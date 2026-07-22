Merkür bugün durağan konuma geçerek ileri harekete dönüyor ve 29 Haziran'dan bu yana devam eden geri hareket (retro) döngüsünü sona erdiriyor. Bu değişim, iletişim ve karar alma süreçlerinde iyileşme potansiyelini de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda Merkür retrosu sırasında karşılaştığımız sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlayabilir. Uzun zamandır beklediğimiz yanıtlar gelebilir; durmuş ya da ertelenmiş plan ve projeler yeniden ilerleme kazanabilir. Bununla birlikte, bugün gerçekleşen bu yön değişimi sırasında zihnimize anlamlandırması zor enerjiler dolabilir. Bu nedenle önemli kararları şimdilik ertelemek daha doğru olabilir; çünkü düşünce süreçlerimiz geçici olarak netliğini kaybedebilir. Henüz sağlıklı ve keskin değerlendirmeler yapma zamanı değil; elimizde tüm ayrıntılar bulunmuyor. Ancak netlik giderek artacak ve işler yeniden ilerlemeye başlayacak. Sabah saatlerinde gerçekleşen Güneş-Şiron karesi, enerjileri biraz daha karmaşık hale getiriyor ve özgüven seviyelerinde düşüşe işaret ediyor. İçsel rehberliğimizden şüphe duyabilir, kırılgan yönlerimizi sınayan durumlarla karşılaşabiliriz. Kararsızlık yaşanması da olasıdır. Bu görünüm, yaşam yönümüz, inançlarımız ya da amaçlarımız konusunda güvensizlik veya belirsizlik hislerini tetikleyebilir. Kendimize, kararlarımıza ve ilkelerimize olan güvenimizin azalması, başkalarının yönlendirmelerine uymamıza neden olabilir; ancak bu durum daha sonra pişmanlık yaratabilir. Bu nedenle, bugün kırılganlık hislerimizi fark etmek ve onları kabul etmek oldukça önemlidir. Özellikle gün ilerledikçe enerji daha olumlu bir hâl alıyor. İlişkilerde gücü sağlıklı bir şekilde paylaşabilir, daha fazla bağlılık, derinlik ve tutku yaşayabiliriz. Gökyüzü etkileri, birbirimizi daha iyi anlamamıza ve başkalarına şüphe yerine güvenle yaklaşmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca yardımsever ve cömert yönlerimiz sayesinde kendimizi daha güçlü hissedebiliriz. Ay, bir süre boşlukta kalacak; ardından Yay burcuna geçecek.