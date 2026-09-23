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Türkiye'de en çok içilen kahveler belli oldu!

1 Ekim Dünya Kahve Günü için yapılan bir araştırma kapsamında Türkiye'de en çok içilen kahveler belli oldu! İşte Türkiye'nin kahve tercihleri...

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 15:36
Güncelleme: 23 Eylül 2026, Çarşamba 15:36
1

Yemeksepeti, Dünya Kahve Günü'ne özel olarak kullanıcılarının kahve tercihlerini açıkladı. İşte son 12 aylık verilere göre restoran ve kafelerden sipariş edilen kahvelere yönelik sonuçlar:

 

Kullanıcılar uygulama üzerinden restoran ve kafelerden yaklaşık 7,5 milyon adet kahve sipariş etti. Latte, yaklaşık 3,4 milyon adetle en çok sipariş edilen kahve türü oldu yani birincilik yüzde 45,6 ile lattede.

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Latte'yi, yüzde 22,3 payla americano ve yüzde 11,3 payla mocha izledi. Paketli kahve alışverişinde ise ilk sırada Türk kahvesi yer aldı.

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Soğuk kahve seçeneklerinde ilk iki sırayı Iced Americano ve Iced Caffe Latte aldı. Iced Americano yaklaşık 869 bin, Iced Caffe Latte ise 861 bin adet sipariş edildi. Bu ürünleri Iced White Mocha izlerken, Iced Spanish Latte ve Iced Caramel Latte gibi seçenekler de en çok tercih edilen soğuk kahveler arasında yer aldı.

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Peki kahvenin yanına ne sipariş edildi?

Kahveyle birlikte tercih edilen yiyeceklerde hindi fümeli ve peynirli sandviçler ilk sıralara yerleşti. Son 12 aylık dönemde "Hindi Füme Jambonlu" yaklaşık 205 bin, "Haşhaşlı Üç Peynirli" ise 185 bin kez kahveyle birlikte tercih edildi. Bu iki sandviç, en çok tercih edilen üç kahve türü olan latte, americano ve mocha'ya eşlik eden ürünler arasında da ilk iki sırayı aldı. Peynirli simit yaklaşık 82 bin kez kahveye eşlik ederken, tatlı seçeneklerinde Very Berry Muffin ve Triple Chocolate Cookie ilk iki sırayı paylaştı.

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İçime hazır kahvelerde de dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu kategoride sipariş edilen ürün adedi, önceki 12 aylık döneme göre yüzde 49 arttı. Çözünebilir kahvelerin ürün adedi yüzde 36,8, kapsül kahvelerin ürün adedi ise yüzde 23,5 arttı.

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