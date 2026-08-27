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Filenin Sultanları

Filenin Sultanları'ndan hayata dair 7 ders

Filenin Sultanları, sahadaki mücadeleleriyle yalnızca spor dünyasına değil, kadınların günlük hayatına da ilham veriyor. Mücadele etmekten dayanışmaya, hata yapmaktan yeniden başlamaya kadar voleybol sahasından hayatımıza taşıyabileceğimiz 7 önemli ders…

Giriş: 27 Ağustos 2026, Perşembe 11:27
Güncelleme: 27 Ağustos 2026, Perşembe 11:28
1

1. Her topu kurtaramayabilirsin ama mücadeleyi bırakmazsın.

2

2. Bazen geri düşersin, yeniden başlarsın.

3

3. Güçlü olmak, her şeyi tek başına yapmak değildir.

4

4. Hata yapmak başarısız olduğun anlamına gelmez.

5

5. Herkesin sahadaki /hayattaki görevi farklıdır.

6

6. Kazanmak kadar kaybetmeyi öğrenmek de önemlidir.

7

7. En kritik anda kendine güven.

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