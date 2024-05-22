Eski sokak oyunları

Seksek\nUmar\u0131z sekse\u011fi bilmeyen yoktur... Ancak hat\u0131rlatma amac\u0131yla ve bilmeyenler varsa diye: \u0130\u00e7lerinde say\u0131lar\u0131n yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kareler \u00e7izilip o karelerde z\u0131playarak hareket edilen bir oyun. Mekan k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 seksek oyunu en \u00e7ok da okul \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131, eve d\u00f6nerken oynan\u0131rd\u0131. B\u00f6ylece eve d\u00f6n\u00fc\u015f yolculu\u011fu daha keyifli bir hale gelirdi.... Yakartop\nTopla oynanan ve oyuncular\u0131n birbirlerine top f\u0131rlatarak vurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 oyun. Bir oyuncudan ka\u00e7\u0131p arkan\u0131 d\u00f6nerken di\u011fer oyuncu taraf\u0131ndan topla vurulmak... Bu sahneyi ya\u015famayan var m\u0131?. Mendil kapmaca\n\u0130ki grubun kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011fi ve ortada bulunan mendili kapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 oyun. \u00c7ok kalabal\u0131k arkada\u015f grubuyla oynanan bu oyun genellikle okulda, teneff\u00fcslerde oynan\u0131rd\u0131.... Saklamba\u00e7\nNeyse ki saklamba\u00e7 pop\u00fclaritesini hi\u00e7 kaybetmeyen nostaljik oyunlar aras\u0131nda ilk s\u0131rada yer al\u0131yor! Oyuncular\u0131n birinin g\u00f6zlerini kapat\u0131p belirli bir s\u00fcre sonra saklananlar\u0131 bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 oyun olan saklamba\u00e7 g\u00fcn\u00fcm\u00fczde art\u0131k evlerde oynan\u0131yor.... K\u00f6rebe\nBir oyuncunun g\u00f6zlerinin ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 ve di\u011fer oyuncular\u0131 bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 oyun. Bir yere \u00e7arpma ve d\u00fc\u015fme ihtimali y\u00fcksek oldu\u011fundan hafif de bir tehlike arz ediyor.. \u0130p atlama\nBir veya iki ki\u015finin ipi \u00e7evirip di\u011ferlerinin \u00fczerinden atlad\u0131\u011f\u0131 bir oyun olan ip atlama size de ilkokul y\u0131llar\u0131n\u0131z\u0131 hat\u0131rlatm\u0131yor mu?. Elim sende\nBir oyuncunun di\u011ferine dokunarak "elim sende" dedi\u011fi ve dokunulan ki\u015finin ebe oldu\u011fu oyun... Hem ebe olmak isterdik hem de hi\u00e7 yakalanmamak.... Be\u015f ta\u015f\nBe\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck ta\u015fla oynanan el becerisi oyunu. S\u00fcrekli kazanan biri sizin de arkada\u015f grubunuzda var m\u0131yd\u0131?. Uzun e\u015fek \nBir oyuncunun di\u011fer oyuncular\u0131n s\u0131rt\u0131na bindi\u011fi oyun. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 bizim akl\u0131m\u0131za hep s\u0131n\u0131fta, erkek arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n oynand\u0131\u011f\u0131 tehlikeli bir oyun olarak geliyor... E tabii bir de Hababam S\u0131n\u0131f\u0131'ndaki o sahneler....
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