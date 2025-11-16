Günlük burç yorumları: 17 Kasım 2025 Pazartesi

Bu sabah Mars ile Şiron arasındaki küçük kare açı, alıngan ve çabuk incinen ya da bunalan bir ruh hâline işaret ediyor. Bu etkinin altında öfkemizi veya isteklerimizi doğrudan ve açık bir şekilde ifade etmekte zorlanabiliriz.

Etkisiz kalma korkusu, yeni şeyler yapma konusundaki özgüvenimizi baltalayabilir.

Terazi Ay'ı nesnelliğe yardımcı olsa da aşırı hassasiyete pek iyi gelmez.

Ancak gün ilerledikçe Güneş'in Jüpiter ve Satürn ile üçgen açılarına yaklaşması hem ilham hem de sağlamlık getirir. Pratiğiz, gerçekçiyiz, özellikle de sağduyulu kararlar verebiliyoruz ve pratik başarıdan büyük tatmin duyarız. Bizi mutlu eden basit şeyleri fark etmek ve onlardan keyif almak kolaydır. Devam eden planları iyileştirmek için de çok iyi bir zaman.

Özellikle hedeflerimizi ilerletmeye yardımcı olacaksa özdisiplini daha kolay kullanırız.

Sorumluluklarımızı yerine getirme gücümüz ve bu konudaki gururumuz belirginleşebilir.

Bu üçgen açılar Su burçlarında gerçekleştiğinden, duygusal meseleleri pratik ve faydalı yollarla yönetme konusunda özellikle güçlenmiş hissedebiliriz. Coşku yüksek, iş birliği ise son derece kolay akar.