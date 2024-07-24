En çok su içeren sebze ve meyveler

Su açısından zengin sebze ve meyveler, günlük sıvı ihtiyacımızı karşılamanın lezzetli ve besleyici bir yoludur.

Sağlık
Giriş: 24 Temmuz 2024 14:48 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 14:49
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Bu besinler sadece yüksek su içeriğiyle değil, aynı zamanda içerdiği vitamin, mineral ve liflerle de sağlığımıza katkıda bulunur. Hem su ihtiyacınızı karşılamak hem de vücudunuzu beslemek için bu harika yiyecekleri diyetinize dahil edebilirsiniz.

  • 1. Karpuz

    Su içeriği:%92

    Karpuz çok sağlıklı ve yiyebileceğiniz en hidratlayıcı gıdalardan biridir. Lif ve C vitamini, A vitamini ve magnezyum gibi birkaç önemli besin maddesi içerir. Aynı zamanda, porsiyon başına sadece 46 kalori sağlayarak oldukça düşük kaloriye sahiptir.

    Yüksek su içeriği nedeniyle, karpuzun kalori yoğunluğu çok düşüktür. Bu, nispeten büyük bir karpuz porsiyonunun çok az kalori içerdiği anlamına gelir. Düşük kalori yoğunluğuna sahip gıdaların, tokluk hissini artırarak ve iştahı azaltarak kilo kaybına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, karpuz, likopen dahil güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşik, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklarla bağlantılı olan oksidatif hücre hasarını azaltma yeteneği açısından incelenmiştir.

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  • 2. Çilek

    Su içeriği: %91

    Çilekler yüksek su içeriğine sahiptir, bu da onları çok hidratlayıcı bir gıda yapar. Çilekler bol miktarda lif, hastalıklarla savaşan antioksidanlar ve C vitamini, folat ve manganez gibi vitaminler ve mineraller sağlar. Çilekleri düzenli olarak tüketmek, kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilen iltihaplanmayı azaltır.

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  • 3. Kavun

    Su içeriği: %90

    Kavun, son derece besleyici bir meyvedir. Bir su bardağı (177 gram) kavun yaklaşık %90 su içerir ve porsiyon başına yarım su bardağından (118 ml) fazla su sağlar. Bir su bardağı kavun ayrıca 2 gram lif içerir, bu da su ile birlikte tokluk hissini artırır ve iştahınızı azaltır.

    Ek olarak, kavun A vitamini açısından zengindir. Çalışmalar, A vitamininin enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sağlığını artırabileceğini göstermiştir.

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  • 4. Şeftali

    Su içeriği: %89

    Şeftali, besin açısından çok zengin ve hidrasyon sağlayan bir meyvedir. A vitamini, C vitamini, B vitaminleri ve potasyum gibi birkaç önemli vitamin ve mineral sağlarlar. Ayrıca, şeftalileri kabuğu ile yemek, diyetinize klorojenik asit gibi hastalıklarla savaşan antioksidanlar da ekleyebilir.

    Şeftalilerin su ve lif içeriği, onları bu kadar doyurucu ve düşük kalorili yapan şeydir; orta boy bir şeftali sadece 60 kalori içerir.

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  • 5. Portakal

    Su içeriği: %88

    Bir portakal neredeyse yarım su bardağı (118 ml) su içerir ve lif ile birkaç besin maddesi sağlar. Bağışıklık fonksiyonunuzu ve kalp sağlığınızı artırabilecek C vitamini ve potasyum bulunur.

    Portakallar ayrıca, iltihabı azaltarak hücre hasarını önleyebilen flavonoidler dahil olmak üzere hastalıklarla savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Portakalların su ve lif içeriği, tokluk hissini artırabilir ve bu da iştahınızı kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Portakal gibi turunçgilleri düzenli olarak yemek, böbrek taşlarına karşı koruma sağlayabilir. Bunun nedeni, içerdiği sitrik asidin taş oluşturan kalsiyum oksalat ile bağlanarak vücuttan atılmasına yardımcı olabilmesidir.

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  • 6. Yağsız Süt

    Su içeriği: %91

    Yağsız süt çok besleyicidir. A vitamini, kalsiyum, riboflavin, B12 vitamini, fosfor ve potasyum dahil olmak üzere önemli miktarda vitamin ve mineral sağlar.

    Birkaç çalışma, düşük yağlı sütün spor içeceklerine veya sade suya kıyasla, insanları egzersiz sonrası daha iyi hidrasyona yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu kısmen sütün elektrolitleri ve protein içeriği nedeniyle, bu da vücut sıvı kayıplarını telafi etmeye yardımcı olabilir.

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  • 7. Salatalık

    Su içeriği: %95

    Salatalık, diyetinize dahil edebileceğiniz başka bir sağlıklı ve hidrasyon sağlayan besindir. Neredeyse tamamen sudan oluşurlar ve ayrıca az miktarda K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi bazı besin maddeleri sağlarlar. Diğer su açısından zengin sebzelerle karşılaştırıldığında, salatalık kalorisi en düşük olanlardan biridir.

    Salatalıkları, diyetinize önemli miktarda kalori eklemeden nispeten büyük porsiyonlarda tüketebilirsiniz, bu da kilonuzu korumanıza yardımcı olur.

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  • 8. Marul

    Su içeriği: %96

    Bir su bardağı (72 gram) marul, 1 gram lifin yanı sıra çeyrek su bardağından (59 ml) fazla su sağlar. Ayrıca, günlük folat ihtiyacınızın %5'ini karşılar. Folat, hamile kadınlar için önemlidir, çünkü nöral tüp doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, marul, kemiklerinizi ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutma konusundaki rolleri incelenmiş olan K ve A vitaminleri açısından zengindir.

    Ayrıca, maruldaki su ve lif kombinasyonu, düşük kalorili olmasına rağmen çok doyurucudur. Bir su bardağı (72 gram) porsiyonunda sadece 10 kalori vardır.

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  • 9. Et suyu ve çorbalar

    Su içeriği: %92

    Et suyu ve çorbalar genellikle su bazlıdır ve çok hidrasyon sağlayan ve besleyicidirler. Örneğin, bir su bardağı (240 gram) tavuk suyu neredeyse tamamen sudan oluşur ve bu da günlük hidrasyon ihtiyaçlarınıza önemli bir katkı sağlar.

    Birçok çalışma, ana yemekten önce çorba tüketenlerin daha az kalori aldığını ve bu nedenle günlük kalori alımının daha düşük olduğunu bulmuştur. Çorbaların ve et sularının besin içeriğini, brokoli, havuç, soğan, mantar ve domates gibi birçok sebze ekleyerek önemli ölçüde artırabilirsiniz.

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  • 10. Kabak

    Su içeriği: %94

    1 su bardağı (124 gram) doğranmış kabak, %90'dan fazla su içerir ve 1 gram lif sağlar. Bu bileşenlerin her ikisi de tokluk hissini korumak için harikadır. Yüksek su içeriği nedeniyle, kabak hacim olarak oldukça düşük kalorilidir, 1 su bardağı (124 gram) sadece 20 kalori içerir.

    Kabak, özellikle C vitamini olmak üzere diyetinize çeşitli besinler ekleyecektir, çünkü 1 su bardağı (124 gram) günlük ihtiyacınızın %35'ini karşılar. C vitamini, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gereklidir ve birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir.

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  • 11. Kereviz

    Su içeriği: %95

    Kereviz, diyetinize dahil edebileceğiniz çok sağlıklı ve hidrasyon sağlayan bir besindir. Büyük ölçüde sudan oluşur ve 1 su bardağı porsiyonda yaklaşık yarım su bardağı (118 ml) su sağlar. Diğer su açısından zengin sebzeler gibi, kereviz de yüksek su içeriği ve düşük kalori sayısı nedeniyle faydalı bir kilo kaybı besini olabilir.

    Ayrıca, kereviz biraz lif ve birçok önemli besin maddesi içerir. Özellikle K vitamini ve potasyum açısından zengindir, bu da kalp hastalığı, belirli kanser türleri ve osteoporoz gibi kemik ile ilgili hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

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  • 12. Domates

    Su içeriği: %94

    Bir orta boy domates, yaklaşık yarım su bardağı (118 ml) su sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitaminleri dahil olmak üzere önemli miktarda vitamin ve mineral içerir.

    Domatesler lif açısından zengindir ve likopen dahil bazı hastalıklarla savaşan antioksidanlar içerir. Likopen, kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeli açısından incelenmiştir ve prostat kanserinin gelişimini önlemeye yardımcı olabilir.

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  • 13. Karnabahar

    Su içeriği: %92

    Karnabahar, diyetinize dahil etmeniz gereken mükemmel bir sebzedir çünkü çok besleyicidir ve su açısından zengindir. Bir fincan (100 gram) karnabahar, bir fincandan (59 ml) fazla su ve iştahı azaltıcı 3 gram lif sağlar.

    Yüksek su içeriği, karnabaharın düşük kalorili olmasına katkıda bulunur ve bir fincanda sadece 25 kalori bulunur. Ayrıca, karnabahar, beynin sağlığını ve metabolizmayı desteklemek için gerekli olan kolin dahil olmak üzere, 15'ten fazla farklı vitamin ve mineral içerir. Kolin, birçok gıdada bulunmaz.

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  • 14. Lahana

    Su içeriği: %92

    Lahana, oldukça sağlıklı bir turpgil sebzedir. Kalorisi oldukça düşük olmasına rağmen lif ve besin maddeleri açısından zengindir. Ayrıca C vitamini, K vitamini, folat ve çeşitli iz mineraller bakımından da zengindir ve bu minerallerin çeşitli sağlık yararları sağlayabileceği düşünülmektedir. Örneğin, C vitamini iltihabı azaltma konusundaki rolüyle bilinir ve diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

    Ayrıca, lahana, akciğer kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağladığı düşünülen antioksidanlar olan glukozinolatlar içerir.

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  • 15. Dolmalık biber

    Su içeriği: %92

    Dolmalık biberler, lif, B vitaminleri ve potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Ayrıca, dolmalık biberler belirli kanser türleri ve göz hastalıkları riskini azaltabilecek karotenoid antioksidanlar içerir. Dahası, dolmalık biberler, diğer meyve ve sebzelerle karşılaştırıldığında en yüksek C vitamini miktarını içerir; bir fincan (149 gram) dolmalık biber, günlük ihtiyacınızın %317'sini sağlar.

    C vitamini sadece bağışıklık sisteminizi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun demir emilimini daha etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olur, kemik sağlığını teşvik eder ve hücrelerinizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur.

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  • 16. Hindistan cevizi suyu

    Su içeriği: %95

    Hindistan cevizi suyu, sizi susuz kalmaktan koruyacak son derece sağlıklı bir içecektir. Sadece yüksek su içeriğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda potasyum, sodyum ve klorür gibi elektrolitler açısından da zengindir.

    Araştırmalar, hindistan cevizi suyunun rehidrasyon için faydalı olabileceğini göstermiştir. Elektrolit içeriği nedeniyle egzersiz sonrası iyileşme için de faydalı olduğu düşünülmektedir.

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