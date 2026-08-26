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Filenin Sultanları

Filenin Sultanları'ndan neler öğrendik?

Kimi sayı atarak, kimi blok yaparak, kimi savunmada top çıkararak, kimi ise kenardan takım arkadaşını destekleyerek katkı sağlıyor. Sahadaki her farklı rol, aynı hedefe hizmet ediyor: Birlikte daha güçlü olmak.

Giriş: 26 Ağustos 2026, Çarşamba 12:44
Güncelleme: 26 Ağustos 2026, Çarşamba 12:45
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Her biri farklı özellikleri ile öne çıksa da Filenin Sultanları'nın bize verdiği en büyük ders ortak: Başarı, tek bir oyuncunun değil, aynı hedef için mücadele eden bir takımın eseri. İşte Filenin Sultanları'nın bize verdiği mesajlar...

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Eda Erdem Dündar, yıllardır Filenin Sultanları'nın liderlerinden biri olarak yalnızca blokları ve hücumlarıyla değil, saha içindeki duruşuyla da öne çıkıyor. Takım arkadaşlarına verdiği destek, zor anlarda sakinliğini koruması ve sorumluluk alması onu yalnızca bir orta oyuncu değil, bir takım lideri haline getiriyor. Eda Erdem Dündar bize, liderliğin yalnızca konuşmak değil, zor zamanlarda takımın yanında durmak olduğunu öğretiyor.

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Zehra Güneş, file üzerindeki etkinliği ve özellikle bloklarıyla Türkiye'nin en önemli orta oyuncularından biri. Rakibin hücumlarını okumaya çalışması ve doğru zamanda file üzerinde duvar oluşturması, voleybolda fiziksel gücün yanında doğru zamanlama ve oyun okumanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

4

Gizem Örge, libero olarak savunmanın en önemli isimlerinden biri. Hücum oyuncularının manşet hatalarını telafi eden, rakibin sert hücumlarında topu oyunda tutmak için mücadele eden Gizem, takımın görünmeyen kahramanlarından. Onun sahadaki performansı, hayatın da önemli bir gerçeğini hatırlatıyor: Her başarı, herkesin gördüğü büyük adımlardan ibaret değil. Bazen bir başkasının hatasını telafi etmek, zor anda destek olmak ve kimsenin fark etmediği bir işi en iyi şekilde yapmak da başarının en önemli parçalarından biri. Gizem'in mücadelesi, alkışlanmasak bile ortaya koyduğumuz emeğin ve başkalarının yolunu kolaylaştırmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

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İlkin Aydın, özellikle savunmadaki enerjisi ve hücumdaki çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Zor topları oyunda tutmak için gösterdiği çaba, bir rallinin son ana kadar devam ettiğini hatırlatıyor. İlkin bize, sonucun henüz belli olmadığı hiçbir anda mücadeleyi bırakmamak gerektiğini gösteriyor.

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Melissa Vargas, güçlü hücumları ve yüksek hücum kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli voleybolcuların biri. Zor toplarda sorumluluk almaktan çekinmemesi, takımın sıkıştığı anlarda hücum yükünü üstlenmesini sağlıyor. Vargas'ın sahadaki görüntüsü, yetenek kadar cesaretin ve kritik anlarda sorumluluk almanın da başarıda belirleyici olduğunu gösteriyor.

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Hande Baladın, smaç gücünün yanı sıra savunmadaki katkısı ve oyun içindeki enerjisiyle takımın önemli parçalarından biri. Bir rallide hücum ederken bir sonraki pozisyonda savunma için mücadele edebilmesi, voleybolda hiçbir topun vazgeçilmiş olmadığını gösteriyor. Hande bize, başarının yalnızca yıldız anlardan değil, her pozisyonda gösterilen mücadeleden oluştuğunu öğretiyor.

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Sinead Jack-Kısal, file üzerindeki fiziksel avantajını ve tecrübesini takımın ihtiyaçlarına göre kullanabilen bir orta oyuncu. Hücum ve blok arasındaki geçişleri, takım oyununda bireysel özellikleri doğru sistem içerisinde kullanmanın önemini ortaya koyuyor. Ondan öğrendiğimiz şey, tecrübenin ancak takıma katkıya dönüştüğünde gerçek bir avantaja dönüşmesi.

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Yaprak Erkek, genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde aldığı sorumlulukla dikkat çekiyor. Hücumdaki cesareti ve oyunun temposuna ayak uydurması, genç oyuncuların da büyük sahnelerde söz sahibi olabileceğini gösteriyor. Yaprak bize, yaşın değil, çalışmanın ve verilen fırsatı değerlendirme cesaretinin önemli olduğunu hatırlatıyor.

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Deniz Uyanık, orta oyuncu pozisyonunda genç jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden biri. Blok ve hızlı hücumlarda aldığı sorumluluk, genç oyuncuların da milli takım seviyesinde kendilerine yer açabileceğini gösteriyor. Deniz bize, büyük bir sahnede yer almak için önce kendine güvenmek gerektiğini hatırlatıyor.

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Cansu Özbay, oyunun ritmini belirleyen pasör olarak takımın hücum organizasyonunun merkezinde yer alıyor. Oyuncuların güçlü yönlerini doğru zamanda kullanması ve oyunun gidişatına göre tercihlerini değiştirmesi, pasörlüğün yalnızca topu doğru yere göndermekten ibaret olmadığını gösteriyor. Cansu bize, iyi bir liderin her zaman ön planda olmak yerine takım arkadaşlarını öne çıkarabilmesi gerektiğini öğretiyor.

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Elif Şahin, enerjisi ve oyunun temposunu değiştirebilen pasörlüğüyle dikkat çekiyor. Sahaya sonradan girdiğinde de oyuna hızlı şekilde adapte olabilmesi, yedek beklemenin kenarda beklemek anlamına gelmediğini gösteriyor. Elif'in performansı bize, hazırlığın görünmeyen bir emek olduğunu ve fırsat geldiğinde fark yarattığını hatırlatıyor.

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Saliha Şahin, servis, hücum ve savunmada takımın ihtiyaç duyduğu katkıyı verebilen çok yönlü oyunculardan biri. Sahada aldığı sorumluluk, takım oyununda her oyuncunun farklı anlarda öne çıkabileceğini gösteriyor. Saliha'nın performansından çıkarılabilecek en önemli derslerden biri, istikrarlı olmanın bazen gösterişli bir hareketten daha değerli olması.

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Derya Cebecioğlu, özellikle hücum çeşitliliği ve kritik anlarda aldığı sorumlulukla dikkat çeken smaçörlerden. Oyuna girdiği anlarda takımın enerjisini yükseltebilmesi, kenardan gelen oyuncuların da maçın kaderinde önemli rol oynayabileceğini gösteriyor. Derya'nın hikayesi, kendine güvenmenin ve fırsat geldiğinde cesur davranmanın önemini anlatıyor.

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