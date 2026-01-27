HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Seyahat Dünyadaki tek 'traverten set gölü': Otlukbeli
Seyahat

Dünyadaki tek 'traverten set gölü': Otlukbeli

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde, maden sularının oluşturduğu dünyadaki tek traverten set gölü olma özelliğini taşıyan Otlukbeli Gölü, kırmızı rengi ve eşsiz yapısıyla hem bilim dünyasının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyadaki tek &#039;traverten set gölü&#039;: Otlukbeli
Giriş: 27 Ocak 2026, Salı 10:56
Güncelleme: 27 Ocak 2026, Salı 10:56
1

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye'de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

2

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile 'doğal anıt' unvanını hak ediyor.

3

Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor.

4

Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7500 metrekaredir. 

5

Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. 

6

Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve "doğal anıt" olarak nitelendirilmiş. 

7

Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür.

