Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2022 Cumartesi

19 Kasım 2022 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 18 Kasım 2022 10:32
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  • Bugün konuya gelmek biraz zaman alabilir. Anlamak ve anlaşılmak ne kadar istense de kolay bir şekilde gelişmeyecektir. Çaba harcayacak kadar kararlı olanlar öne geçebilir. Sorulara doğrudan yanıt almaktansa, saçma sapan, dolambaçlı hikayeler duyma olasılığı daha yüksek ve bu yaklaşıma karşı sabırlı olmak zor olabilir. Gerçek muhtemelen kötü niyetle saklanmıyor. Bunu bir kez kabul ettiğinizde, her şey daha kolay olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi olduğunuz gibi iyi hissetmek zor olabilir. Belki de vücudunuz bir şekilde olmasını istediğiniz gibi değildir ve bunu düzeltmek için alışkanlıklarınızda değişiklik yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi, ideal yeni rutininizle ilgili bir kitap okumanın tam zamanı. Halihazırda muhtemelen doğru yolda olsanız da, değişimin ardındaki derin felsefeyi anlamak, bundan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi ifade etmek şu anda tehdit edici gelebilir. Düşündüklerinizi dürüstçe söylemenin, utandığınız bir şeyin yüzeye çıkmasına neden olacağından endişe duyabilirsiniz. Bu o kadar kötü bir şey mi? Başka türlü üstesinden gelmekte zorlanacağınız bir konuyu derinlemesine inceleme kapasitesine sahipsiniz. Duruma dahil olan farklı faktörleri ayırmak, hangilerini daha rahat keşfedeceğinize karar vermeniz için size daha fazla alan verebilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişinize veya yetiştirilme tarzınıza atıfta bulunulması sizi çok yakında rahatsız edebilir. Bunun, onu gündeme getiren kişiyle ilişkinizin sonu olması gerekmez! Yalnızca şikayet etmek yerine yorumlarını nasıl algılandığınızı onlara anlatmak zahmete değer olmalıdır. Bir şeyleri konuşabilir ve daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Onlara işleri düzeltmeleri için bir şans verin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yalnız çalışmak muhtemelen bugün zamanınızı en iyi şekilde kullanmaktır. Yapılacaklar listenizi tamamlamak için tam donanımlısınız. Buna rağmen, sorumluluğa karşı tutum konusunda biraz hassas olabilirsiniz. Yüksek standartlarınızı karşılamayan herhangi birini terslemek, özellikle kendi performansınıza tamamen güvenmiyorsanız, tehlikeli derecede kolay olabilir. Yine de bu sizin kişisel sorununuz, bu yüzden başkalarını bunun dışında bırakmaya çalışmalısınız.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenmek şu anda biraz karmaşık olabilir. Zevklerinizin gerçekte olduğundan daha entelektüel olması gerektiğini düşündüğünüz için utanmış olsanız bile, size neyin zevk verdiğini detaylı tanımanız gerekebilir. Gerçek arzularınızı kucaklayacak öz-değere sahip olmak, aslında sizi nefret edenleri kazanacak kadar karizmatik yapabilir. Ayrıca, öyle olsun ya da olmasın, iyi vakit geçirirken muhtemelen yargıları fark etmeyeceksiniz!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyi hissetmek istemekten utanmanıza gerek yok! Arzularınızın bir şekilde yanlış olduğuna inanıyorsanız, iyi vakit geçirme çabalarınız gönülsüz olabilir. Yetiştirilme tarzınızda aldığınız mesajları tekrar gözden geçirmeniz ve hangilerinin yardımcı olmadığını belirlemeniz gerekebilir. Kısıtlamalarınız ister fiziksel kaygılardan isterse savurganlık korkularından kaynaklanıyor olsun, kendinizi geride tutmanın gerçekten de herhangi biri için işleri daha iyi hale getirip getirmediğine yakından bakın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir arkadaşınızın sizden bir şeyler sakladığından şüphelenebilirsiniz. Bu gizlilik havası kesinlikle garip ve rahatsız edici bir atmosfer yaratabilir. Diğer kişinin neyi paylaşmayı seçtiğini kontrol edemeseniz de, kendinizi konuşmak için güvenli bir kişi yapmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz. Duymak istemediğiniz bir şey söylendiğinde nasıl tepki verdiğinizi gözden geçirmenin tam zamanı. İnsanları hayal kırıklığına uğratmanın cesaret gerektirdiğini kabul edin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda yaşadığınız fiziksel bir semptom hakkında arkadaşlarınıza açılmak zahmete değer olabilir. Sizi neyin daha iyi hissettireceğine dair gerçekten yararlı fikirleri olabilir ancak, herkesin fikri eşit derecede geçerli değildir. Hangi önerilerin sizin için doğru olduğuna dair nihai yargıç siz olmalısınız. Sırf başkasının egosunu yatıştırmak için uygun olmayacağını bildiğiniz bir planın peşinden gitmeyi kabul etmeyin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güncel bir hikayenin doğru tarafını paylaşmak değerli bir uğraştır. Kendinizi kolaylıkla açıklamaya hazırsınız. Bu noktada kendinizi ifade etmenizi engelleyebilecek tek şey, keskin sözleriyle ün yapmış bir otorite figürünü üzme korkunuzdur. Ortaya koydukları sinyalleri veya kuralları gerçekte olduğundan daha kısıtlayıcı olarak okuyup okumadığınızı kendinize sorun. Gerçek sınırlara göre hareket edin, kafanızdakilere değil.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rüyalar artık size önemli bilgiler gösterebilir. Zihninizin imgeleriyle ilgilenmek, belirsiz duyguları kelimelere dökmenize yardımcı olabilir. Son zamanlarda ailenizin veya geçmişinizin bazı yönlerini anlamakta zorlanıyorsanız, her şeyin bir anlam ifade etmesi gerektiğine dair beklentinizi serbest bırakmak için çaba gösterin. Mantığınıza uyması için gerçekleri zorlamayın, olayların kendi kendine gelişmesine izin verin ve ondan sonra parçaları bir araya getirin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal hayatınız hareketleniyor olabilir! Bir süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızdan ve tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. Ne yazık ki, heyecan verici bir sohbetin hararetinde, başka birinin masum merakı, hassas olduğunuz bir konuya doğru kayabilir. İstemediğiniz bir şeyi paylaşmak zorunda olmamanıza rağmen, sorduğu için karşınızdaki kişiye kızmak zorunda da değilsiniz. İstenmeyen soruları nazikçe saptırmak için çaba gösterin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali konular yakın bir ilişkiniz üzerinde baskı yapıyor olabilir. Bu kişilerarası çatışmada güç mücadelelerinin oynadığı rolü de düşünmeniz gerekebilir. Mali meselelerin dışında ciddiye alındığınızı hissetseydiniz, yine de paranızla ağırlığınızı ortaya koymakla ilgilenir miydiniz? İkiniz arasındaki gerçek sorunları çözmeye odaklanın ve ardından pratik ayrıntılar yerine oturmalıdır.

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