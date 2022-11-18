Günlük burç yorumları: 19 Kasım 2022 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız çalışmak muhtemelen bugün zamanınızı en iyi şekilde kullanmaktır. Yapılacaklar listenizi tamamlamak için tam donanımlısınız. Buna rağmen, sorumluluğa karşı tutum konusunda biraz hassas olabilirsiniz. Yüksek standartlarınızı karşılamayan herhangi birini terslemek, özellikle kendi performansınıza tamamen güvenmiyorsanız, tehlikeli derecede kolay olabilir. Yine de bu sizin kişisel sorununuz, bu yüzden başkalarını bunun dışında bırakmaya çalışmalısınız.
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