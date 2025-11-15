Günlük burç yorumları: 16 Kasım 2025 Pazar

16 Kasım 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 15 Kasım 2025 10:08
ABONE OL

  • Güneş bugün Şiron ile beşlik açı yapıyor ve kendimizin tam anlamıyla parlamasına izin vermiyoruz. Etkililiğimizi sorgulamak, özgüvenimizi fark ettirmeden zayıflatabilir. İç rehberimizden şüphe duyabilir ve kırılganlıklarımızı sınayan durumlarla karşılaşabiliriz. Kararsızlık olasılığı var ve kendimizi ifade etme biçimimiz yer yer tutuk veya doğal olmayan bir hâl alabilir. Ayrıca, sorunlarla doğrudan yüzleşmemekten dolayı suçluluk hissi de yaşayabiliriz. Ancak bugün şüphe ve suçluluğu yönetme çabalarımız, sonrasında fırsatların önünü açabilir. Ay, detay odaklı Başak burcundaki geçişine sabah saatlerine kadar devam edecek, ardından zarif Terazi burcuna geçecek. Terazi Ay'ının bugün Plüton, Merkür ve Mars ile uyumu, sosyal becerilerimizin ve daha etkili iletişim kurma ihtiyacımızın farkında olduğumuzu gösteriyor. Kararlıyız ve kalıcı değişiklikler yapmaya hazırız. Ayrıca bilgi toplayabilir ve araştırma yapabiliriz.Ay, sabah saatlerine kadar boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı (Uranüs ile üçgen) bu zaman diliminde gerçekleşecek.

    1 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, kişisel düzeyde ufkunu genişletme isteğin bu günlerde oldukça güçlü. Bir şey seni yeni bir fikir veya ilhamla harekete geçirebilir ve hayata karşı tutumunda daha fazla inanç gösteriyorsun. Aynı zamanda deneyim ve bilgiye oldukça açsın. Ancak bugün tatmin edici bir seçim yapmak zor olabilir; neyi seçersen seç, bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissedebilirsin. Bir şeylerden kaçınmaya çalışsan bile, suçluluk veya endişe enerjisi çevrende hissedilebilir ve bu da bazı insanların sana karşı şüphe duymasına yol açabilir. İnsanlar şu anda biraz hassas ve üzerlerine gidildiğinde ya da sıkıştırıldıklarında uzaklaşma eğilimindeler. Şu sıralar karmaşık konular, kişisel sınırlar, sorumluluk paylaşımı ve sahiplenme meseleleri etrafında dönebilir. Şimdilik biraz belirsizlik veya dengesizlik içinde olmayı kabullenmek senin için faydalı olabilir; bu, enerjini ya da planlarını gözlemleyip yeniden yönlendirme fırsatı verir.

    2 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, kendini geliştirme ve büyüme arzun bu günlerde oldukça güçlü. Paylaşım çoğu zaman fayda getirir. Bugünün titiz enerjileri, geçmişte sana iyi hizmet etmemiş ilişki kalıplarına geri dönmekten kaçınmanı öneriyor. Bu eski kalıpları tekrarlamak olumsuz tepkileri yeniden ortaya çıkarabilir. Zihnini daha iyi bağ kurma ve etkileşim yollarına açık tutmak senin için yararlı olacaktır. Şu anda ortaya çıkan çatışmaları kendini geliştirmek için bir motivasyon kaynağı olarak kullan. Bugün sabır günü kazanır, her ne kadar başkalarının isteklerine uymak konusunda pek hevesli olmasan da. Bugün bazı şüphelerini gidermeye istekli olabilirsin. Ne istediğini tam olarak biliyormuş gibi görünüp, sonra geri çekilme arasında gidip gelebilirsin. Bugün özellikle dengesizlikleri fark etme konusunda keskin bir sezgin var ve işleri yeniden düzene sokma konusunda çok şey başarabilirsin.

    3 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizlet, bugün ilişkilerinde herhangi bir boğulma ya da baskılanma belirtisi, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettirebilir. Bir ilişkide özel bir mutluluk bulabilirsin, ancak bir iş ya da sağlık sorunuyla ilgili netlik kazanmak bugün pek olası değil; bunun başlıca nedeni, duruma fazla yakın olman veya gereksiz yere endişelenmendir. Eski meseleler yeniden gündeme gelse bile, bu konularda yeni bir konuşma yapmak iyi bir fikir olmayabilir; çünkü büyük olasılıkla bir kısır döngüye girebilir. Artık sana fayda sağlamayan kalıplara dikkat et. Bugün ortaya çıkan yeni fikirler ve vaatler çok kalıcı olmayabilir, ama bu, farklı olasılıkları değerlendirmenin keyfini çıkaramayacağın anlamına gelmez. Dikkatin dağılmaya açık olduğundan, ciddi kararlar almak veya önemli, veriye dayalı işler yapmak için uygun bir zaman değil.

    4 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünün enerjileri, bir ilişkiyle ilgili olarak tavsiye almak ya da kendi endişelerini dinlemek için pek uygun değil. Birinin davranışlarının, sözlerinin ya da ilgisizliğinin ardındaki motivasyonları anlamakta zorlanabilirsin. Şimdilik bağımsızlığının tadını çıkarmak ve insanlar kendilerinin daha çok farkına vardığında konulara geri dönmek daha iyi olabilir. Gerçekte, bugün inişli çıkışlı hissedebilirsin, bir an kendine güvenin tamken, bir sonraki an kararsız olabilirsin, ancak bu dalgalanmaların seni ciddi biçimde sarsması olası değil. Yaklaşımını biraz yavaşlat, böylece önemli bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadığını görebilirsin. Sezgilerini dikkatle dinle, ama netlik kazanmak için biraz bekle; bu netlik, belki de bir gece uyuduktan sonra gelecektir!

    5 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünün enerjileri, bir taahhüt aramak ya da doğrudan bir yanıt almak için pek uygun değil. Bazı şeyler havada kalmış gibi hissedilebilir. Bir hobiyle ilgilenmek ya da kendi işini yapmak gayet iyi gidebilir, ancak başkalarından gelen tepkiler pek güvenilir olmayabilir. Alışılmış olanı mı sürdürmeli yoksa yeni bir şey mi denemeli bilemeyebilirsin. Geçmişte gözden kaçırdığın bağlantıları kuruyor olabilirsin, ancak bir fikri hayata geçirmek ya da bir anlaşmayı kesinleştirmek için biraz beklemek isteyebilirsin. Günün bir kısmında yanlış anlamalar yaşanabilir ve bu durum biraz can sıkıcı ya da dikkat dağıtıcı olabilir. Jestlerin, niyet ettiğin şekilde algılanmayabilir.

    6 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün biriyle iş birliği yapmaya karşı biraz direnç gösterebilirsin, çünkü kendi yolundan gitmeyi ve bağımsız hareket etmeyi tercih ediyorsun. Yine de artan güvensizlikler seni kararsız ya da iki arada bir derede bırakabilir. Bu durum seni biraz yorgun ya da yük altında hissettirebilir, ancak her şeyi kafanda netleştirmek için yalnızca biraz alana ihtiyacın olabilir. Bugün küçük birkaç engeli aşman ve bazı düzeltmeler yapman gerekebilir. Bu, işleri sakin bir şekilde ele almak ve bir sonraki adımlarını zihinsel olarak planlamak için mükemmel bir gün. Bu hafta üzerine fazlasıyla sorumluluk almış olsan da, görevlerini kabullenmeye daha yatkınsın ve her şeyi idare edebileceğine dair güvenin de artıyor. Yine de, motivasyon seviyende küçük bir düşüş veya hassasiyetinde artış olabilir.

    7 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Ay bugün burcuna geçiyor ve bu durum senin için yeni bir dört haftalık Ay döngüsünün başlangıcına işaret ediyor. Aslında, şu anda duygusal anlamda küçük bir yeniden doğuş veya uyanış hissedebilirsin. Yine de, bugünün titiz enerjileriyle bir partner veya iş girişimi hakkında kararsızlık ya da geçici bir şüphe yaşayabilirsin. Bir kararı netleştirip geride bırakmak istesen de, özellikle kritik finansal konular veya ortaklıklar söz konusuysa, acele etmemeye çalış. Bu enerjiler altında, kontrolü kendinden emin bir şekilde ele almak yerine olayların kendi akışında gelişmesine izin vermen veya kendini hazır hissetmediğin bir durumdan uzaklaşma eğilimin olabilir. Gerçekçi düşünmeyi gerektiren meseleleri bir süreliğine bir kenara bırakıp, bunun yerine büyük fikirlerine odaklanman en iyisi olabilir.

    8 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Ay senin burcunun hemen öncesindeki burca geçtiği için, bugün seni duygusal olarak daha sessiz, içe dönük bir ruh haline çekiyor. Bu, birkaç gün sürecek bir toparlanma ve yavaşlama dönemine işaret ediyor. Ancak, bugün bazı belirsizlikler veya şüpheler de ortaya çıkabilir; yine de bunlar çözülemeyecek türden değil. Kararları hafife almamakta fayda var, ama eğer şu anda bir şeyi düzeltemiyorsan, çok fazla endişelenmemeye ve konuyu daha sabırlı, temeline inebileceğin bir zamana bırakmaya çalış. Bugün özgüveninde ufak bir düşüş olabilir, ancak bu yalnızca doğal iniş çıkışların bir parçası. Gün ilerledikçe özellikle bazı anlarda kendini çevrendekilerle uyum içinde hissetmeyebilirsin. Ancak ayrıntılarla fazla oyalanmaz ve akışa bırakabilirsen, her şey yoluna girecektir.

    9 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün dikkati dağıtan unsurlar ve göz ardı etmesi zor kesintiler nedeniyle bir programa sadık kalmak zor olabilir. Biraz huzursuz ya da kararsız hissedebilirsin, bu yüzden olabildiğince esnek olmaya çalış. Küçük aksaklıkların veya şüphelerin seni sonunda daha büyük ve daha iyi şeylere yönlendirebileceğini unutma. Bugün bir şeyi kesinleştirme zamanı değil, çünkü etrafındaki pek az kişi ne istediğinden gerçekten emin. Kesin cevaplar almak yerine bilgi alışverişinde bulunmak, akışın tadını çıkarmak ve sonucu fazla dert etmemek daha iyi olur. Yine de iletişimde ekstra dikkatli olmalısın, çünkü yanlış anlamalar olası.

    10 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün, Şiron ile ilgili küçük ama zorlu açılar nedeniyle enerjinde hafif bir dengesizlik veya zamanlamada biraz aksaklık hissi olabilir. Bu, baş edemeyeceğin veya çözümleyemeyeceğin bir durum değil, ancak dur-kalk enerjisine yol açabilir. Kendini gerçekten sağlam ve güvende hissettiren şeylere odaklanmak yardımcı olur. Bugün yorgun hissediyorsan veya harekete geçmekte zorlanıyorsan, rutine biraz ara vermen gerekebilir. Bir soruna çözüm bulmak için zorlamak muhtemelen işe yaramaz, ama biraz geri çekilmek işe yarayabilir. Dileklerin ile gerçekler arasında küçük bir fark olması muhtemel, ancak moralini bozmak için zaman kaybetme. Gerekirse kendine kısa bir mola ver.

    11 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün, huzursuz bir zihin nedeniyle önemli işlere odaklanmakta zorlanabilirsin. Kararları aceleye getirmemeye çalış. İlişkilerle veya çözülmemiş duygusal konularla ilgili durumların şu anda seni nasıl etkilediğini düşünmek, kendin için çok faydalı olabilir. Ancak, tabu veya karmaşık konuları dürüstçe gündeme getirmek bugün biraz zor olabilir; aksi takdirde garip veya dışlanmış hissedebilirsin. Seni rahatsız eden bir konu hakkında biriyle yüzleşmek isteyebilirsin, ama bunu yapmanı engelleyen bir şey olabilir; yine de uygun bir fırsat eninde sonunda gelecektir. Şu anda kendini özellikle motive hissetmiyorsan, enerji seviyen düşebilir. Bugün enerjini nereye harcayacağın konusunda seçici ol, kendini zorlamak yerine yenilenmeye odaklan. Önümüzdeki birkaç gün, kendine güveni yeniden kazanmak ve rayına oturmuş hissetmek için mükemmel bir zaman olacak.

    12 / 13

  • 16 KASIM 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün, Şiron'un küçük ama zorlu açılar yapması nedeniyle bazı ufak hayal kırıklıkları veya endişelerle başa çıkman gerekebilir. Genellikle güvendiğin kaynaklardan hayal kırıklığı yaşayabilir veya bir karar vermekte zorlanabilirsin. Önce gözlemlemek ve durumu değerlendirmek, hemen harekete geçmekten daha iyidir. Enerjini önemli işlere sakla! Önümüzdeki birkaç gün daha net ve taahhüt dostu olacak. Bugün, sorunlardan bir adım geri çekilip olayların daha doğal bir şekilde ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemlemeyi hedefle. Şu anda çok fazla şey öğrenip, problem çözüyor, listeler yapıyor ve işleri düzenliyorsun.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.