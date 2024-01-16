Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2024 Perşembe

18 Ocak 2024 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Ocak 2024 11:11
ABONE OL

  • Eğer motivasyonunuz düşükse ve huzursuzluk hakim oluyorsa, hayatınızdaki sıradan veya rutin şeylerden hızla yorulabilirsiniz. Nerede durduğunuzu merak edebilirsiniz ancak geçici olarak cevaplardan çok sorular var. Zihninizi gerçekleştirilemeyecek hedeflerle aşırı dolduruyorsanız ve bu hedefler şu anda yaptığınız işe engel oluyorsa, sizi gerçekten cesaretlendiren hayallere yer açmak için bu hedefleri arkanızda bırakmayı düşünün. Bir plan veya hedef artık daha az mümkün görünüyorsa, yalnızca bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyabilir. Nitekim, eğer size iyi hizmet etmiyorsa, sizi iyi gelecek başka şeylere yer açmanız gerekir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iletişimler veya gelen haberler olumlu olabilir, karar vermenize yardımcı olabilir ve ruh halinizi iyileştirebilir. Yakın zamanda yaşanan bir yanlış anlaşılmanın açıklığa kavuşturulması mümkündür. Yine de bugün şefkatinizde biraz yanılgıya düşebilirsiniz. Hafif bir hayal kırıklığı yaşayabilir veya beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmeyebileceğinin farkına varabilirsiniz. Başkalarının görüşleri ve inançları, eğer bir durum hakkında sizin anlayışınıza sahip değillerse, kendinizi moralsiz ve hayal kırıklığına uğramış hissetmenize neden olabilir. Nitekim bazı illüzyonları bir kenara bırakmak, daha gerçekleştirilebilir hedeflere yer açacağınız için sağlıklı olabilir. İstediğiniz kadar üretken olmanız pek mümkün değil çünkü bir molaya ihtiyacınız olabilir!

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi arkadaşlıklar destek ve keyif getirebilir sevgili Boğa. Geçmişte size kendini kanıtlamış biriyle dostane bir ruh halindesiniz ve yeni bağlantılar olumlu görünüyor. Mevcut enerjiler dostluklara yeni bir soluk getirmeyi destekler. Daha güçlü bir eğlence anlayışınız var, öğrenmeye ve yeni şeyler yapmaya açıksınız. Konuşmalar çok verimli ve hatta ilham verici olabilir. Nitekim şu anda harika fikirleriniz olması muhtemel olsa da ilerleyen saatlerinde görüşünüzü bulanıklaştırabilir. Ayrıca ruh halinizle, motivasyonunuzla da oynayabilir ancak bu geçicidir. Bir dakika yüksek, bir sonraki dakika düşük hissedebilirsiniz. İşin püf noktası, başkalarından beklentilerinizi normal seviyede tutmaktır!

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, en sevdiğiniz şeylere özellikle dikkat etme eğilimindesiniz ve onlara özel bakım yapmak bugün çok keyifli. Birbirinizi anlamak ve arzularınıza ve hırslarınıza uyum sağlamak istiyorsunuz. Neyse ki bugün işbirliği kolaylıkla gerçekleşebiliyor ve sohbetler iç açıcı ve faydalı olabiliyor. Nitekim bazı kafa karıştırıcı kaçamak tavırlarla karşılaşabilirsiniz, havada kalan bir şeyler var veya söylenmemiş şeylerle ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir. Keyif almanın temel anahtarı kendinizden, başka bir kişiden veya ilişkinin kendisinden çok yüksek beklentilerden vazgeçmeyi içerir; bu çok özgürleştirici olabilir!

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, karşılıklı çıkarları bulmak, bugün ilişkileri düzeltmenin mükemmel bir yolu olabilir. İnançlarınız ve fikirleriniz ve mevcut çalışmalarınız veya ilgi alanlarınız aracılığıyla güçlendiğinizi hissedebilirsiniz. Becerilerinizi geliştirmek özellikle keyifli ve motive edici olabilir. Neyse ki olayları perspektife koyma yeteneği size kapılar açar. Olumlu geri bildirimler muhtemeldir ve genel bakış açınızı artırabilir. Nitekim bugünün ilerleyen saatlerinde düşünceler görüşünüzü bulanıklaştırabilir. Zihninizi dolduran hayaller varken görevlerinize yer açmak ve keyif almak kolay olmayabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi konuşmalarınız ve etkileşimleriniz özellikle ileriye dönük olabilir. Pratik işlerinize olumlu bir yaklaşımla yaklaşıyorsunuz ve işiniz veya itibarınızla ilgili iyi haberler gelebilir. Bu doğrultuda daha önce yaşanan bir sorun çözülebilir. Bugünün ilerleyen saatlerinde ve yarına kadar, çevrenizden hangi ipuçlarını göreceğinizi ve hangilerini göz ardı edeceğinizi seçme eğiliminizi izleyin. İlişkilerinizle bazı sınırlar bulanıklaşabilir veya belirsiz duygular yaşayabilirsiniz. Sahip olamadığınız veya ulaşamayacağınız şeyler ilginizi çekebilir. Mantıksız beklentilerden kurtulduğunuzda çok daha iyi bir duygusal alana girebilirsiniz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün enerjileri çoğunlukla düşünceleriniz açısından yumuşak. Uzun süredir devam eden bir sorun artık bir çözüm bulabilir. Nitekim bugün ilerleyen saatlerde meydana gelen olaylar veya duygular size sınırları çizmeniz gerektiğini hatırlatabilir. Birine veya bir şeye o kadar çok umut bağlayabilirsiniz ki, kendinizi mutlu etmekten sorumlu olanın siz olduğunuzu unutabilirsiniz. Gerçekte, bugünün ilerleyen saatleri, mutluluğun dışarıda değil içinizde bulunduğunu kabul etmeyi zorlaştırıyor. Şu anda duyguları anlamlandırmak zor olabilir, bu nedenle sonuç çıkarmak için elinizden geleni yapın. Karmaşık duygu ve beklentilerden ziyade mantık ve akıl tarafından yönetildiğiniz bir günde pratik sorunlara geri dönmeyi hedefleyin.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, zihninizi etrafınızdaki daha olumlu ve destekleyici bilgilere yönlendirmek bugün her zamankinden daha kolay. Birisi hakkında önceden sahip olunan inançları besleme ve bu süreçte gerçekle dürüstçe yüzleşmeme eğilimi vardır. Hayati ayrıntıları gözden kaçırıyor olabileceğiniz için önemli kararlarınızı daha iyi bir güne saklayın. İşlerin akışına bırakılması ve sürece güvenmeniz gerekebilir. Olayları daha net görene kadar duygusal mesafenizi korumaya çalışın; gönülsüz sözler vermenize gerek yok.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, özel birini dinlemek veya ona yardım etmek tatmin edici olabilir. Bağlantılarınız aracılığıyla daha fazla güç toplamak mümkün. Neyse ki, moralinizi yükseltecek iyi haberlerin gelmesi tamamen mümkündür. Durumlar ve insanlar biraz belirsiz olabilir ve kafa karıştırıcı sinyaller verebilir. Kendinizi birine yeterince yakın hissetmeyebilirsiniz ve başkalarıyla sağlam bir zeminde olmadığınızı hissetmek kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir. Bulanıklaşan düşünceler sizi tutamayacağınız sözler vermenin iyi bir fikir olduğuna bile ikna edebilir. Biraz daha sakin ilerlemeye çalışın.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün yeni bilgiler aktıkça bir sorun çözülebilir. İleriye bakıyorsunuz ve doğuştan gelen iyimserliğinizle bağlantı kurmak iyi hissettiriyor. Dikkatinizin dağılması biraz kaos yaratabilir ancak arzularınızı geçici olarak iletmek zor olsa da en iyisi başkalarının onları tahmin etmesini beklememek, çünkü bu hayal kırıklığına yol açabilir. Arzular size ilham veriyorsa veya sizi istediğiniz şeyin peşinden gitme konusunda motive ediyorsa iyidir. Nitekim eğer bu sadece kendinizi tatminsiz hissetmenize neden oluyorsa, muhtemelen bunu bir kenara bırakıp gününüze devam etmelisiniz. Gerçekleştirilebilir hedeflere odaklanmak veya halihazırda mevcut olanı takdir etmek en fazla tatmini getirecektir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün birlikte yaratma ve paylaşma havasındasınız sevgili Oğlak. Neyse ki, bugün sorunların üstesinden gelmek ve koşulları en iyi şekilde değerlendirmek doğaldır. Hayal gücünüz, bugün her zamankinden daha fazla güç ve etki kazanıyor. Günü rahatlatıcı veya yaratıcı aktiviteler için kullanırsanız yararlanırsınız. Bununla birlikte, eğilim, umutlarınızı gerçekleşmesi muhtemel olmayan bir şeye bağlamak olabilir. Arzulu düşünme, iyileştirmeler yapabileceğiniz alanlar konusunda sizi uyarabilir. Bununla birlikte, ruh halleri değişken olduğundan ve görüşünüz biraz bozuk olabileceğinden, gönülsüz beyanlarda bulunmamaya dikkat etmek isteyebilirsiniz. Kaprisleri kovalamak yerine gerçek ihtiyaçlarınızla temasa geçmeyi hedefleyin.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün tanıdık ve duygusal açıdan güvenli koşulları tercih ediyorsunuz. Bu, kendinizi dışarıda hissetmek ve konfor alanınızın tadını çıkarmakla ilgilidir. Duygusal gücün bir kısmını yeniden inşa etmek şu anda mantıklı. Aynı zamanda, iletişimlerinizden veya kişisel düşüncelerinizden değerli iç görüler veya belki de biraz ilham almaya hazırsınız. Nitekim bugün ilerleyen saatlerde insanların ve nesnelerin değerini objektif olarak değerlendirmek kolay değil. Eğilim boş bir hayalin peşinden koşmak veya duyguları, enerjiyi veya parayı gerçekten tatmin etmeyen bir şeye yatırmak olabilir. Bunun yerine, işler karışırsa veya bir ihmal hatası varsa, bir arkadaşla hafif bir hayal kırıklığı yaşanır. Şimdilik harcamaları ve borç vermeyi ertelemek en iyisi olabilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Öğrenmek ve rehberlik etmek için keyifli bir zaman sevgili Balık. İletişimleriniz o kadar açık ki fırsatları çekiyorsunuz. Olumlu takviye, nazik jestler, iyi haberler ve iltifatlar için iyi bir zaman. Yine duygularınız, ihtiyaçlarınız ve arzularınız karmaşıktır. Sizi daha mutlu ya da daha tatmin edici kılacağını hayal ettiğiniz bir şeyi kendi dışınızda arama eğilimi vardır. İçinize bakmayı ve hayatınızda eksik olabilecek şeylerle daha iyi temasa geçmeyi ve ardından bunun üzerinde çalışmak için planlar yapmayı hedefleyin.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.