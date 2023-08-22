Günlük burç yorumları: 24 Ağustos 2023 Perşembe

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, artık ileriye daha iyimser bakıyorsunuz. Yine de daha uzun vadeli planlarınızı düşünürken zihinsel bir gürültü mevcut olabilir. Bunlar sizin için önemli olsa da aşırı düşünmenin gürültüsünü susturmaya çalışın ve kendinize de ne hissettiğinizi hissetme izni verin. Şimdilik hem yazılı hem de sözlü olarak kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat etmeniz en iyisi olacaktır. Yanlış anlaşılmalar mümkün olabileceğinden iletişimlerinizde açık olun. Çok önemli tartışmaları insanların daha az hassas olduğu ve sizin daha net olduğunuz zamanlara saklayın. Bununla birlikte, halihazırda devam eden projeler üzerinde çalışmak veya bunları düzenlemek veya beklemede olan çalışmalara geri dönmek için iyi durumdasınız.