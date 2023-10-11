Günlük burç yorumları: 12 Ekim Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer azimle çalışırsanız, kendiniz için belirlediğiniz hedef oldukça ulaşılabilir. Konsantre olursanız ve dikkatlice belirlediğiniz planlarınızı takip ederseniz, her şey yoluna girecek. Uçarı insanlardan uzak durun ve programınızda herhangi bir değişiklik yapmaktan kaçının. Kurduğunuz akışı bozmayın, yoksa kendinizi önemli ölçüde geriye götürebilirsiniz. Sevdiğiniz birini eleştirmek zorundaysanız, sözlerinize biraz bal kattığınızdan emin olun. Neyi yanlış yapmış olursa olsun, büyük ölçüde başarısız oldukları nokta üzerinde çalışarak onu daha iyi hale getiremezsiniz. Bugün biraz anlayış çok önemli.
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