Burçlara göre doğal yağlar

Gerginlik, stres, sıkıntı, üzüntü… Hepsi günlük hayatımızı o kadar çok etkiliyor ve kalitesinden alıyor ki, bazen sırf bunlar yüzünden vücudumuzda yaralar çıkabiliyor ya da rahat uyku bile uyuyamayabiliyoruz. Üstelik bazı durumlar bizden bağımsız gerçekleştiği için bir türlü çözüme de kavuşturamıyor, onunla birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz. Fakat böyle anlarda sana çözüm olacak bitkisel yağlar var. Sağlığın doğadan geldiğini bir kere daha hatırlamalı, burcuna göre sana iyi gelecek bitkisel yağdan geri kalmamak için hemen okumaya başlamalısın!

Koç Nane yağı ya da lavanta yağı ... 1 / 12

Boğa Sedir ağacı yağı - Okaliptüs yağı... 2 / 12

İkizler Bergamot yağı 3 / 12

Yengeç Papatya yağı 4 / 12

Aslan Zencefil yağı - Gül yağı 5 / 12

Başak Ylang Ylang yağı - Buhur yağı 6 / 12

Terazi Sardunya yağı 7 / 12

Akrep Yasemin yağı 8 / 12

Yay Çay ağacı yağı 9 / 12

Oğlak Sandal ağacı yağı 10 / 12

Kova Çiçek yağı 11 / 12

Balık Güve otu yağı 12 / 12