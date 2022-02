Koronaysanız nasıl daha rahat uyuyabilirsiniz?

İmmunolog Dr. Heather Moday, Korona olan insanların uyku bozukluğu yaşayabileceğini belirtti. “İster aşı olmuş, isterse de aşı olmamış olsun Korona olan herkes uyku bozukluğu yaşayabilir. Önemli olan semptomların şiddetidir. Aşı olmuş insanlar kas ağrısı, ateş, öksürük ve baş dönmesi gibi semptomları aşı olmayanlara kıyasla daha hafif deneyimlerler. Ancak, bu semptomların var olması uykuya dalmayı her halükarda zorlaştırmaktadır,” dedi.

Peki, bununla nasıl başa çıkabilirsiniz? COVID-19 pozitifseniz ve uyumadan önce sadece koyunları saymak etki etmiyorsa, bu tüyoları denemeyi düşünebilirsiniz:

Sıcak bir duş alın

ABD’li Dr. Lucy McBride’in önerilerine göre yatmadan önce sıcak bir duş almak iyi olabilir. Suyu buhar yaratacak bir sıcaklığa getirmeniz burun tıkanıklığınızın rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Semptomlarınızı hafifletmek için ilaç kullanın

Doktorunuz herhangi bir ilaç önerdiyse onu kullanmanın yanı sıra, Dr. Moday yatmadan önce az miktarda melatonin almanın da uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Dr. Monday ayrıca, “Melatonin gece boyunca sadece bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda, stres hormon kortizolüne karşılık olarak sirkadiyen saatinizin gelişmesini sağlar ve vücudunuza uyku vaktinin geldiğini hatırlatır” dedi. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Baş ve boynunuzu destekleyin

Dr. Sonya Merill, baş ve boynunuzun yüksekte kalacağı bir pozisyonda uyumanın nefes almayı kolaylaştırdığını ve genzinizde mukus birikmesini en aza indirdiğini belirtti. Bunu birden fazla yastık kullanarak ya da size uygun boyun yastığı tercih ederek yapabilirsiniz.

Bol bol su, çay ve elektrolit içecekler tüketin

Dr. Merill su içmenin hastalığın yan etkilerinden olan ve uyku kalitesini düşüren burun tıkanıklığı ya da akıntısını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Eğer semptomlarınız arasında kusma ya da mide bulantısı varsa su içmek özellikle çok önemli. Aynı zamanda elektrolit içecekler de bu dönemde faydalı olabilir. Mide bulantısını azaltma konusunda zencefilin çok büyük etkisi bulunduğunu belirten Dr. Moday, ballı limonlu çay ve sakinleştirici etkili çayları da önerdi.

Oda nemlendiricisi kullanın ve oda sıcaklığını doğru ayarlayın

Odanızın dinlenmek için ideal yer olduğundan emin olun. Burnunuzdan daha rahat nefes alabilmeniz için Dr. Merill, oda nemlendiricisi kullanılmasını önermektedir. Aynı zamanda, uykuya rahat dalabilmek için oda sıcaklığının 18-19 derece olması gerekir. Eğer ateşiniz yüksekse odanızın daha serin olması faydalı olacaktır.

Tüm gününüzü yatakta geçirmeyin

Korona olduğunuz için tüm günü yatakta geçirmek istiyor olabilirsiniz ancak, bu kararınızdan dolayı gece muhtemelen pişman olacaksınız. Dr. Merill, “Hasta olduğunuz için yatakta normalden daha fazla zaman geçirmeniz normaldir,” derken tüm günü yatakta geçirmenin ve uyuklamanın gece uykuya dalmayı zorlaştırabileceğinin altını çizdi. Bunun yerine eğer mümkünse yatak odanızın dışında bir koltukta 30 dakikayı aşmayacak şekilde kestirmeyi deneyebilirsiniz.

Mümkünse odanızda tek başınıza uyuyun

Korona olduğunuzda partnerinizle aynı odada uyumamanız hem ona virüs bulaştırmamak açısından hem de daha rahat uykuya dalabilmeniz açısından önemlidir. Küçük çocuğu olanlar için bu durum biraz daha zorken teması en aza indirmeyi deneyebilirsiniz.

Son olarak, eğer tüm gece kusuyor, öksürüyor ya da nefes almakta zorlanıyorsanız kesinlikle doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Huffpost. How To Sleep Better If You Have A COVID Infection. Şuradan alınmıştır: https://www.huffpost.com/entry/how-to-sleep-covid-infection_l_61f95aeee4b01d3f29a0e489