni ve ruhunu beslemeni teşvik eder. Yeni bir ilgi konusu gününü canlandırabilir ve alışılmış sınırları zorlayan bir fikir konusunda kendini daha cesur hissedebilirsin. Bununla birlikte, bugünkü Güneş–Plüton geçişiyle, kendin hakkında bilmekten kaçındığın şeyleri başkalarında görmek fazlasıyla kolay olabilir. Gün içindeki olaylar ve duygular aracılığıyla kendin hakkında çok şey öğrenebilirsin. Hatta bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıman bile mümkün. Bugün ilişkiler ya da birine karşı hislerin yoğun olabilir ve etkileşimlerin, kendi doğanın çok da hoş olmayan yönlerini ortaya çıkarabilir. Ancak kendine karşı dürüst olur ve korkularınla yüzleşme konusunda cesur davranırsan, günün olayları ve duyguları sayesinde kendinle ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Karmaşık etkileşimlerde kendi rolünü inkâr etmediğinden emin ol; bunun yerine her açıdan değerlendirmeye çalış. Bugün, özellikle aşırı bağlanma gibi seni hedeflerine ulaşmaktan alıkoyan davranışları bırakmak için güçlü bir gün.

7

24 OCAK 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Güneş ve Plüton bugün hizalanırken, daha derin hedeflerine temas ediyorsun. Güçlenme noktasına gelmeden önce bir sorun yüzünden fazlasıyla gerilebilirsin; bu da ne zaman bırakman gerektiğini bilmeni önemli kılıyor. Ancak kendine karşı dürüst olursan, bu dönem ilerleyebilmen, büyüyebilmen ve hedeflerine ulaşabilmen için hayatında budama yapılması gereken alanları fark etmek adına son derece güçlü olabilir. Bu hizalanma, özellikle sağlık, günlük düzen, iş, sorumluluklar ve hizmet temalarıyla bağlantılı olarak, daha derin hedeflerini, korkularını ve kaygılarını aydınlatıyor. Bu nedenle bu hafta, karmaşık bir meseleyi çözmek ya da bir şeyi baştan sona, içten dışa yeniden ele almak için çok uygun olabilir. Bugün odaklanma gücün artıyor ve hayatınla ilgili son derece değerli içgörüler elde edebilirsin. Ay ise birkaç günlüğüne senin yakınlık alanına ilerliyor; etkileşimlerinden, projelerinden ve deneyimlerinden daha derin bir tatmin arıyorsun. Biraz araştırma, inceleme ya da analiz yapmak güçlü bir çekim yaratabilir.

8

24 OCAK 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Ay, bugün birkaç günlüğüne senin ortaklık alanına ilerliyor ve daha fazla etkileşim ya da geri bildirim arayışı içinde olabilirsin. Kendini ifade etmekten ve keyif almaktan yana uygun bir zaman olsa da, başkalarının görüşlerinin özellikle faydalı olabileceği bir dönemdesin. Bugünün gezegen geçişleri, daha pratik uğraşlar için de oldukça destekleyici. Yargılama gücün özellikle sağlam. Bugünkü Güneş–Plüton hizalanması, seni daha derin dürtülerinle temas ettiriyor. İster benzersizliğinin takdir edilmesi olsun ister bir aşk ilgisinden gelecek dikkat, bu arzuyu inkâr etmek zor olabilir ve bir eksiklik hissi yaşayabilirsin. Kırgınlık ya da kıskançlıkla uğraşıyor olman da mümkün. Duygularınla yüzleşmeye çalış ve artık daha fazla farkındalık kazandığına göre hayatını nasıl iyileştirebileceğini düşün. Örneğin güçlü duyguları yaratıcı bir işe, yeni bir amaca ya da bir bağlılığa dönüştürebilirsin. Aynı zamanda bu geçişin etkisiyle sağlıksız bağları azaltmak ya da tamamen bırakmak da değerli bir hedef olabilir. Bir durum ya da kişiyi gerçekten önemsiyor musun, yoksa tamamen geride mi bıraktın diye zorlandıysan, Güneş şimdi daha derin duygularını, arzularını ve korkularını aydınlatabilir.

9

24 OCAK 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünkü Güneş–Plüton hizalanmasıyla, hayatında ciddi bir güncelleme ya da yeniden başlatma gerektiren alanları daha net bir şekilde fark edebilirsin. Geride bırakılması gerekenlere ya da geliştirilip dönüştürülmesi gereken konulara odaklanmak için uygun bir zaman. Plüton enerjileri, zaten sahip olduklarını iyileştirmeyi tercih eder. Enerjini evle ilgili bir uğraşa oldukça başarılı bir şekilde yönlendirebilirsin. Bu geçiş, aynı zamanda bastırılmış kırgınlıkları ya da aşırı bağlanmaları da görünür kılabilir. Artan içgörü ve öz-farkındalıkla sorunları çözmek daha kolay hale gelir. Özellikle özel hayatın, ailen ve ev konularıyla bağlantılı olarak gömülü kalmış arzularını ya da kırgınlıklarını fark edebilirsin. Ay ise güneş haritandaki altıncı eve ilerliyor ve burada birkaç gün kalacak; yarım kalan işleri toparlamak tatmin edici olabilir. Üretken bir şeye emek vermek bugünlerde öne çıkabilir.

10

24 OCAK 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Güneş ve Plüton bugün iletişim alanında güçlerini birleştirirken, seni harekete geçiren şeylerle temas kurmak için oldukça iyi bir konumdasın. Bu süreç biraz sarsıcı ya da rahatsız edici hissettirebilir; ancak onu büyümek ve gelişmek için kullanırsan sana büyük fayda sağlar. İletişimin özellikle etkileyici olabilir ya da bir proje veya uğraşla ilgili yeni bir gelişme, anı ya da endişe gündeme gelebilir. Hassas alanları sağlamlaştırma ya da sorunları onarma motivasyonu güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu geçişle birlikte bir konuya tamamen kapılıp gidebilirsin. Aynı zamanda bu etki, daha derin hedeflerini ve korkularını fark etmen için seni zorlayabilir. Aşırıya kaçıldığında, bir konuya fazlasıyla takılıp hayatının diğer alanlarının zarar görmesi mümkün. Eğer bırakılması gereken bir şey varsa, üretkenliğini bozan yüzeysel bir uğraş ya da seni olumsuz bir ruh hâlinde tutan bir tutum gibi, bunu geride bırakmak için doğru zamandasın. Ayrıca bu dönem, eğitimini ve iletişimini geliştirmeye yönelik bir plan oluşturmak için de son derece elverişli olabilir.

11

24 OCAK 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Güneş–Plüton hizalanmasıyla, bağlanmalarına odaklanıyor olabilirsin. Bu güçlü ikili, sınırların, gelirlerin ve değerlerinle ilgili derin ve yoğun duyguları harekete geçirebilir. Güneş haritandaki para, sahip oldukların, konfor ve özdeğer alanı olan ikinci evde gerçekleşen bu etki, bu konulardaki daha derin dürtülerinle daha iyi temas kurma zamanı olduğunu gösteriyor. Güvenlik ya da maddi konularla ilgili korkuların veya endişelerin varsa, şu anda bu meselelere karşı özellikle hassas olabilirsin. Bu hizalanma, özellikle kazanç gücün ve güvenlik duygunla bağlantılı olarak, daha derin hedeflerini ve korkularını, farkındalığını artırabilir. Plüton tarzında, gereksiz olanları azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya odaklanarak daha etkili harcama ve birikim stratejileri oluşturmak için mükemmel bir zaman. Durağan olaylara ya da fazlalık yaratan eşyalara aşırı bağlandıysan, bu yüklerden özgürleşmek için harekete geçebilirsin. Ay'ın birkaç günlüğüne ev ve aile alanına ilerlemesiyle birlikte biraz daha içe dönük ve temkinli olabilirsin. Son birkaç gündür zihinsel dünyaya daha güçlü bir odak vardı; şimdi ise daha fazla dinlenme ihtiyacı hissetmeye başlıyorsun. Yine de meşgul kalmak ve değerli bir şey ortaya koymak istiyorsun.

12

24 OCAK 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Güneş ve Plüton bugün senin burcunda buluşuyor ve büyüme, gelişme ve değişme içgüdülerini harekete geçiriyor. Bu hizalanma, kişisel hedeflerini ve korkularını aydınlatıyor; eğer bunlarla bağlantını koparmışsan bu biraz rahatsız edici olabilir, ancak aynı zamanda son derece aydınlatıcıdır. Daha derin ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını kabul etmeye çalış; ardından sağlıklı ve güçlendirici olanları hayata geçirmek için bir plan geliştir. Günün yoğun bir enerjisi var ve bunu kendi yararına kullanabilirsin; ancak sorunlar üzerinde fazla oyalanma eğilimine dikkat et. Gerçekten kontrol edilemeyen şeyleri kontrol etme ihtiyacını bırakmaya çalış ve bunun yerine ustalaşabileceğin alanlara odaklan. Avantaj sağlamanın en iyi yolunun, dışındaki şeylere takılıp kalmak yerine tepkilerini ve tutumlarını kontrol etmek olduğunu fark edebilirsin. Bu, hareketli ve içine çeken bir gün olabilir. Ay, birkaç günlüğüne iletişim alanına ilerliyor; ilgini canlandırıyor ve burcundaki birçok gezegenle uyumlu açılar yapıyor. Özellikle zihinsel bir meydan okumaya hazır durumdasın. Yeniden hevesini kazandığını hissedebilirsin ve bu harika hissettirir. Öğrendiğin ya da karşılaştığın bir şey şu anda merakını fazlasıyla tetikleyebilir.

13

24 OCAK 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünün enerjileri, duygusal düzeyde bir yenilenme için oldukça elverişli. Seni güvensiz hissettiren ya da suçluluk duygusu yaratan şeylerin hayatından çıkması gerekiyor; ancak bunun için önce bunların ne olduğunu ve kaynağını fark etmelisin. Güneş–Plüton hizalanması, hayatındaki hangi tutumların ya da durumların kendine zarar veren davranışları tetiklemiş olabileceğini ya da güçsüzlük hissinin kökeninde yer aldığını görmene yardımcı oluyor. Şu an yaşanabilecek hafif bir rahatsızlık, büyümen ve gelişmen için güçlü bir motivasyon yaratabilir; sorunlu alanlardan arınma kararlığını besler. Özellikle daha derinlere gömülmüş duygularına, korkularına ve hedeflerine temas ederken, aynı anda çok fazla şeyi idare etmeye çalışmamaya dikkat et. Buna rağmen bu dönem, kendini anlama ve farkındalık açısından son derece değerli; göz açıcı, hatta hayatını dönüştürücü bile olabilir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar