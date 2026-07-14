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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Temmuz Çarşamba

15 Temmuz 2026 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 14 Temmuz 2026, Salı 09:47
Güncelleme: 14 Temmuz 2026, Salı 09:47
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Bugün Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, yeni başlangıçlar için güçlü bir kapı aralıyor. Bu dönem, "yuva" dediğimiz her şeyi besleme zamanıdır. Buna yalnızca yaşadığımız ev değil, aynı zamanda kendi içimizde inşa ettiğimiz sağlam temel de dahildir. Ayrıca ailemizin, dost çevremizin ve onlardan aldığımız güven, aidiyet ve emniyet duygusunun önemini fark etme zamanıdır. En derin ve en içten duygularımızı onurlandıran hedeflere kendimizi adamak, destek almayı kabul etmek ve başkalarına destek olmak, ev ve aile yaşamımızı iyileştirmeye yönelik uzun vadeli önemli bir girişim ya da projeye başlamak için uygun bir dönemdir. Bu Yeni Ay, geri hareketteki Merkür ile kavuşum halinde olduğundan, önümüzdeki yolu net görmek zor olabilir. Ancak geçmişe dair hissettiğimiz memnuniyetsizlik şu anda oldukça gerçek gelebilir ve bu durum bizi yeni başlangıçlara yönlendirebilir. Merkür, Uranüs ile yarı kare açıya yaklaşırken özellikle iletişimimizde, düşünce süreçlerimizde ve olaylara bakış açımızda küçük ama beklenmedik dalgalanmalar yaşanabilir. Zihinsel olarak heyecanlı olsak da dikkatimizi toplamakta zorlanabiliriz. Bir işi tamamlamak, bir fikri paylaşmak ya da bir mesaj iletmek için acele edebiliriz; ancak sabırsız davranırsak bazı şeyler yarım kalabilir. Rutinlerden sıkılabiliriz; bu da zihnimizin yenilenmeye ve farklı uyaranlara ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor olabilir. Ay, burç değiştirmeden önce Güneş ile yaptığı kavuşumun ardından Aslan burcuna geçene kadar boşlukta ilerleyecek.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Merkür'ün bu günlerde ev ve aile alanınızda geri harekette olması, geçmişten gelen bazı sorunların yeniden gündeme gelerek gözden geçirilmesine işaret edebilir. Bu dönem, planlarınızı revize etmek ve eski projeler üzerinde yeniden çalışmak için oldukça uygundur. Bununla birlikte, bugün aynı yaşam alanınızda gerçekleşen Yeni Ay, ev ve aile konularında sorumluluk almaya yönelik güçlü bir enerji ve motivasyon getiriyor. Hem bugün hem de önümüzdeki hafta boyunca yaşamınızın bu alanlarını iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Evinizi, günlük düzeninizi ve yaşam alanınızı yeniden organize etmek, hatta bazı değişiklikler ya da tadilatlar yapmak isteyebilirsiniz. Aileyle ilgili en önemli tema ise, bugünü ve geleceği daha iyi hale getirebilmek için geçmişe dönüp bazı konuları yeniden değerlendirmek olabilir. Bu Yeni Ay evinizin sizin sağlam temelini  oluşturduğunu size hatırlatıyor. Öncelikle bu temeli güçlendirmek, yaşamınızın diğer alanlarının da gelişip serpilmesine yardımcı olabilir. Kendinizi ifade etmenin yeni yollarını aramanızı sağlayacak duygular gün yüzüne çıkabilir ya da özellikle duygusal anlamda geçmişin etkilerinden özgürleşebilirsiniz. Sizi geride tutan bazı durumları artık arkanızda bırakmaya karar verebilirsiniz.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bu sabah burcunuzun üçüncü evinde gerçekleşen Yeni Ay, önünüzde hareketli ve yoğun bir dönemin başladığını gösteriyor. Yeni fikirler üretmek, değerli ve keyifli bağlantılar kurmak, bilgi ve becerilerinizi geliştirmek konusunda taze bir enerjiyle dolusunuz. Merak duygunuz zirvede ve kendinizi ifade etme, başkalarıyla iletişim kurma isteğiniz oldukça güçlü. Yazı yazmak, eğitimlere başlamak, projeleri ilerletmek ve ilgi alanlarınızı geliştirmek için uygun bir dönemdesiniz. İletişim kurma şekliniz veya ulaşım ve günlük hareket düzeninizle ilgili yeni fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Günlük yaşamınızı nasıl organize ettiğiniz ve dikkatinizi nasıl paylaştırdığınız yeniden değerlendirilmeyi gerektirebilir. Bu konularda bazı düzenlemeler yapmak faydalı olacaktır. Yeni fikirlere ve bilgilere açık olmak, çevrenizi yoklamak ve zihinsel olarak daha fazla beslenme ihtiyacınızı kabul etmek için doğru zamandasınız. Ancak aynı anda çok fazla işe veya sorumluluğa yüklenmemeye dikkat edin; aksi halde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Ayrıca Merkür hâlâ haritanızın bu alanında geri harekette olduğu için önemli bazı bilgiler gözden kaçabilir ya da henüz elinize ulaşmamış olabilir. Şu sıralar zihniniz fikirlerle dolu ve hangilerinin gelişip kalıcı olacağını, hangilerinin ise geride kalacağını anlamak için henüz erken. Bunun ayrımını yapmak konusunda endişelenmeyin. Bunun yerine sürecin tadını çıkarmaya çalışın ve kendinize gereğinden fazla baskı uygulamayın.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür'ün bu günlerde maddi kaynaklar alanınızda geri harekette olması, bütçenizi ve mali durumunuzu gözden geçirmeniz gerektiğine işaret edebilir. Ayrıca kaybolan ya da yerini unuttuğunuz eşyalarla uğraşmanız da mümkün. Ancak bu süreçte fark etmediğiniz bazı kaynakları veya fırsatları da keşfedebilirsiniz. Bugün aynı yaşam alanınızda gerçekleşen Yeni Ay ise, önümüzdeki hafta boyunca mali durumunuzu iyileştirmek ve kişisel eşyalarınızla ilgili konulara daha fazla özen göstermek için size güçlü bir enerji ve motivasyon getiriyor. Özellikle para kazanmayla ilgili fikirler bir anda aklınıza gelebilir. Bu ilhamları memnuniyetle karşılayın, keyfini çıkarın ve zaman içinde sabırla değerlendirerek hangilerinin gerçekten işe yarayacağını görün. Halihazırda yürüttüğünüz projelerde gözden kaçmış değerli fırsatları keşfetmeye çalışın. İşinizi geliştirecek veya sizi yeniden daha verimli bir çalışma düzenine döndürecek fırsatlar ortaya çıkabilir. Ayrıca bir kişiye, eski bir projeye ya da geçmişte yaşanmış bir duruma yeniden şans vermeye karar verebilirsiniz. Eğer gerçekten bir şeyi yeniden canlandırmayı seçerseniz, bunun bu kez farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini unutmayın. Yeni Ay'lar bize yeni başlangıçlar için motivasyon ve harekete geçme cesareti verir. Bu Yeni Ay ise özellikle finansal durumunuzu, kazanç ve harcama alışkanlıklarınızı, öz değer duygunuzu ve kendinize verdiğiniz değeri etkiliyor. Aynı zamanda güven, konfor ve istikrar ihtiyacınızı da ön plana çıkarıyor. Kısacası, size kendinizi güvende, huzurlu ve rahat hissettiren her konu, şu dönemde güneş ikinci evindeki bu Yeni Ay'ın ana temaları arasında yer alıyor.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünkü Yeni Ay burcunuzda gerçekleşiyor ve bu sizin için yılın en önemli dönemlerinden birine işaret ediyor. Hatta bu Yeni Ay'ın etkilerini önümüzdeki birkaç hafta boyunca güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Yine de Yeni Ay gerçekleşirken kendinizi biraz belirsizlik içinde hissedebilirsiniz. Bu nedenle, size vermek istediği mesajı anlamak için acele etmeyin. Ardından kişisel anlamda kendinizi yeniden şekillendirebileceğiniz güçlü bir dönem başlayacak. Yeni Ay'da niyetlerinizi belirleyin; ancak yeni bir projeye, girişime ya da imaj değişikliğine başlamadan önce kendinize biraz zaman tanıyın. Yenilenme, geri plandan çıkma, dikkat çekme, önemli kararlar alma ve işlerin yeniden ilerlemeye başlaması bundan sonraki dönemin en güçlü temaları olacak. Bu süreçte fırsatları değerlendiriyor ve çevrenizde güçlü bir izlenim bırakıyorsunuz. Hayatınızda önemli iyileştirmeler yapmanız için gerekli enerji size akıyor; önemli olan bunu bilinçli bir şekilde kullanmayı seçmeniz. Başkalarının sizi nasıl gördüğünü ya da algıladığını değiştirmek istiyorsanız, bu dönem kişisel imajınızı yenilemek için oldukça uygun olabilir. Bununla birlikte, Merkür hâlâ burcunuzda geri harekette olduğundan, cevapları geçmişte aramak ve üzerinde çalıştığınız projeleri gözden geçirip geliştirmek de önem taşıyor. Ayrıca bugün söylediklerinizin ve kendinizi ifade etme biçiminizin her zamankinden daha büyük bir etki yaratabileceğini aklınızda bulundurun.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün haritanızın on ikinci evinde gerçekleşen Yeni Ay, dikkatinizi özel yaşamınıza ve iç dünyanıza yöneltiyor. Duygusal anlamda huzur bulma arzunuz belirginleşebilir. Bu ihtiyaç ister doğal bir şekilde ortaya çıksın ister yaşam koşulları sizi buna yöneltsin, sonunda geçmişe dair farkındalıklarınız doğrultusunda harekete geçmenizi sağlayabilir. Şu anda zaten doğal olarak biraz temkinli hissedebileceğiniz için, acele etmemeniz gerektiğini hatırlatmaya bile gerek olmayabilir. Düşüncelerinizi toparlamak ve duygularınızı anlamlandırmak için kendinize zaman tanıyın. Bu Yeni Ay, geçmişle ilgili meseleleri ele almanız için size yeni bir enerji kazandırıyor. Bazı konuları geride bırakmak, bazı defterleri kapatmak ya da artık sizi yoran yükleri sonlandırmak konusunda güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Sezgilerinize ve gördüğünüz rüyalara dikkatle kulak verin. Uzun zamandır bastırılmış ya da ihmal edilmiş meseleler ilginizi talep edebilir ve bu dönemde sezgisel algınız her zamankinden daha güçlü olabilir. Bununla birlikte, olayları gereğinden fazla analiz etmemeye çalışın. Şimdilik sade ve basit olana odaklanmanız sizin için en doğru yaklaşım olacaktır.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünkü Yeni Ay; arkadaşlıklar, sosyal çevre, grup çalışmaları, insani hedefler ve mutluluğu arayışınızla ilgili alanlara hayatınızda taze bir enerji getiriyor. Bu Yeni Ay'ın en belirgin etkilerinden biri yeni dostluklar kurmak olabilir. Bunun yanı sıra, mevcut arkadaşlıkları canlandırmak ya da sizi heyecanlandıracak yeni hedefler, hayaller ve planlar belirlemek de bu dönemin öne çıkan temaları arasında yer alıyor. İnsanlara ve onların arasındaki yerinize artık farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftalarda kalbinize yakın olan eski bir projeyi yeniden hayata geçirmeye karar verebilirsiniz. Merkür'ün de haritanızın aynı alanında geri harekette olması, bu dönemi projelerinizi ve sosyal ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek, eksiklerini gidermek, geliştirmek ve daha sağlam hale getirmek açısından oldukça verimli kılıyor. Geçmişten arkadaşlar yeniden hayatınıza girebilir. Eski anılar ya da beklenmedik karşılaşmalar, bazı kişi ve olaylara bakış açınızı önemli ölçüde değiştirebilir.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünkü Yeni Ay kariyer hedeflerinize, sorumluluklarınıza ve yaşam yönünüze taptaze bir enerji getiriyor. Merkür'ün de aynı alanda geri harekette olması sayesinde hem geçmişi hem de geleceği aynı anda değerlendirebilirsiniz. Bu da kariyeriniz veya yaşam yolunuz açısından nereden geldiğinizi ve bundan sonra nereye gitmek istediğinizi çok daha net görmenize yardımcı oluyor. Bu dönem, iş hayatınızı ve toplum önündeki duruşunuzu geliştirecek önemli düzenlemeler yapmak için oldukça uygun. İnsanlar üzerinde her zamankinden daha güçlü bir etki bırakıyorsunuz; bu nedenle gözlerin üzerinizde olduğu bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Yine de, şu sıralar davranışlarınız ve niyetleriniz kolayca yanlış anlaşılabileceği için, gerekli gördüğünüz durumlarda kendinizi açık bir şekilde ifade etmek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, biraz gizemli bir hava içinde olmak da beklenmedik şekilde sizin lehinize çalışabilir. Önünüzde yeni sorumluluklar, takdir edilme, yeni bir görev, pozisyon ya da önemli bir proje gibi gelişmeler belirebilir.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün macera, keşif ve ufkunuzu genişletme alanınızda gerçekleşen Yeni Ay, önümüzdeki günlerde deneyimlerinizi artırmaya ve yaşam amacınızı daha derinlemesine anlamaya odaklanacağınızı gösteriyor. Merkür'ün de bu aynı alanda geri harekette olması sayesinde hem geçmişten öğrendiklerinizi değerlendirebilir hem de geleceğe yönelik yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Sizi sıradanlığın dışına çıkaran deneyimler sunan etkinliklerden ve projelerden keyif almaya çalışın. Bu günlerde yaşanabilecek gelişmeler, seyahat etmek, yeni maceralara atılmak ya da eğitim yoluyla kendinizi geliştirmek gibi yollarla rutin hayatın ötesine geçme isteğinizi aniden güçlendirebilir. İçinizde bir huzursuzluk hissi uyanabilir; ancak bu huzursuzluk aynı zamanda bir şeyleri değiştirme kararlılığını da beraberinde getirebilir. Bu motivasyon, sizi harekete geçiren güçlü bir itici güç haline gelebilir. Ayrıca elinizdeki bir şeyden tamamen yeni bir şey ortaya çıkarabilir ya da daha önce fark etmediğiniz bir durumun yeni katmanlarını keşfedebilirsiniz. Bu süreçte ilham verici yeni ilgi alanları ve güçlü inançlar geliştirebilirsiniz.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünkü Yeni Ay size güçlü bir motivasyon getiriyor ve tutkuyla bağlı olduğunuz bir konunun peşinden gitmeniz için yeni kapılar açabilir. Bu Yeni Ay, kendi ihtiyaçlarınızı, sizi harekete geçiren motivasyonları ve en derin arzularınızı daha yakından tanıma isteği uyandırabilir. Aynı zamanda yaşam tarzınızda veya psikolojik dünyanızda önemli değişiklikler yapmanız için size güç verebilir. Bir ilişkinizde ya da üzerinde çalıştığınız bir projede daha fazla tutku, derinlik ve yoğunluk arayabilirsiniz. Öte yandan, kendi içsel gücünüzü daha net fark edebilir, hayatınızda gerekli değişiklikleri gerçekleştirme konusunda kendinizi daha etkili ve güçlü hissedebilirsiniz. Kendinizi bir kişiye ya da bir duruma karşı borçlu hissettiğiniz bir konuda kontrolü elinize almak isteyebilirsiniz. Merkür ise hâlâ haritanızın bu alanında geri harekette ilerlediğinden, ortak gelirler, paylaşılan kaynaklar ve mali yükümlülüklerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Şu sıralar, kişiliğinizde hangi yönleri dönüştürmeniz gerektiğine dair sezgileriniz oldukça güçlü. Bu farkındalıklar, kendinizi geliştirme yolunda önemli adımlar atmanıza yardımcı olabilir.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Yeni Ay, bir ortaklıkta ya da ilişkide yeni bir başlangıç yapma ihtiyacınızı güçlendiriyor. Merkür'ün de haritanızın aynı alanında geri harekette olması, ilişkilere ve ortaklıklara yaklaşım biçiminizi yeniden değerlendirmek ve yeni bir bakış açısı geliştirmek için uygun bir zaman olduğunu gösteriyor. Şu anda ilişki ihtiyaçlarınıza dair vizyonunuz oldukça güçlü. Başkalarıyla iş birliği yapma, uyum sağlama ve daha derin bir bağ kurma arzunuz belirginleşebilir. Bir ilişkide yeniden başlamak; yeni bir tutum benimsemeyi, olaylara farklı yaklaşmayı ya da bir şeyleri gerçekleştirmek için gereken cesareti toplamayı gerektirebilir. Bir durumun her iki tarafını da görebilmek, düşüncelerinizi daha dengeli hale getirerek sonunda daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Danışmanlık almak, fikir alışverişinde bulunmak veya birinden destek görmek bu dönemde özellikle faydalı olabilir. Bunun yerine, hayatınızda yaşanan gelişmeler sayesinde ilişkilerde gerçekten neye ihtiyaç duyduğunuz konusunda önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Şimdilik yaşananları gözlemleyin, içinize sindirin ve harekete geçmek için kendinizi hazır hissettiğiniz doğru zamanı bekleyin.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür'ün iş ve sağlık alanınızda geri harekette olması; sağlık, çalışma düzeni ve günlük rutinlerinizle ilgili bazı konuları yeniden ele almanız gerektiğine işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, bugünkü Yeni Ay da aynı yaşam alanınızda gerçekleşiyor ve bu konularda yeni bir başlangıç yapma hissi getiriyor. Geçmişi değerlendirirken aynı zamanda geleceğe de baktığınız için, iş, sağlık ve kişisel bakım alanlarında size farklı ve güçlü bir bakış açısı kazandırabilir. Sağlık veya spor düzeninizi geliştirmek, evinizi ya da çalışma alanınızı baştan sona yeniden organize etmek veya eski bir iş projesine yeniden dönmek için güçlü bir enerji ve motivasyon hissedebilirsiniz. Bu dönem, düzenleme yapmak, eksikleri tamamlamak ve mevcut olanı daha iyi hale getirmek için oldukça uygun. Günlük rutinlerinizi iyileştirmek, hayatınızın pek çok alanına olumlu katkı sağlayabilir. Bu nedenle tamamen yeni başlangıçlar yapmak yerine, devam eden projelerinizi ve fikirlerinizi geliştirecek küçük değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Kendinize daha iyi bakma ve elinizden gelenin en iyisini yapma arzunuz bu dönemde oldukça güçlü olabilir.

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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür'ün bu günlerde haritanızın beşinci evinde geri harekette olması, yaratıcı sürecinizin zaman zaman geriye gidiyormuş ya da yavaşlıyormuş gibi hissettirmesine neden olabilir. Ancak aslında yaşanan şey, bir yeniden düzenleme ve uyumlanma sürecidir. Düşünme ve kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Bugün aynı yaşam alanınızda gerçekleşen Yeni Ay ise sizi ileriye doğru harekete geçiren bir güç gibi çalışabilir. Özellikle eğlence, hobiler, aşk hayatı ve yaratıcı çalışmalarınızla ilgili konularda hem geçmişe bakabildiğiniz hem de gelecekte neyi gerçekleştirmek istediğinizi görebildiğiniz özel bir dönemdesiniz. Eski bir proje ya da geçmişten gelen bir ilişki yeniden hayatınıza veya zihninize girebilir. Kendinizi özgün ve özel yollarla ifade etme arzunuz oldukça güçlü olabilir; aynı şekilde takdir edilme, beğenilme ve olumlu geri dönüş alma isteğiniz de artabilir. Yaratıcı ya da romantik bir konuyla ilgili yeni bilgiler veya önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Geçmişi gözden geçirerek ortaya çıkan yeni yöntemler ya da çözümler, önümüzdeki haftalarda sizin için oldukça değerli olabilir. Bu dönem; üretmek, aşık olmak, keyif almak, yaratıcı olmak ve hayatın güzel yanlarını daha fazla deneyimlemek için güçlü bir zaman dilimi.

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