Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2022 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir arkadaşınızın sizden bir şeyler sakladığından şüphelenebilirsiniz. Bu gizlilik havası kesinlikle garip ve rahatsız edici bir atmosfer yaratabilir. Diğer kişinin neyi paylaşmayı seçtiğini kontrol edemeseniz de, kendinizi konuşmak için güvenli bir kişi yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Duymak istemediğiniz bir şey söylendiğinde nasıl tepki verdiğinizi gözden geçirmenin tam zamanı. İnsanları hayal kırıklığına uğratmanın cesaret gerektirdiğini kabul edin.