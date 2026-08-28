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Filenin Sultanları

Filenin Sultanları'ndan gençlere 5 altın tavsiye

Filenin Sultanları'nın röportajlarından derlediğimiz özgüven, disiplin ve pes etmeme üzerine odaklanan ilham verici tavsiyeler...

Giriş: 28 Ağustos 2026, Cuma 23:07
Güncelleme: 28 Ağustos 2026, Cuma 23:07
1

Eda Erdem

"Ben yapabiliyorsam, biz yapabiliyorsak, onlar da yapabilirler. Neden olmasın? Ama şunu da unutmasınlar: Spor, ne yazık ki, geri dönüş garantisi olan kariyer planına sahip bir meslek değil. İşler, her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Bu yüzden her zaman bir B planına sahip olmaları gerekiyor. Benim en önemli tavsiyem: Eğitim. Eğitim hayatlarını da ciddiyetle, aynı paralelde yürütmeleri gerekiyor. Eğitimi kesinlikle ihmal etmesinler."

Ayşe Arman'ın "Huzurlarınızda muhteşem voleybolcu Eda Erdem" röportajından...

 

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

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Gizem Örge

Biz yapmayı en sevdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz işi yapıyoruz ve bunu ülkemiz için çok iyi, çok başarılı bir şekilde temsil ediyoruz. Ben kendime bazen düştüğüm, bazen yorulduğum, bazen iyi hissetmediğim zamanlarda sadece bunu söylüyorum. Yani biz bu ülke içinde çok fazla mücadele verdik. Çok fazla başarı kazandık. Ben 12 yaşımdan beri bu sporu yapıyorum. Benim yaşıtım çocuklar evlerinde oyun oynarken biz çalışıyorduk. Benimle beraber bu sahada mücadele eden herkes aynı şekilde. O yüzden eleştirilere çok fazla takılmamaya çalışıyorum. Bazen düşsek de motivasyon, moral olarak kendi işimize odaklıyız. Ben gençlere de sadece yapmayı en iyi bildiği şeyi yapmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum."

Youtube S Sport kanalından

 

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

3

Zehra Güneş

"Bence her şey kendine inanmaktan geçiyor. Etrafındaki insanların sana 'yapamazsın, senden olmaz' veya 'bırak boşver' dediği noktada bile kendine inandığında başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta. Benim bu hayattaki en büyük motivasyonlarımdan biri bu. Hani şey derler ya: 'Ona yapamazsın de ve izle' Bu beni daha çok ateşliyor diyebilirim. Ve bence hayatın her noktasında bunu böyle hayat mottosuna çevirdiğinde en çalışan şeylerden biri. O yüzden kendilerine inanmaktan vazgeçmeyip ne istediklerine odaklanıp bu yolda devam ettiklerinde bence başaramayacakları şey yok. Bunu anlamalılar."

 

Selen Cansu Aksoy'un "Özel Röportaj| Vakıfbank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Chiaka Ogbogu, Spor Arena'ya konuştu! Fenerbahçe maçı ve Boskovic sözleri: Söyledikleri kadar varmış" röportajından...

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

 

 

4

İlkin Aydın

"Hiçbir zaman A takımı oyuncularının o anda ne yaptıklarına odaklanmadım çünkü o zaman onların yaşları 25-30'du ben ise 8-9 yaşlarımdaydım. Ben o zaman o yaşımda ne yaptığımı, ne hissettiğimi  anlatırsam benim o yaşımda ne yaptığıma odaklanabilirler ve ben oradan dokunabilirim çocuklara… Şu anda taktığım küpeyle, yaptığım makyajla, giydiğim kıyafetlerle beni örnek alması değil; o yaşta benim bu sporu ne kadar severek ve inanarak yaptığımı örnek almalarını isterim. O yüzden bence belli bir yaşın altındaki çocuklar için ebeveynleri çok önemli. Ebeveynlerin sporcuları karakter olarak da örnek almaları gerektiğini vurgulamalılar."

TRT Spor Set Sayısı adlı programdan…

 

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

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Hande Baladın

"Günümüzde Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını gördükçe yeni nesiller için umutlanıyorum. Bir kız çocuğunun spora atılmasında katkımın olduğunu düşünmek beni gerçekten çok gururlandırıyor. Sporcu olmak isteyen gençlere öncelikle hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında çok çalışmak, vazgeçmemek ve yaptığın işe sarılmak onlara katkı sağlayacaktır."

"Red Bull Ailesinin Yeni Üyesi ile Tanışın: Hande Baladın" adlı röportajdan...

 

Fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir.

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