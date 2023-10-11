Günlük burç yorumları: 12 Ekim Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğer pes edip onun patron olmasına izin verirseniz, bugün bir otorite figürüyle yaşadığınız sürtüşmeye nihayet son verebilirsiniz. Sırf karşılık vermek adına karşı çıkıyor olabilirsiniz ya da belki onlara ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Her iki durumda da, bunun zamanı değil. Hedefleriniz onlarınkinden farklı değil, bu nedenle ikinizin aynı fikirde olduğu alanlara odaklanın. Bunu olması gerekenden daha da zorlaştırıyor olabilirsin. Kendinize bir mola verin. Bir süre önce nazik davrandığınız biri, ona göz kulak olduğunuz için size borcunu ödemek istiyor ve ödüllendirilmeyi beklemeseniz bile bugün onun sizin için bir şeyler yapmasına izin vermelisiniz. Bu onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak ve siz de bundan keyif alacaksınız.