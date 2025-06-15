Günlük burç yorumları: 16 Haziran 2025 Pazartesi

Mars bu sabah Uranüs ile kare açı yapıyor ve kısıtlamalardan kurtulma isteğini harekete geçiriyor.

Bu etki, kavgacı, isyankâr ve öngörülemez tepkilere işaret edebilir. Bizi sonuçlarını düşünmeden risk almaya ya da dürtüsel davranmaya teşvik eden bir atmosfer yaratır. Anlık arzuları tatmin etme veya kendimizi kısıtlanmış hissettiğimizde isyan etme konusunda fazla hızlı olabiliriz. Uyum sağlamamızı gerektiren her şeye karşı sabırsız olabilir ve bağımsızlığımızı ani bir şekilde ortaya koyma eğiliminde olabiliriz. İçsel gerilim şimdi serbest kalmak istiyor, ancak ani hareketlerden kaçınmalıyız. Jüpiter bugün Satürn ile kare açı yapıyor ve bu, uzun vadeli etkileri olan dış gezegen geçişinin üçüncü ve son kesinleşmesi. Önceki kesinleşmeler 19 Ağustos ve 24 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşmişti; ancak bunlar Jüpiter İkizler ve Satürn Balık burcundayken olmuştu. Şu anda Jüpiter Yengeç'te, Satürn ise Koç'ta bulunuyor. Bu geçişle birlikte, kişisel veya profesyonel büyüme fırsatları karşımıza çıkabilir, ancak ödüller gecikebilir.

Hayatımızı ve planlarımızı kurallar, yasalar, sınırlar ve gerçekliğin talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Sonuçta bu süreç, kendimizin veya projelerimizin daha güçlü ve dayanıklı bir versiyonuna yol açabilir. Ancak bu dönem geçici mali dalgalanmalar, artan kişisel sorumluluklar, hedeflerimize yönelik ani engeller, enerji düşüşleri veya inanç ve bakış açımızda iniş çıkışlar getirebilir. Daha sık bir şekilde kendimize "Bunu neden yapıyorum?", "Ne için?", "Amacı ne?" diye sorabiliriz. Kendimizi doğru zamanda doğru yerde değilmişiz gibi hissedebiliriz. Bu dönemde, tamamen yeni bir plan yapmak yerine eski planlara yeni bir soluk getirmek önemlidir. Bir alanda büyümek için başka bir alanda fedakârlık yapmamız gerekebilir. Şu anda kendimizi fazla zorlamamalı ve kolay çözümler ya da kestirme yollar aramaktan kaçınmalıyız. Beklentilerimizi ayarlama ihtiyacı sürecin doğal bir parçasıdır ve mevcut engel ve zorluklarla başa çıkmak için sabır ve azim göstermemiz gerekebilir.

Gün karmaşık ve sinir bozucu olabilir ama aynı zamanda dönüm noktası niteliğinde de olabilir. Akşam saatlerinde Güneş ile Pallas arasında oluşan üçgen açı sayesinde anlam veya amaç arayışımız ve zihinsel uyarılma isteğimiz artabilir. Önemli kalıpları fark ederiz ve problemleri çözme konusunda son derece motive oluruz.