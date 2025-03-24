2025 yılında hayata veda eden ünlüler

2 Ocak 2025\nFerdi Tayfur\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.\n \n . 8 Ocak 2025\nSelim \u0130leri\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 13 Ocak 2025\nBedia Ener\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 24 Ocak 2025\nDeniz Arman. 18 \u015eubat 2025\nMuhammet Emin G\u00fcm\u00fc\u015fkaya. 2 Mart 2025\nEdip Akbayram\nFoto\u011fraf \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 16 Mart 2025\n\u015einasi Yurtsever\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 17 Mart 2025 \nTanyeli\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 20 Mart 2025\nOsman S\u0131nav\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. 21 Mart 2025 \nFiliz Ak\u0131n\nFoto\u011fraf DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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