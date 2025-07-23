Denizli’nin saklı cenneti: Işıklı Gölü

Denizli'nin \u00c7ivril il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda yer alan I\u015f\u0131kl\u0131 G\u00f6l\u00fc, tatl\u0131 su \u00f6zelli\u011fi ve bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 biyolojik \u00e7e\u015fitlilik ile b\u00f6lgenin \u00f6nemli sulak alanlar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor.. Sazl\u0131klar, kam\u0131\u015flar, su s\u00fcmb\u00fclleri ve su mercime\u011fi gibi bitkiler, hem ku\u015flar hem de di\u011fer su canl\u0131lar\u0131 i\u00e7in bar\u0131nma ve beslenme alan\u0131 olu\u015fturuyor.. \u00d6zellikle yaz aylar\u0131nda y\u00fczeyi kaplayan nil\u00fcfer \u00e7i\u00e7ekleri, g\u00f6le g\u00f6rsel bir zenginlik katarken, ziyaret\u00e7ilerin de ilgisini \u00e7ekiyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
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