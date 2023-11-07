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Dünyadaki en güzel 10 şehir

İşte gezmeye doyamayacağınız en güzel on şehir...

Giriş: 07 Kasım 2023, Salı 16:00
Güncelleme: 07 Kasım 2023, Salı 16:00
1

Budapeşte

Budapeşte Tuna Nehri tarafından ikiye bölünmüştür ve üç şehrin birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Kraliyet Sarayı ve zarif neo-rönesans binalar ile kaplı geniş caddelerin olduğu Budapeşte, adeta geç keşfedilen bir hazine. En romantik fotoğrafların çekilebileceği şehirlerden biridir. Çarpıcı Parlamento Binası dahil dikkat çekici mimarisine, anıtsal Zincir Köprüsü'ne ve diğer binalara hayran kalacaksınız.

2

Venedik

Venedik gerçekten eşsiz olarak tanımlanabilir yerlerden biridir. Her bina zaman içinde kendi güzelliği ile gelişmiş bir sanat eseridir. İlk bakışta etkileyici ve nefes kesici olan Venedik, masalsı fotoğraf kareleri için harika bir seçenektir. 

3

Roma

Tiber Nehri gibi bir doğal güzelliğin yanı sıra, yedi tepe üzerinde duran şehrin klasik mimari eserlerinin bazıları arasında yer alan anıtların birer hazine olduğunu unutmayın. Caddeleri genellikle çiçek kutuları ile dekore edilmiştir. Büyüleyici yollar ve geleneksel İtalyan mimarisini yansıtan güzel evler ile doludur. 

4

Prag

Tarihin hemen her döneminden kalma tarihi eserleri vardır ve bu eserler güzel korunmuştur. Özellikle muhteşem Charles Köprüsü, Vltava Nehri, çapraz köprüler hayranlık yaratacak bir görüntü sunar. Prag, atmosferik geçitler ve Arnavut kaldırımlı sokakları ile de bilinir.

5

Paris

Şehirde çapraz köprüler, büyük bulvarlar, anıtsal kareler, elbette aralarında Eyfel Kulesi'nin de bulunduğu muhteşem anıtlar vardır. Tüm şehir zarif ve sofistikedir. Gözlerinizin önünde sürekli romantik kareler olması mümkün. Hemen hemen birçok büyük şehre ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. Açık bir kafe masada oturmak ya da bir tekne turuna gitmek için harika bir yer olan Paris'te 1 günde bitiremeyeceğiniz Lourve Müzesi bile başlı başına gitmeye değer. 

6

Floransa

Floransa saray ve müze koleksiyonlarından oluşmuş gibidir. Tüm şehri gören Piazzale Michelangelo için bile gitmeye değer. Açıkhava müzesi niteliğindeki şehri gezerken sanata doyacaksınız. 

7

Rio

Bu bölgede "Tanrı altı günde dünyayı yarattı ve Rio için yedinci günü ayırdı" diye bir söz vardır. Şehir gerçekten de dünyanın en doğal güzelliğe sahiptir. Ünlü Sugarloaf Dağı ve Corcovado heykeli buradadır. Okyanusa açılan parlak kumlu plajları ile hem doğal güzelliği hem de eğlence dolu cazip bir görünümü bir arada sunar. 

8

Brüksel

Oval şekilli bir kanal ve olağanüstü romantik Arnavut kaldırımlı yollar ile çevrili Brüksel, dünyanın en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biridir. Gotik ve barok anıtlarla dolu Brüksel sokakları tarih meraklıları için keşiflerle dolu bir şehir. 

9

Amsterdam

Kanallar, Arnavut kaldırımlı sokakları ve çarpıcı zarif mimarisi ile köprüsü her biri harikadır ve bunların hepsi birlikte dünyanın en güzel kenti olması için yeterlidir.

10

Saint Petersburg

Birbirlerinden kanallarla ayrılmış olan adalardan oluşan kent, gezilip görülmesi gereken binalarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Venedik ve Roma'nın bir sentezi gibi görünen kent Rusya'nın ikinci, Avrupa'nın ise dördüncü büyük şehri. Hem tarihi hem de kültürel zenginliklere sahip bir kent olarak çokça turist çekiyor.  

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