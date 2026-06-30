Merkür bugün durağanlaşıp geri hareketine başlıyor. Bu geçiş sırasında bulanık düşünceler, kafa karışıklığı ve yanlış anlamalar belirgin olabilir. İletişimde dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte, Merkür'ün geri hareketi devam ettikçe (23 Temmuz'a kadar) bu enerjiye daha fazla uyum sağlamaya başlarız. Bu dönem boyunca geçmişe dönme, olayları gözden geçirme ve yeniden değerlendirme eğilimimiz artar. Merkür, "alt zihnimizi" yönetir; yani çevremizden aldığımız bilgileri nasıl algıladığımızı, yorumladığımızı ve bunları başkalarına nasıl aktardığımızı temsil eder. Konuşma, müzakere, alım satım, dinleme, resmi sözleşmeler, belgeler, seyahat, posta, kargo ve benzeri konular onun yönetimi altındadır. Bu süreçte bu alanlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşırız. Normalde önem verdiğimiz ayrıntıları gözden kaçırabilir, buna karşılık daha önce fark etmediğimiz detaylara odaklanabiliriz. Bu dönem; yeniden düzenleme yapmak, düşünmek ve içsel değerlendirmelerde bulunmak için en uygun zamanlardan biridir. Dünyaya biraz farklı filtrelerden bakarız ve önemli içsel farkındalıklar yaşayabiliriz. Bu farkındalıkları ifade etmek her zaman kolay olmayabilir; ancak her şeyi mantık çerçevesine oturtmak da şart değildir. Merkür retrosu, içsel farkındalığın arttığı bir dönem olabilir. Meditasyon yapmak, günlük tutmak, eski planları yeniden ele almak ve geçmiş çalışmalarınızı gözden geçirmek açısından oldukça verimlidir. İletişimin teknik yönlerinde yaşanabilecek küçük aksaklıklar, bizi daha anlamlı ve derin iletişim yollarına yeniden bağlayabilir. Aynı zamanda bizi gerçekten besleyen, ruhumuzu güçlendiren şeylerle yeniden bağlantı kurmak için de güzel bir zamandır. Olası yanlış anlaşılmalara rağmen bugün yaratıcı fikir alışverişleri ve ilham verici düşünceler açısından verimli olabilir. Özellikle ilişkiler kurma ve keyif alma konusunda yeni yollar denemeye açık olacağız. Akşam Oğlak burcunda gerçekleşecek Dolunay duygularımızı yoğunlaştırıyor. Bu Dolunay, dış dünyaya karşı sorumluluklarımızı göz ardı edemeyeceğimizi hatırlatıyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeli, işlerimizle ilgilenmeli, olgun davranmalı ve kontrolü ele almalıyız. Bu dönem; aydınlanmaların, dönüm noktalarının, güçlü farkındalıkların veya kariyerimiz ile aile yaşamımız arasındaki dengeyi kurmamız gerektiğini gösteren gelişmelerin zamanı olabilir. Ancak bugün ortaya çıkabilecek bazı gerçeklerin hedeflerimizden sapmamıza neden olabileceğini ya da yanlış bilgiler içerebileceğini de unutmamalıyız. Bu nedenle olasılıklara açık kalırken, önemli kararlar almadan önce olayların netleşmesini beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.