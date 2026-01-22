HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 23 Ocak 2026 Cuma
Günlük burç yorumları: 23 Ocak Cuma

23 Ocak 2026 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 22 Ocak 2026, Perşembe 10:26
Güncelleme: 22 Ocak 2026, Perşembe 10:26
Merkür bugün Plüton'la hizalanıyor, Güneş ise yarın sabah aynı hizalanmayı yapacak. Bizim için önemli olan bir konuda değerli bilgiler ortaya çıkabilir ya da içgörü kazanabiliriz. Gizli anlamları bulma zamanı; ancak bu aşırıya kaçarsa takıntılı, manipülatif, paranoyak olabilir ya da sözlü güç mücadelelerine girebiliriz. Gerçeğe ya da bir konunun özüne inmeye fazlasıyla ısrarcı olabiliriz. Bizim için önemli bir konuda içgörü kazanabiliriz; hatta çözüm bulma konusunda her zamankinden daha kararlıyız. İdeal olarak artan gerginlik ya da endişe, bizi faydalı değişiklikler yapmaya motive edebilir. Gözlem yeteneklerimiz şu anda çok güçlü ve önümüzdeki daha yoğun, daha aksiyon odaklı günlere hazırlanmak için strateji geliştirmek adına iyi bir zaman. Bugün ve yarın, gömülü konuları gün yüzüne çıkarabilir ve bunlar hakkında konuşabilir ya da analiz edebiliriz. Araştırmacı, ikna edici ve ısrarcı olabiliriz. Gün ilerledikçe Mars–Neptün altmışlığına (sekstil) yaklaşıyoruz. Neptün 26'sında Balık burcundan, Mars ise yarın Oğlak burcundan çıkacak. Burçların son derecelerinde gerçekleşen bu transit, arzularımızın peşinden ilham dolu ya da yumuşak bir yaklaşımla gitmemizi teşvik eder. Aktif olarak ilham ararız. Sezgisel rehberliğimizi, özellikle güvenlik duygumuzu artırıyorsa, pratik şekilde kullanabiliriz. Öfkenin bırakılması ya da tavırların yumuşaması söz konusu olabilir. Rekabet etmektense iş birliğini tercih eder ya da kendi yolumuza gitmek isteriz. Aynı zamanda şefkatimizi eyleme dökmeye hazırız; niyetlerimizi davranışlar ve jestler aracılığıyla ifade ederiz ve doğru adımları atma konusundaki sezgimiz güçlüdür. Alışılmadık ya da alternatif şifa yöntemlerine, ya da şifa amacıyla şefkat ve affediciliğin kullanımına açılabiliriz. Yaratıcı sanatlar gelişebilir.

23 OCAK 2026 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Merkür–Plüton hizalanması zihinsel yoğunluk getiriyor; bir durumu daha fazla katmanıyla görebildiğin için bir sorunu yeni bir anlayış ve içgörüyle ele almak adına mükemmel bir zaman olabilir. Bir konunun tam kalbine inebilirsin; ancak gün ilerledikçe geri çekilip farklı taraflarını da görmen mümkün. Şu anda ortaya çıkan konuşmalar ve fikirler dönüm noktaları yaratmaya yardımcı olabilir. Bir mutluluk hedefi ya da arkadaşlıkla ilgili bir mesele daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. Eski alışkanlıklara ve yöntemlere takılıp kalmamaya dikkat et; bunun yerine anlayışını yeni bir seviyeye taşımak için yeterince zorlamayı hedefle. Bugün pireyi deve yapma eğilimi olabileceğini unutma ve korku temelli bir düşünce çizgisinde aşırıya kaçmaktan kaçın. İdeal olarak, arkadaşlarla yapılan sohbetler ve networking faaliyetleri anlamlı öğrenme deneyimleri sunar. Gün ilerledikçe daha yüksek değerlerini ya da yol gösterici ilkelerini takip etmek iyi hissettiriyor ve özellikle işinde ya da sorumlulukların aracılığıyla parlıyorsun. Kendini keyifli biçimde yeterli ve hırslı hissediyorsun. Sezgilerin zirvede ve özellikle işle ilgili sorunları farklı bir bakış açısıyla çözebilirsin.

23 OCAK 2026 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Merkür şu anda güneş onuncu evinden geçiyor ve bu döngü; kariyerin, yaşam yönün, sorumlulukların ya da statünle ilgili bağlantı kurmak, düşünmek ve konuşmak açısından güçlü. Merkür'ün Plüton'la hizalanması nedeniyle bugün biraz yoğunluk ve zihinsel baskı hissedilebilir. Sorumluluk ve itibar alanında gerçekleşen bu kavuşumla birlikte, bir kariyer meselesinde keskin bir içgörü kazanabilir ya da önemli bir projede ilerleme sağlayabilirsin. Yarın Güneş de bu hizalanmaya katılacak ve korkular ya da endişeler, hayatındaki hassas bir alanı yeniden ele almana ya da güçlendirmene neden olabilir. Örneğin itibarın ya da kariyer yolun konusunda kaygıların varsa, düzeltmeler yapmak için çok uygun bir zaman. Daha iyi performans gösterebilmek adına sadeleşmek ve fazlalıkları ayıklamak için de elverişli bir dönem. Şu anda yoğun bir şekilde iletişim kuruyorsun; ancak bugün söylediklerinin düşündüğünden daha uzun süre seninle kalabileceğini unutma. Bugünün enerjileri problem çözmek açısından güçlü; zihinsel odaklanma ve kararlılıkla elinde büyük bir güç var. Bununla birlikte gün ilerledikçe, özellikle endişeleri bir kenara bırakıp anın iyi enerjilerinin tadını çıkarmayı seçersen, başkalarıyla bağ kurmak ve yakınlaşmak oldukça etkileyici olabilir. Bir ilişkide umut duygusu ve yön ya da amaç hissi seni motive edebilir. Şu sıralar hayatın daha ince ya da ruhsal yönlerine ayarlanıyorsun; bu da başkalarını, kendini ve amacını daha iyi anlamanı sağlayabilir. Birine yardım edebilir, bir kişi için büyük bir teselli ya da ilham kaynağı olabilir ya da yeni bir şey öğrenmeyi heyecan verici bulabilirsin.

23 OCAK 2026 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünün transitleri, iş birliğini, bağlantı kurmayı ve yumuşak bir ilerleme hissinin tadını çıkarmayı teşvik ediyor. Yine de Merkür–Plüton geçişi, her ne kadar faydalı olsa da, hafif sayılmaz. Zihni tek bir noktaya kilitleme eğilimi verir; ya bir sorun ve bir fikir üzerinde takılı kalabilir ya da kişisel bir ilginin peşinden kararlılıkla gidip bir konuyu daha derinlemesine araştırabilirsin. Bu transit altında bir fikir ya da konu seni oldukça ateşleyebilir. Bir uğraş ya da düşünce adrenalini yükseltebilir! Ancak fikir alışverişinin sinir bozucu bir güç oyununa dönüşme eğilimine dikkat et. Birini kendi düşünce tarzına "dönüştürmeye" çalışmaktan kaçınmalısın; bunun yerine, bu canlı ve tutkulu ruh hâlini yapıcı ve gerçekten ilgini hak eden bir alana yönlendirmelisin. İlgi alanlarının peşinden tüm kalbinle gittiğinde, başkalarının da zamanla bakış açını görmesi daha olasıdır. İnançların ya da eğitim planlarınla ilgili yeni içgörüler kazanma zamanı olabilir. Gün ilerledikçe, hayatını önemli şekillerde iyileştirme konusunda ilham hissedebilirsin. Şu anda hem üretken hem de arkadaş canlısı olabilirsin ve ikisini birden rahatlıkla başarabilirsin. Mars ve Neptün uyumlu bir açıya yaklaşırken, bir sonraki adımın; hatta yeni bir hamle yapmadan önce geri durman bile, sezgisel olarak doğru geliyor. Bir durumun katmanlarını görme isteğin, seni önemli keşiflere götürebilir.

23 OCAK 2026 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün düşüncelerin oldukça derin, Merkür yalnızca gizli ve mahrem konular alanından geçmekle kalmıyor (6 Şubat'a kadar), aynı zamanda bugün yoğun Plüton'la hizalanarak bir durumun yeni katmanlarını ortaya çıkarıyor. Araştırma ve inceleme için çok uygun bir zaman olabilir; ancak dikkat etmezsen bunu fazla ileri götürebilirsin. Bir konunun özüne inme isteğini, sana gerçekten fayda sağladığı noktaya kadar beslemeye çalış. Yanıtlar bulmak için konuşmaların ve düşüncelerin mutlaka olumsuz yerlere gitmesi gerekmez. Şu anda en önemli şey, daha iyi kararlar alabilmek için kendin, isteklerin ve duyguların hakkında daha fazla şey öğrenmen. Araştırıyor, iz sürüyor ya da bilgileri açığa çıkarıyor olabilirsin. Nitekim bugün keşif ve içgörü açısından oldukça umut vaat ediyor. Gün ilerledikçe, iş birliği içinde çalışmak ya da dostça bir rekabet yaşamak tatmin edici olabilir. Arkadaşlarla vakit geçirmekten keyif alabileceğin ve belki de özel biriyle tanışabileceğin potansiyel olarak harika bir zaman. Romantizm güçlenebilir ve uzun süreli ilişkiler dostane enerjilerden fayda görebilir. Bir ilişkide takdir göstermek gerekiyorsa, bunu ifade etmek için uygun bir dönem.

23 OCAK 2026 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür bu günlerde karşıt burcundan geçiyor ve 6 Şubat'a kadar konuşmalarını ve ilişkilerini canlandırmaya devam edecek. Ancak bugün Merkür'ün Plüton'la burada buluşması, yoğun bir zihinsel odaklanmayı beraberinde getiriyor. Düşüncelerinin sık sık bir ilişki konusuna kaydığını fark edebilirsin ya da biri senden tüm dikkatini isteyebilir! Bir konuşmada "oraya gitmek" isteyip istemediğinden bağımsız olarak, konu yine de o yöne ilerleyebilir. Eğer konuşulması gereken rahatsız edici bir mesele varsa, ona yaklaşmayı düşünebilirsin; ancak insanların şu anda konuları her zamankinden daha ciddiye alma eğiliminde olduğunu unutma. Hayatındaki önemli biriyle önemli etkileşimler yaşanabilir ya da bir aydınlanma anıyla, ilişki ihtiyaçların konusunda daha net bir anlayışa ulaşabilirsin. Özellikle gün ilerledikçe, işine ya da ev ortamına yaratıcı dokunuşlar katman için harika enerjiler seninle. Daha önce senden kaçan bir bilgiye ya da bir sorunun çözümüne sezgisel olarak ulaşman mümkün. Eğer bir sağlık ya da iş projesini hızlandırıyorsan, bunu şimdi yaratıcı ya da hayal gücünü kullanan yollarla yapmak için uygun bir zaman olabilir.

23 OCAK 2026 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Merkür şu anda iş ve sağlık alanından geçiyor ve 6 Şubat'a kadar burada kalarak beceriler geliştirmeye ve sorun çözmeye daha güçlü bir odaklanma getiriyor. Bugün Merkür'ün Plüton'la bu alanda buluşması zihinsel yoğunluğu artırıyor! Daha verimli olma isteğin ve dürtün güçlenebilir; zihnini sorunların etrafında toparlayıp zihinsel zorlukların üstesinden gelmek isteyebilirsin. Bu hizalanma, bir proje ya da girişimde başarıya ulaşma kararlılığını tetikliyor. Sağlıkla ya da şifayla ilgili bir yöntemi araştırmak tatmin edici olabilir. Aşırı baskın olma eğilimine dikkat et ve bir konuyu ne zaman bırakman gerektiğini bilerek kendine nazik davran. Rahatsız edici bile olsa bir gerçekle yüzleşmek; kendini geliştirmek, güçlendirmek ve hayatının önemli alanlarını kontrol altına almak için seni motive edebilir; böylece ileride endişelere ya da sorunlara karşı daha az savunmasız olursun. Seni ilhamlandıran ve motive eden hedeflerini kucaklamaya çalış; ancak kendine aşırı baskı yapmaktan kaçın. Gün ilerledikçe, seninle sevdiğin biri arasındaki sezgisel ya da ruhsal bir bağdan keyif alabilirsin. Üzerinde hafif gizemli bir hava var ve bu oldukça çekici. Mutlu bir rahatlama ya da ifade biçiminin her türlüsü şu anda tatmin edici olabilir.

23 OCAK 2026 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünkü Merkür–Plüton hizalanması, daha özel bir etki taşıyor ve zihinsel yoğunluğu artırıyor. Kendini, muhtemelen yaratıcı bir proje ya da romantik bir ilişkiyle bağlantılı olan ve daha fazla araştırma gerektiren bir konuya fazlasıyla kaptırmış bulabilirsin. Önemli bir konuşma, keşif ya da büyük bir açığa çıkış yaşanabilir. Bir olay, normalde kaçınacağın bir şeye dikkatini vermeni zorunlu kılabilir ve bununla ilgili güçlü duygular hissedebilirsin. Bir konunun gerçeğini ölçülü bir şekilde araştırmak senin lehine çalışabilir. Düşünme, bağ kurma ve yaratma konularında doğal sınırlarını zorlamak değerli olabilir. Ancak ne zaman durman gerektiğini bilmek çok önemlidir; böylece kontrolü yeniden ele alabilir ve yoluna geri dönebilirsin. Bugün yaptıklarında dramatik ve rekabetçi bir dokunuş olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde, çalışma ve yaşam ortamına daha fazla uyum, huzur, güzellik ya da denge getirmek için harekete geçmeye karar verebilirsin. Yaratıcı yeteneklerini iş, sağlık ya da evle ilgili hedeflerini ilerletmek için kullanabilirsin. Fiziksel ve duygusal şifa şu anda güzel bir şekilde birbiriyle bağlantı kuruyor.

23 OCAK 2026 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür kısa bir süredir ev ve aile alanından geçiyor ve 6 Şubat'a kadar burada misafir olacak. Bugün Merkür'ün Plüton'la güneş haritandaki bu alanda buluşması, etkiye yoğunluk ve odaklanma katıyor. Dikkat çekici konuşmalar kişisel meseleler, aile ya da ev hayatı etrafında dönebilir. Bu transit etkinken, ne kadar yanıt istesen de işleri fazla zorlamamak en iyisi. Başkalarının seni kışkırtmasına izin vermemeye çalış. Fazla enerjini planlar yapmaya, evi düzenlemeye ya da aileyle ilgili faaliyetlere yönlendirmek başarılı olabilir. Ya da zihninin sık sık geçmişten bir meseleye ve çözülmemiş bir soruna gittiğini, bir sonuca ulaşmak istediğini fark edebilirsin. Sorun şu ki, tek bir fikre o kadar odaklanabilirsin ki asıl önemli noktayı kaçırabilirsin. Bu nedenle bir düşünce çizgisini ya da konuşmayı fazla ileri götürmemeye dikkat etmelisin. Bunun dışında, bir durumu araştırmak ya da gizli katmanlarını görmek için oldukça uygun bir zaman. Gün ilerledikçe paylaşım için güzel bir dönem. Kendini yaratıcı biçimde ifade etmek doğal geliyor ve yaratım sürecine daha fazla hayal gücü katıyorsun. Algılama ve ikna gücün de oldukça güçlü. Seni mutsuz eden şeyleri düzeltmek için harekete geçebilir ya da biriyle iletişimi artırarak, düşünceli jestler yaparak bir bağı güçlendirebilirsin. Bunlar adeta sihirli sonuçlar doğurabilir.

23 OCAK 2026 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün ve yarınki transitler, daha derin düşünmeyi ve analiz etmeyi destekliyor. Tüm dikkatini gerektiren karmaşık bir mesele ortaya çıkabilir ya da zihnin bir ikilem ya da probleme takılıp kalabilir ve bundan sıyrılmak zorlaşabilir. Önceliklerini ya da keyifli ruh hâlini olumsuz etkiliyorsa, bir düşünce çizgisini fazla ileri götürmemeye dikkat et. İletişimi sağlıklı tutmak en iyisi olabilir. Bugün fikirlerin ve iletişim tarzınla başkalarını etkilemek açısından güçlü bir gün; önemli farkındalıklar ve atılımlar yaşanabilir. Bir konudaki içgörün başkaları için de faydalı olabilir ve sohbetler genelde her zamankinden daha derin ve nüfuz edici olur. Gün ilerledikçe, fiziksel ve ruhsal olarak yenilenme zamanı gelebilir. Mars–Neptün etkisi sezgilerinle olan bağını güçlendiriyor. Rüyalarına ve sezgisel hislerine özel dikkat göstermek için uygun bir zaman. Hayata dair içsel inancına bağlanıyorsun ve bu oldukça güçlü olabilir. Doğru kaynaklara yöneliyorsun. Sanat ve müzik şu anda özel bir çekiciliğe sahip olabilir ve kendini sakinleştirmek için en etkili şekilde kullanılabilir.

23 OCAK 2026 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür–Plüton hizalanması, zihinsel yoğunluğa eğilim yaratıyor. Merkür kısa süre önce burcundan çıktı ve 6 Şubat'a kadar kalmak üzere kaynaklar alanına girdi. Bugün aynı zamanda burada Plüton'la buluşuyor ve bir şeyi anlama yönünde güçlü bir dürtü hissedebilirsin. Bir konu ya da düşünce çizgisi seni uyanık ve istekli tutabilir; konuşmalar ise içgörülü ve ağırlıklı olabilir. Bu transit altında kendini biraz paranoyak ya da endişeli hissedebilirsin ya da sadece son derece odaklanmış olabilirsin. Bu etkiyi en iyi şekilde, harcamalarını sağlamlaştırmak ya da hataları tespit edip, düzeltmek için kullanmak mümkün. Maddi bir konuyu çözmek gündeme gelebilir. Bununla birlikte, eğer bir sorun seni tüketiyor ya da önceliklerinden uzaklaştırıyorsa, ondan biraz uzaklaşmaya zaman ayırmayı hedefle. Özellikle gün ilerledikçe, insanlar söylediklerine ve fikirlerin arkasındaki kişiye ilgi duyuyor. Zor durumları saygıyla ele alma konusunda bir yeteneğin var. Bir grup projesi ya da faaliyette bağ kurmayı ya da bağları güçlendirmeyi içeren hedefler, networking ve bağlantılar kurmak son derece destekleniyor. Üzerinde ekstra bir kişisel çekicilik var ve ikna etme ile cazibe gücün oldukça etkili. Duygusal zekâ seviyen çok yüksek.

23 OCAK 2026 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür şu anda burcundan geçiyor ve 6 Şubat'a kadar hayatını canlandıracak. Bugün Merkür'ün yoğun Plüton'la buluşması, seni konuşmaların odağı hâline getirebilir! Kişisel bir meseleyi ele alıp çözmeye kararlı olabilirsin. Ayrıca bir yanıt bulmak ya da bir gerçeği ortaya çıkarmak konusunda oldukça azimli olman ya da bugün ikna gücünle özellikle etkileyici olman mümkün. Bu transit, yakın çevreni ya da iletişim biçimini değiştirme veya yenileme yönünde seni motive edebilir. Konuşmalar elbette daha derin meseleleri tetikleyebilir ve kışkırtıcı sözler yanlış anlaşılabilir. Ancak bugünkü zorluklar, gelişmeler yapmak için seni harekete geçiriyor gibi görünüyor. Bir probleme yeni bir bakış açısı getirme fırsatını değerlendir. Neyse ki kişiliğin, kişisel planların ya da sağlığınla ilgili yeni içgörüler kazanabilirsin. İyisiyle kötüsüyle yüzleşmekten korkmuyorsun; bu da normalden çok daha fazlasını görmene yardımcı oluyor. Özellikle gün ilerledikçe, nazik desteğin aracılığıyla dürüstlüğün ve bütünlüğün parlıyor. Çevrendeki en ince ipuçlarını bile fark ediyorsun; bu da bilgini artırıyor. Bir ideale ya da davaya doğru çalışırken kendini özellikle iyi hissedebilirsin.

23 OCAK 2026 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün özel hayatında ya da iç dünyanda çok şey oluyor; Merkür ve Plüton güneş on ikinci evinde hizalanıyor. Bu, yoğun düşüncelerin, çözülmesi gereken bir gizemin ya da artık çözüm isteyen eski bir problemin zamanı olabilir. Zihnen oldukça meşgul olabilirsin! Karmaşık bir mesele hakkında değerli bir içgörü kazanabilir ya da geçmişteki önemli bir olaya dair yeni bir anlayış geliştirerek, gelecekteki yönünü değiştirebilirsin. Önceliklerinden kopacak kadar bir şeye aşırı odaklanma eğilimine dikkat etmen gerekse de, bir durumun özüne inmek için genel olarak iyi bir zaman. Tefekkürün ne zaman aşırı düşünmeye dönüştüğünü fark etmeye çalış; ilki sana yardımcı olurken, ikincisi seni çözüme ulaşmaktan uzaklaştırabilir. Gün ilerledikçe yaratıcı öz ifade kolay ve doğal bir şekilde akıyor. Bir kişiden, bir ilişkiden ya da özel bir bakış açısından ilham alabilirsin. Bir grup ya da ekip çalışmasına yaptığın katkılar takdir görebilir ve biraz hayal gücüne dayalı keşif, hem eğlenceli hem de değerli buluşlara yol açabilir. Şu anda başkalarıyla ortak noktalar bulmak kolay; ancak en çok öğrenmeyi farklılıklardan sağlıyorsun.

