23 OCAK 2026 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Merkür şu anda güneş onuncu evinden geçiyor ve bu döngü; kariyerin, yaşam yönün, sorumlulukların ya da statünle ilgili bağlantı kurmak, düşünmek ve konuşmak açısından güçlü. Merkür'ün Plüton'la hizalanması nedeniyle bugün biraz yoğunluk ve zihinsel baskı hissedilebilir. Sorumluluk ve itibar alanında gerçekleşen bu kavuşumla birlikte, bir kariyer meselesinde keskin bir içgörü kazanabilir ya da önemli bir projede ilerleme sağlayabilirsin. Yarın Güneş de bu hizalanmaya katılacak ve korkular ya da endişeler, hayatındaki hassas bir alanı yeniden ele almana ya da güçlendirmene neden olabilir. Örneğin itibarın ya da kariyer yolun konusunda kaygıların varsa, düzeltmeler yapmak için çok uygun bir zaman. Daha iyi performans gösterebilmek adına sadeleşmek ve fazlalıkları ayıklamak için de elverişli bir dönem. Şu anda yoğun bir şekilde iletişim kuruyorsun; ancak bugün söylediklerinin düşündüğünden daha uzun süre seninle kalabileceğini unutma. Bugünün enerjileri problem çözmek açısından güçlü; zihinsel odaklanma ve kararlılıkla elinde büyük bir güç var. Bununla birlikte gün ilerledikçe, özellikle endişeleri bir kenara bırakıp anın iyi enerjilerinin tadını çıkarmayı seçersen, başkalarıyla bağ kurmak ve yakınlaşmak oldukça etkileyici olabilir. Bir ilişkide umut duygusu ve yön ya da amaç hissi seni motive edebilir. Şu sıralar hayatın daha ince ya da ruhsal yönlerine ayarlanıyorsun; bu da başkalarını, kendini ve amacını daha iyi anlamanı sağlayabilir. Birine yardım edebilir, bir kişi için büyük bir teselli ya da ilham kaynağı olabilir ya da yeni bir şey öğrenmeyi heyecan verici bulabilirsin.