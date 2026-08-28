Filenin Sultanları'ndan gençlere 5 altın tavsiye

Zehra Güneş

"Bence her şey kendine inanmaktan geçiyor. Etrafındaki insanların sana 'yapamazsın, senden olmaz' veya 'bırak boşver' dediği noktada bile kendine inandığında başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta. Benim bu hayattaki en büyük motivasyonlarımdan biri bu. Hani şey derler ya: 'Ona yapamazsın de ve izle' Bu beni daha çok ateşliyor diyebilirim. Ve bence hayatın her noktasında bunu böyle hayat mottosuna çevirdiğinde en çalışan şeylerden biri. O yüzden kendilerine inanmaktan vazgeçmeyip ne istediklerine odaklanıp bu yolda devam ettiklerinde bence başaramayacakları şey yok. Bunu anlamalılar."

Selen Cansu Aksoy'un "Özel Röportaj| Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Chiaka Ogbogu, Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe maçı ve Boskovic sözleri: Söyledikleri kadar varmış" röportajından...

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