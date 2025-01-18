Günlük burç yorumları: 20 Ocak 2025 Pazartesi

Venüs ve Satürn dün hizalanmıştı, bugün ise Merkür her iki gezegene de altmışlık açı yapıyor.

Düşüncelerimizi düzenliyor ve onları hoş bir şekilde ifade ediyoruz. İlişkilerimizi, durumlarımızı ve duygularımızı analiz etmek, mantık yürütmek ve anlamlandırmak için iyi bir zaman. Mesajımızı bozmadan gereksiz şeyleri ortadan kaldırarak sadeleşmeye meyilliyiz. Dinleyicimizi anlamada ustayız.

Sorumluluk, olgunluk, kalite ve sadelik şu anda bize çekici geliyor.

Kendimizi ve duygularımızı ifade etme konusunda temkinli olabiliriz, ancak samimi, dürüst ve net olmaya daha fazla özen gösteriyoruz. Zihinsel olarak hazırlıklıyız ve hayatımızda daha fazla düzen ve organizasyon arzuluyoruz. Şimdi verdiğimiz kararlar pratik ve iyi düşünülmüş kararlar. Mantıkla ve adım adım düşünmek faydalı ve hatta yatıştırıcı olabilir.

Faydalı ve pratik olmasının yanı sıra hoş alışverişlerin de zamanı; uzlaşmaya, müzakere etmeye ve bir şeyleri netleştirmeye daha yatkınız. Güneş, bugün Kova burcuna giriyor ve 18 Şubat'a kadar burada kalacak. Bu döngü boyunca bilgiye, deneyime ve orijinalliğe olan ihtiyacımız bizi motive ediyor. Yenilikçilik, geleneklerden daha önemli hale geliyor. Dikkatimiz hayatımızdaki eskimiş şeylere yöneliyor ve yeni bakış açıları ile yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Oğlak burcunun cazip bulduğu yapı ve düzen artık bize çok katı gelebilir.

Bireyin özgürlüğü bizim için çok daha önemli hale geliyor. Önümüzdeki ay içinde kısıtlayıcı, engelleyici ve güven verici olmaktan ziyade, sınırlayıcı hissettiren bazı şeylerden kurtulmaya çalışıyoruz. Ancak, Güneş baskı altındayken güvenilmez, tahmin edilemez veya kendi iyiliğimiz için fazla isyankar olabiliriz.