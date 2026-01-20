Satürn bugün Uranüs'le bir altmışlık açı yapıyor ve bu, bu serideki üçlü etkileşimin son kesinleşmesi. Bu etkiyle birlikte, özellikle kariyer, iş ve yaşam yolu konularında, ama hayatın diğer alanlarına da yayılacak şekilde, yaptığımız şeylerden daha fazla keyif alma ve keyif aldığımız şeyleri yapma eğilimindeyiz. Şu anda yaşanan olaylar karakter geliştirir ve hayat dersleri daha kolay sindirilebilir hâle gelir. Sağlam ve anlamlı bir ilerleme dönemidir. Bağlantıları güçlendirmek, müttefiklerle bağ kurmak ve hayatımızın ana yapılarını inşa etmek için uygun bir zamandır. Yaptığımız değişiklikler uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Özgün fikirler artık somutlaşabilir ya da oldukça başarılı bir şekilde gelişebilir. İstikrar ile gelişimi ya da heyecanı birleştirmek için olumlu sonuçlar doğuran bir fırsat vardır. Aynı durum yenilik ile geleneğin bir araya gelmesi için de geçerlidir. Günün erken saatlerinde Mars, Uranüs'le üçgen, Satürn'le altmışlık açı yaparak bu enerjiye bağlanıyor. Enerjimizi dengeli bir şekilde yönlendiriyoruz ve bu bize fayda sağlıyor. Hayatımızdaki eskimiş ya da işe yaramayan yöntemleri ve alanları yalnızca fark etmek değil, aynı zamanda iyileştirmek de daha kolay. Aynı anda hem yenilikçi hem de pratigiz. Güneş'in dün yaptığı gibi, Merkür de burç değiştirmeden kısa bir süre önce Neptün'le altmışlık açı yapıyor ve bugün Kova burcuna giriyor. Merkür–Neptün etkileşimi hayal gücümüzü harekete geçirir. Bu geçişle birlikte, çok az açıklama ya da yönlendirmeyle bir şeyleri bilme ve anlama hissi yaşayabiliriz. Sezgi vurgulanır ya da uyanır ve onu pratik konulara yaratıcı biçimde uygularız. Başkalarını ve durumları anlamamıza yardımcı olan incelikleri takdir ederiz. Daha kolay ilham alırız ve sözlerimizle başkalarına da ilham verebiliriz. Etkileşimlerimizde psişik bir açıklık vardır ve iletişimimiz belirgin şekilde daha yumuşak ya da şefkatlidir. Merkür, bugünden itibaren 6 Şubat'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu döngü boyunca bilgiye aç oluruz ve yeni ile özgün fikirlere açığız. Düşünce tarzımız ilerici ve nesneldir. Mantıklıyız; bir durumu değerlendirirken akıl ile duyguyu ayırmak daha kolaydır. İletişim ve düşünce kalıplarımız spontane, biraz parçalı ama mantıklıdır. Bu dönem, yaratıcı ve buluşçu düşüncenin zirvede olduğu bir zamandır. İlerici düşünceli ve yeni eğitimler ile bilgilere açık olsak da, fikir ve inançlarımızdan kolay kolay vazgeçmeyiz. Bu döngüde cesur ya da özgün düşüncelere daha fazla ilgi duyarız. Daha iyi bir geleceği hayal ederken, gerçekten ilgi çekici fikirler ve kavramlar geliştirebiliriz.