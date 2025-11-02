HTHAYAT
En iyi romantik filmler
Kültür & Sanat

Romantik film klasikleri

Sevgilinizle iyi bir akşam geçirmek istiyorsunuz. Romantik film nostaljisine ne dersiniz? İşte size bunun için önerebileceğimiz 30 romantik film klasiği...

Romantik film klasikleri
Giriş: 02 Kasım 2025, Pazar 15:00
Güncelleme: 02 Kasım 2025, Pazar 15:00
1

Aşk Hikayesi - Love Story (1970)

2

Harry ile Sally Tanışınca - When Harry Met Sally (1989)

3

Özel Bir Kadın - Pretty Woman (1990)

4

İhtiras Rüzgarları - Legends of the Fall (1994)

5

Sen Uyurken - While You Were Sleeping (1995)

6

Titanik - Titanic (1997)

7

Melekler Şehri - City of Angels (1997)

8

Mesajınız Var - You've Got Mail (1998)

9

Aşk Engel Tanımaz - Notting Hill (1998)

10

Aşık Shakespeare - Shakespeare in Love (1999)

11

Çikolata - Chocolat (2000)

12

Kasımda Aşk Başkadır - Sweet November (2001)

13

Bridget Jones'un Günlüğü - Bridget Jones Diary (2001)

14

Aşk Her Yerde - Love Actually (2003)

15

Cesaretin Var Mı Aşka - Love Me If You Dare (2003)

16

50 İlk Öpücük 50 İlk Öpücük - 50 First Dates (2004)

17

Tatil - The Holiday (2006)

18

Aşk Tarifi - No Reservations (2007)

19

Not Seni Seviyorum - P.S. I love You (2007)

20

Aşk Sarhoşu - Love and Other Drugs (2010)

21

Aşk ve Küller - Blue Valentine (2010)

22

Beni Asla Bırakma - Never Let Me Go (2010)

23

Arkadaştan Öte Arkadaştan Öte - Friends with Benefits (2011)

24

Bağlanmak Yok - No Strings Attached (2011)

25

Bir Gün - One Day (2011)

26

Paris'te Gece Yarısı - Midnight in Paris (2011)

27

Yeryüzündeki Son Aşk - Perfect Sense (2011)

28

Evlilik Öpücüğü - The Wedding Singer (1998)

29

En İyi Arkadaşım Evleniyor - My Best Friend's Wedding (1997)

30

Gerçek Sarışın - Legally Blonde (2001)

