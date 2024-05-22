Eski sokak oyunları

Bugün sosyal medyada malumunuz #tbt günü... Biz de bu güne özel eski sokak oyunlarını hatırlayalım istedik...

Yaşam
Giriş: 22 Mayıs 2024 23:37
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  • Seksek

    Umarız sekseği bilmeyen yoktur... Ancak hatırlatma amacıyla ve bilmeyenler varsa diye: İçlerinde sayıların yazıldığı kareler çizilip o karelerde zıplayarak hareket edilen bir oyun. Mekan kısıtlamasının olmadığı seksek oyunu en çok da okul çıkışları, eve dönerken oynanırdı. Böylece eve dönüş yolculuğu daha keyifli bir hale gelirdi...

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  • Yakartop

    Topla oynanan ve oyuncuların birbirlerine top fırlatarak vurmaya çalıştığı oyun. Bir oyuncudan kaçıp arkanı dönerken diğer oyuncu tarafından topla vurulmak... Bu sahneyi yaşamayan var mı?

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  • Mendil kapmaca

    İki grubun karşı karşıya geldiği ve ortada bulunan mendili kapmaya çalıştıkları oyun. Çok kalabalık arkadaş grubuyla oynanan bu oyun genellikle okulda, teneffüslerde oynanırdı...

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  • Saklambaç

    Neyse ki saklambaç popülaritesini hiç kaybetmeyen nostaljik oyunlar arasında ilk sırada yer alıyor! Oyuncuların birinin gözlerini kapatıp belirli bir süre sonra saklananları bulmaya çalıştığı oyun olan saklambaç günümüzde artık evlerde oynanıyor...

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  • Körebe

    Bir oyuncunun gözlerinin bağlandığı ve diğer oyuncuları bulmaya çalıştığı oyun. Bir yere çarpma ve düşme ihtimali yüksek olduğundan hafif de bir tehlike arz ediyor.

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  • İp atlama

    Bir veya iki kişinin ipi çevirip diğerlerinin üzerinden atladığı bir oyun olan ip atlama size de ilkokul yıllarınızı hatırlatmıyor mu?

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  • Elim sende

    Bir oyuncunun diğerine dokunarak "elim sende" dediği ve dokunulan kişinin ebe olduğu oyun... Hem ebe olmak isterdik hem de hiç yakalanmamak...

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  • Beş taş

    Beş küçük taşla oynanan el becerisi oyunu. Sürekli kazanan biri sizin de arkadaş grubunuzda var mıydı?

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  • Uzun eşek

    Bir oyuncunun diğer oyuncuların sırtına bindiği oyun. Açıkçası bizim aklımıza hep sınıfta, erkek arkadaşlarımızın oynandığı tehlikeli bir oyun olarak geliyor... E tabii bir de Hababam Sınıfı'ndaki o sahneler...

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