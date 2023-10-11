Günlük burç yorumları: 12 Ekim Perşembe

12 Ekim 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 11 Ekim 2023 10:29
ABONE OL

  • Bugün herkes, bir başkasından güç alarak yükseliyor. Bir sosyal etkinlik, yeni bir yön göstererek yeni fikirler getirebilir. Maddi ve manevi hedefler tartışmaya açılabilir ve daha önce fark etmediğiniz fırsatlara gözlerinizi açabilir. İletişim her zamankinden daha net ve bu, oldukça yararlı olabilir. Artan anlayış sizi başkalarına yakınlaştırır. İlişkiler, gelişmiş iletişim ve paylaşılan hayaller, hedefler ve idealler yoluyla büyür, fiziksel tutkudan bahsetmeye bile gerek yok! Bugün genel olarak kendinizi güçlü ve kendinden emin hissedebileceğiniz bir gün.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün aniden günlük rutininiz sıkıcı değil rahatlatıcı gelmeye başlayabilir. Bu iyi bir haber çünkü önümüzdeki haftalarda çok fazla değişiklik olacak gibi görünmüyor. Yaşamınızın kalıpları bir araya gelerek çok ilginç bir tablo oluşturuyor ve siz de bu tabloyu yaşamaktan oldukça memnun olacaksınız. Tüm sorularınız cevaplanacak ve yakın zamanda verdiğiniz zor kararın doğru olduğuna dair çok güçlü bir onay alacaksınız. Ne yaparsanız yapın işin kolayına kaçmayın, kuralları esnetin ve eylemlerinizin cüretkarlığı karşısında insanların şaşırmasını sağlayın.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hayatınız için yeni bir aşamanın başlangıcı olabilir. Bakış açınız çok daha olumlu görünüyor. Bazı şeylerin mümkün olduğunu ve bunları yapabilecek kapasitede olduğunuzu anlıyorsunuz. Yeni maceralara başlamak ve yeni zorluklarla mücadele etmek, korkutucu olmaktan çok heyecan verici geliyor ve hırsınız yeniden uyanıyor. Bu yeni bir hedefe ulaşmak için mükemmel bir gün. Listenizden en zor olanı seçin ve bugün ona doğru ilerlemeye başlayın. Başarı çok uzakta olabilir ama mutlaka gelecektir. Dostluklar ve gönül ilişkileri de şu anda oldukça iyi bir enerji altında ve üzerinde çalışılması gerektiğini düşündüğünüz bir ilişki varsa bu onunla meşgul olmak için mükemmel bir gün. Tutkunuz ve bağlılığınız bunu çok daha yüksek bir seviyeye taşıyabilir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer pes edip onun patron olmasına izin verirseniz, bugün bir otorite figürüyle yaşadığınız sürtüşmeye nihayet son verebilirsiniz. Sırf karşılık vermek adına karşı çıkıyor olabilirsiniz ya da belki onlara ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Her iki durumda da, bunun zamanı değil. Hedefleriniz onlarınkinden farklı değil, bu nedenle ikinizin aynı fikirde olduğu alanlara odaklanın. Bunu olması gerekenden daha da zorlaştırıyor olabilirsin. Kendinize bir mola verin. Bir süre önce nazik davrandığınız biri, ona göz kulak olduğunuz için size borcunu ödemek istiyor ve ödüllendirilmeyi beklemeseniz bile bugün onun sizin için bir şeyler yapmasına izin vermelisiniz. Bu onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak ve siz de bundan keyif alacaksınız.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer azimle çalışırsanız, kendiniz için belirlediğiniz hedef oldukça ulaşılabilir. Konsantre olursanız ve dikkatlice belirlediğiniz planlarınızı takip ederseniz, her şey yoluna girecek. Uçarı insanlardan uzak durun ve programınızda herhangi bir değişiklik yapmaktan kaçının. Kurduğunuz akışı bozmayın, yoksa kendinizi önemli ölçüde geriye götürebilirsiniz. Sevdiğiniz birini eleştirmek zorundaysanız, sözlerinize biraz bal kattığınızdan emin olun. Neyi yanlış yapmış olursa olsun, büyük ölçüde başarısız oldukları nokta üzerinde çalışarak onu daha iyi hale getiremezsiniz. Bugün biraz anlayış çok önemli.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Buna hazırlıklı olsanız da olmasanız da, büyük bir mücadeleyle karşı karşıyasınız. Zihninizi temizleyin ve baskı altında sakin kalmaya odaklanın. Tüm umutlarınızı ve dileklerinizi gerçekleştirmek ancak işleri yavaş ve bilinçli bir şekilde ele almanızla mümkündür. Hayalinize o kadar yakınsınız ki, bugün onu tadabileceksiniz ama heyecanınızın konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden olmasına izin veremezsiniz. Aniden derinliklere dalış yapmayın. Kendinizi rahat hissedene kadar sığ uca doğru ilerleyerek başlayın.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu, yaptığınız her şeyin eğlenceli olacağı günlerden biri olabilir. Olumlu kalırsanız her şeyi yaparken iyi vakit geçirebilirsiniz! İyi şansa ve baskıya maruz kalmamaya hakkınız olduğunu hissetmelisiniz ve sahip olacağınız şey de tam olarak budur. Şimdilik sıkıcı işleri bir kenara bırakın ve ayak işlerini unutun. Bu, programınızı temizlemenin ve günün sizi götürdüğü yere götürmesine izin vermenizin zamanıdır. Şu anda üzerinizde çok fazla baskı yok, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanın. Söylemeniz gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa bunu yüksek sesle ve gururla söyleyin ve bazı insanların mutlu olmayabileceğinden en ufak bir endişe duymayın. Başkaları kadar sizin de görüşlerinizi almaya hakkınız var, bu nedenle duygularınızı duyurun.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birine yardım eli uzatmak, insanların sizi özverili görmesini istediğiniz için değil, yapılacak doğru şey olduğu için yapmanız gereken bir şeydir. Kendinizi tanıtmanın başka bir yolunu bulun. Başkalarını bu işe karıştırmayın. Dünyanın sizi belirli bir ışık altında görmesini sağlamaya çalışmanın yanlış bir yanı yok ama bunun etrafında büyük bir dram yaratmaya da gerek yok. En iyi reklamınız sadece kendiniz olmaktır. Başkaları için bir rol yapmak sürdürülemeyecek kadar yorucu. Kendinizi güçlü ve enerji dolu hissediyorsunuz. Macera duygunuz yüksek. Rafting, sırt çantalı gezi veya başka bir macera gibi ilginç bir tatil olasılığını araştırıyor olabilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Fiziksel durumunuzdaki bu eğilim bir süre daha devam etmelidir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok keskin bir zihniniz var ve şu anda bu, özellikle öne çıkıyor. Bugün birinin ağzından çıkan tüm saçmalıkları ortadan kaldırmak için bunu kullanın. Başkalarının inanacağı bir yanılsama yaratabilirler ama siz diğer insanlar kadar saf değilsiniz. İsterseniz bir kedinin fareyle oynadığı gibi birlikte oynayın ve bırakın sizi kandırdıklarını düşünsünler. Bunu nasıl oynayacağınız size kalmış ancak şefkatli olmaya çalışın. Eğer, mali durumunuzu artırmanız gerekiyorsa bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi düşünmek için iyi bir zaman. Kafanızda bir yuva oluşturan fikirlerden bazılarının, masraflarının karşılanmasını sağlayarak başlayın.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir medyuma aşık olmadığınız sürece, yeni bir romantizmin yeşermesini istiyorsanız duygularınız konusunda daha açık olmanız gerekir! Eğer şu an aşık olacağınız biri yoksa, kendi kendinize karşı daha romantik olun. Kendinizi dışarı çıkarın, kendinize iyi vakit geçirin ve yapmak istediğiniz her şeyi, istediğiniz zaman solo olarak yapabileceğiniz gerçeğinin tadını çıkarın. Bu özgürlük paha biçilemez ve bilinçli olarak daha sık keyif almanız gereken bir şeydir. Bugün sıradan bir şekilde başlayan arkadaşlık, yıl sonundan önce daha derin ve daha anlamlı bir şeye dönüşebilir. Hatta doğduğunuz günden itibaren kaderiniz olan çok özel ilişkilerden biri bile olabilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aklınızdaki ister büyük ister küçük bir yaşam değişikliği olsun, bugün bunu yapmaya başlama günüdür. Yıldızlar yeni başlangıçlardan yana. Yeni bir diyetten yeni bir işe başlamaya kadar, şu anda o kadar çok iyi enerji akıyor ki, bugün başladığınız şey kesinlikle başarıyla sonuçlanacaktır. Enerjinizi maksimumda kullanın ve mümkün olduğunca çabuk işlerin doğru yöne gitmesini sağlayın. Bu şekilde, bu değişikliklerin meyvelerini de daha çabuk görmeye başlayacaksınız. Başkaları, özellikle maddi konularda hemen bir karara varmazsanız kaybetme olasılığınızın o kadar yüksek olduğu konusunda ne kadar çok uyarıda bulunursa, onlara karşı o kadar dikkatli olmanız gerekir. Kimsenin sizi yönlendirmesine ve acele ettirmesi ne gerek yok.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni biriyle aranızdaki şeyler daha yeni başlıyor ancak acele etmeyin ve bu ilişkiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmayın. Eğer sınırları aşmak istemiyorsan, ağırdan almalısınız. Her şeyi kısık ateşte bırakın ve kaynamanın doğal olarak gerçekleşmesine izin verin. İşler daha da derinleşmeden önce yalnız başına daha fazla zaman geçirmelisiniz. Kendinizin bir başkasına adamadan önce kendinizle yeniden bağlantı kurun. Siz başarıyı deneyimlemeye devam ederken, evde mutluluk hüküm sürüyor. Yeni birisi ziyarete gelebilir. Bugün girdiğiniz her etkileşim size bir şey katıyor

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu sıralar işleri fazla ciddiye almayın. Kafanızı karıştıran her ne ise, sonuçlanmadan önce kat edilmesi gereken uzun bir yol var, bu yüzden biraz rahatlayabilir ve bir süreliğine işten biraz geri adım atabilirsiniz. Bunu yapmak moralinizi yüksek tutmanıza ve gülümsemenize yardımcı olacaktır; bu da yeni bir şeye başlamak istiyorsanız çapkın bir bağlantı kurmanızı çok daha kolay hale getirecektir. Yavaşlamak ve basit şeylerle yeniden tanışmak iyi hissettirecektir. Bugün ekonomi ile ilgili yoğun bir araştırma yapmaya ve bunların mevcut mali durumunuza nasıl uygulanacağını görmeye karar verebilirsiniz. İyi gidiyorsun ve bunu yapmaya devam etmelisin.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.