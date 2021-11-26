Saçınıza kına yakmak iyi bir fikir mi?

Odlukça uzun yıllardır kullanılan bir güzellik ürünü olan kınanın hem avantajı hem de dezavantajları var. Saça kına yakmakla ilgili tüm bilgilere sahip olmadan bu kararı vermeyin!

Saçınıza kına yakmak iyi bir fikir mi?
Güzellik
26 Kasım 2021 Cuma

Kına birçok kültürde çok uzun zamandır bazı hastalıkların tedavisinde olduğu gibi vücudu dövmelemek ve saçı renklendirmek için sıkça kullanıldı. Saça uygulandığı zamanlar saçı dolgunlaştırma ve parlaklığını arttırma gibi özelliklerinin de olduğu biliniyor. Aynı zamanda, bu bitki bazlı doğan boyayı kullanmanın bazı dezavantajları vardır. Saçınızı boyamak için kına kullanmanın artılarını ve eksilerini inceleyelim.


Kına nedir?

Kına, kına bitkisinin yapraklarından elde edilir. Toz form genel olarak bir macun haline getirilir ve saça veya cilde uygulanır. Kına boyası için geleneksel tarifler, yaprakları kurutarak kına tozu yapmayı ve ardından boyama potansiyelini arttırmak için çay veya kahve gibi tanenli sıvılarla karıştırmayı içerir. Kına, saçı, cildi ve kumaşları boyamak için proteinlere bağlanan bir molekül olan lawsone içerir. Aynı zamanda antibakteriyel ve antimikrobiyal bir ajandır. Peki, görünüşte zararsız olan bu bitki neden konu saç boyamaya geldiğinde bu kadar heyecana neden oluyor? Kınanın bazı dezavantajlarına bir göz atalım.


Saça kına yakmanın dezavantajları

Kına pek çok fayda sağlarken, birçok dezavantajı da beraberinde getirir. Bazıları sadece kozmetiktir, bazıları ise daha ciddidir.

  • İlk uygulamada renk oldukça akacaktır.

  • Verdiği renk zamanla solabilir veya donuklaşabilir.

  • Sadece daha koyu renklere ulaştırabilir, saçınıza daha açık bir ton veremez.

  • Saçları kurutabilir.

  • Saçtan çıkarılması zordur.

  • Verdiği renk ağartılamaz.

  • Ciltte ve giysilerde leke bırakır.

  • Rengi ısıyla şekillendirmeden etkilenebilir.

  • Saç hasarına neden olabilir.

  • Sağlıksız katkı maddeleri içerebilir.

  • Alerjik reaksiyona neden olabilir.

  • Saç dökülmesine neden olabilir.

  • Saç dokusunun kaybına neden olabilir.

  • Saçınızı kına ile boyadıktan sonra değişiklik yapmak zordur.

Kına saç kütikülünün derinlerine nüfuz ettiği için buradan çıkarmak ve saç rengini açmak veya değiştirmek oldukça zordur. Saf kına ile boyanmış saçları açabilirsiniz fakat bunu yaparken renklendirme aşamasında saf kına kullandığınızdan emin olmasınız. Birçok kına boyasının katkı maddeleri olduğundan, bu çoğu zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca kınanın doğal olarak solmaya başlamasını beklemeniz gerekecek. Aksi takdirde, ağartma işlemi saçın kütikülünü açacak ve kırmızı-turuncu veya siyahımsı bir tonla baş başa kalacaksınız.


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Bunlarla beraber, kınanın bazı saçlarda olumlu etkileri olduğu da biliniyor. İşte bunlardan bazıları…


Saça kına yakmanın avantajları

  • Evde yapılabilir.

  • Diğer yapay boyalardan daha ucuza mal olabilir.

  • Rengi derinleştirmek için daha uzun süre bırakılabilir.

  • Oldukça kalıcıdır.

  • Özellikle hamileler için kimyasal boyalara güvenli bir alternatif sağlar.

  • Saçın kütikülünü doldurur.

  • Saçı yumuşatır. (Kuruması veya yumuşatması saçın dokusuna göre değişkenlik gösterebilir.)

  • Parlaklık ve gücü artırır.

  • Kepeği önlemeye yardımcı olur.

  • Kafa derisinin yağlılığını azaltır.

  • Erken beyazlamayı önlemeye yardımcı olur.

  • Saç dökülmesini önleyebilir.

  • Bitlerle savaşmaya yardımcı olur.

Hangi ürünleri kullanacağınızı biliyorsanız, kına saçınıza parlaklık, parlaklık ve güç katabilir. Yüksek tanen konsantrasyonu nedeniyle kına, erken saç beyazlamasına karşı çok etkilidir. Eğer kınanın sunduğu renkten hoşlanıyorsanız, bunun uzun süreli olması işinize gelecektir.Kına, saçınızda potansiyel olarak herhangi bir kimyasal salon boyasından çok daha uzun süre kalacak zengin bir kumral rengi sağlayabilir.


Referanslar:

Nandita Godbole. "Is Henna Hair Dye a Bad Idea? Here’s What the Experts Have to Say". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/disadvantages-of-henna-for-hair (29.09.2021).


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