Göçmen kuşların durağı: Karacabey Longozu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanı, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle bahar ve sonbahar göç dönemlerinde çok sayıda göçmen kuşun uğrak noktası olan bölge, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla çeşitli ötücü kuşlar için önemli bir yaşam alanı sunuyor. Doğal yapısı büyük ölçüde korunmuş olan Karacabey Longozu, bölgenin biyolojik çeşitliliğini yansıtan sakin bir ekosistem oluşturuyor. Bölgedeki kuş türleri arasında; karatavuk, bülbül, kara başlı ötleğen, sığırcık, sinekkapan, ağaçkakan, kızılkuyruk, baştankara, saka, kızılgerdan yer alıyor. Ve daha pek çok farklı kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
