Ege Karabenli kimdir?

Ege Karabenli, 1 Ocak 1998 tarihinde Ayd\u0131n'\u0131n Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esinde do\u011fdu.. Karabenli, 23 Kas\u0131m 2024 tarihinde Vietnam'da d\u00fczenlenen Mr. World Erkek G\u00fczellik Yar\u0131\u015fmas\u0131'nda T\u00fcrkiye'yi temsil etti ve "En \u0130yi Ulusal Kost\u00fcm" etab\u0131na zeybek k\u0131yafetiyle kat\u0131larak dikkat \u00e7ekti. . Yar\u0131\u015fmada ayr\u0131ca, Top Model yar\u0131\u015fmas\u0131nda en iyi 12 finalist aras\u0131nda yer ald\u0131.. Ege Karabenli'nin i\u015fletme b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu oldu\u011fu biliniyor.. \u0130\u015fte Karabenli'nin sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . . .
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