FLiRT varyantı nedir? FLiRT varyantı belirtileri nelerdir?

Covid, geçmiş yılların tanıdık bir yankısıyla bir kez daha evrim geçirdi. Virüsün önceki versiyonlarının aksine, bu yeni varyant yaygın bir tahribata yol açmıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, KP.2 adı verilen bir varyantı izlediğini ve diğer türlerden daha ciddi hastalıklara neden olduğuna dair kanıt görmediğini söyledi. Uzmanlar, laboratuvar testlerinin KP.2'nin enfeksiyonlarda veya bulaşmada bir artışa neden olmadığını gösterdiğini söyledi.

KP.1.1 adında ikinci bir acil durum varyantı tespit etmiştir. Ancak en önde gelen KP.2'dir. Her iki yeni varyant da bilim insanları tarafından “FLiRT” olarak adlandırılan bir grup koronavirüs varyantına aittir. Bu kısaltma SARS-CoV-2 virüsünün spike proteininde bulunan mutasyonların bir kombinasyonunu tanımlamak için üretilmiştir. KP.2, Aralık ayından bu yana dolaşımda olan ve JN.1 olarak adlandırılan baskın viral soyun soyundan gelmektedir ve Mayıs ayı başı itibariyle tüm enfeksiyonların yüzde 28'ini oluşturarak Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsün baskın formu haline gelmiştir.

Uzmanlar, virüsün gelişmeye devam edeceğini kabul etmekle birlikte KP.2 konusunda özellikle endişeli olmadıklarını belirtmektedir.

FLiRT varyantı nedir?

FLiRT varyantı (KP.2), omicron ailesinin spike proteinlerindeki mutasyonların teknik isimlerinin kısaltması olan ve covid-19’un yeni varyantıdır. Omicron, eris ve JN1 varyantında olduğu üst solunum yolunu etkilemektedir.

FLiRT varyantı belirtileri nelerdir?

FLiRT varyantı, ateş, titreme, öksürük ve kas veya vücut ağrıları dahil olmak üzere virüsün önceki versiyonlarına benzer semptomlara sahiptir. İşte diğer semptomlar...

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Öksürük

Kas veya vücut ağrıları

Ateş veya titreme

Mide bulantısı veya kusma

İshal

Yeni tat veya koku kaybı

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Bu varyant ciddi hastalıklara neden olur mu?

Koronavirüsten kaynaklanan ciddi komplikasyonlar açısından yüksek risk altında olan kişiler yaşlı yetişkinler, altta yatan sağlık sorunları olan hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir. Bu kişiler daha ciddi semptomlar ve komplikasyonlar yaşayabilir. Henel nüfusa kıyasla hastaneye yatma veya ölüm riski daha yüksektir.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde akademisyen Amesh Adalja; “Covid hiçbir zaman ortadan kalkmadı ve hiçbir zaman da kalkmayacak. Hatırlanması gereken en önemli şey, yüksek riskli bir kişiyseniz, bu tür varyantların enfeksiyon riski oluşturduğudur. Şiddetli hastalık için risk faktörleriniz varsa, aşılarınızın güncel olması önemlidir. Ayrıca bu her varyant için aynıdır" açıklamasında bulundu.

İlginizi çekebilir: Koronaysanız nasıl daha rahat uyuyabilirsiniz?

Mevcut aşılar bu varyant için işe yarar mı?

Evet, ancak sağlık uzmanları sonbaharda beklenen yeni koronavirüs aşısı formülasyonunun daha da güçlü bir koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen yeni varyantı engelleyecek şekilde uyarlanacağını tahmin ediyor.

Yale Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon hastalıkları doktoru Scott Roberts; “İster doğal enfeksiyondan ister aşıdan kaynaklansın, bağışıklığımızın buna karşı iyi dayanacağından ve bizi ciddi hastalıklardan koruyacağından hala şüpheleniyorum, ancak belki de bu daha yeni varyantlardan bazılarına karşı olduğundan biraz daha az etkili olacak ama çok endişeli değilim. Covid'in zaman içinde evrim geçireceğini biliyoruz ve bu da onun bir sonraki yinelemesi gibi bir şey" açıklamasında bulundu.

Covid geri mi geliyor?

Genel bulaşma seviyelerinin düşük kalması, bu varyantların bulaşabilir olmasına rağmen virüsün yayılmasını önemli ölçüde artırmadığını göstermektedir. Birçok solunum yolu hastalığı gibi bu virüs de endemik hale gelmiştir, yani muhtemelen burada kalacaktır ancak daha önce görülen yıkıcı etkiye sahip olmayacaktır.

Kaynak: Sabrina Malhi. "What to know about the new covid ‘FLiRT’ variants". Şuradan alındı: https://www.washingtonpost.com/health/2024/05/14/covid-variant-flirt-symptoms-vaccine/. (14.05.2024).