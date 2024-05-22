Eski sokak oyunları

Seksek

Umarız sekseği bilmeyen yoktur... Ancak hatırlatma amacıyla ve bilmeyenler varsa diye: İçlerinde sayıların yazıldığı kareler çizilip o karelerde zıplayarak hareket edilen bir oyun. Mekan kısıtlamasının olmadığı seksek oyunu en çok da okul çıkışları, eve dönerken oynanırdı. Böylece eve dönüş yolculuğu daha keyifli bir hale gelirdi...