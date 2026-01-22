HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Kültür & Sanat Haldun Dormen kimdir?
Kültür & Sanat

Bir yıldız geçti: Haldun Dormen

Türk tiyatrosunun büyük ustalarından Haldun Dormen 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dormen'in hayat hikayesini ve röportajlarından bazı alıntıları derledik...

Bir yıldız geçti: Haldun Dormen
Giriş: 22 Ocak 2026, Perşembe 11:17
Güncelleme: 22 Ocak 2026, Perşembe 11:55
1

Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik, oyun yazarılığı ve çevirmenlik yaptı. Güldürü ve vodvil türünde uzmanlaştı. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

 

Fotoğraf Haldun Dormen'in Instagram hesabından alınmıştır.

2

Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank adlı oyununda yirmibeş kuruş rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var başlıklı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı Sokak'ta genç amatörlerle birlikte 60 kişilik bir cep tiyatrosu kurdu.

 

Fotoğraf Haldun Dormen'in Instagram hesabından alınmıştır.

3

1972'de borçları nedeniyle tiyatrosunu kapatmak zorunda kalıp televizyona, yazarlığa ve hocalığa yöneldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümünde sahne dersleri verdi. Aralarında Unutulanlar, Anılarla Söyleşi, Kamera Arkası, Popstar Türkiye gibi programların olduğu onlarca programla televizyonda devamlı yer aldı. Aynı yıllarda Milliyet gazetesinde Çeşitlemeler başlıklı köşesiyle köşe yazarlığına başladı. Milliyet gazetesindeki yazılarını sekiz yıl sürdürdü. Haldun Dormen, Kibarlık Budalası'nda Monsieur Jourdain rolünü oynuyordu 1981'de Egemen Bostancı ile tanıştı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri yazıp yönetti. 1984'te Egemen Bostancı'nın ısrarıyla Feriköy'deki 637 koltuklu İdil Sineması'nı devralarak Komedi Tiyatrosu adıyla yeniden tiyatro kurdu. 17 yıl sürecek olan bu tiyatronun adı Komedi Tiyatrosu olsa da hep Dormen Tiyatrosu olarak anıldı. 2002 yılında ekonomik nedenlerle tiyatrosunu kapatmış fakat çeşitli tiyatrolarda oyunculuğuna ve yönetmenliğine devam etmiştir.

4

Tiyatrosunu yeniden kurduğu 1981 yılında TRT adına Haftanın Sohbeti başlıklı bir televizyon programı yapmaya başladı. 1933 yılında sahnelendiğinde büyük ilgi görmüş Lüküs Hayat müzikalini 1985'te İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Gencay Gürün'ün yapımcılığında yeniden sahneye koydu. Oyun çok büyük ilgi gördü ve 28 yıl aralıksız sahnelendi. Dormen, Lüküs Hayat'ı daha sonra İzmir ve Mersin operalarında ve Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda sahneledi.

 

Fotoğraf Haldun Dormen'in Instagram hesabından alınmıştır.

5

Dormen, dördü otobiyografik olan Sürç-ü Lisan Ettikse, Antrakt, İkinci Perde, Nerede Kalmıştık başlıklarıyla beş kitap ve on iki oyun yazdı. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kadın sahne sanatçılarının yaşadıklarına ışık tutan Kantocu başlıklı eseri İstanbul, Eskişehir, Ankara'da sahnelendi. Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ünvanı ile ödüllendirildi.

 

Fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

6

Dormen'in hayatı, yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı "Yaparsın Şekerim" (2022) adlı belgesele konu oldu. Haldun Dormen, ölümünden önce enfeksiyon geçirmişti. Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde hayata veda etti.

 

Fotoğraf Haldun Dormen'in Instagram hesabından alınmıştır.

7

Haldun Dormen'in röportajlarından hayata dair alıntılar...

"Olumsuz düşünceleri hemen kafamdan çekip atarım. Hepimiz böyle yapmalıyız. Kafayı sürekli iyiye yormalıyız. Pollyanna'cılık değil sözünü ettiğim, mümkün olduğu kadar pozitifte kalmaya çalışmak. Bunu bir refleks haline getirmek gerekiyor. Kötücül düşünce işin kolayı, biz zoru başarmalıyız." (Ayşe Arman'ın Haldun Dormen ile yaptığı "Haldun Dormen: Çok şükür iyileştim" başlıklı röportajından)

Fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

8

"(Gençlerin) Umutlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Ben Dormen Akademi'deki derslerimde, öğrencilerime hep umutlu olmaları gerektiğini söylüyorum. Ve tabii yeniliklere açık olmaları, yeni bir şeyler deneyebilecek cesarette olmaları ve sonsuza kadar çalışmaları gerekiyor. Kendilerine inanmaları gerekiyor." (Ayşe Arman'ın Haldun Dormen ile yaptığı "Haldun Dormen: Çok şükür iyileştim" başlıklı röportajından)

 

Fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

9

"En büyük mutluluğum; Sahneye koyduğum bir oyunun ilk gece seyirci tarafından başarı kazanması. En büyük pişmanlığım; Hiç pişmanlığım yoktur hayatta. En çok oynamak istediğim rol; En çok Şahane Züğürtlerde oynamak isterdim, onu da oynadım 600 kere. Aktörlükte çok fazla hevesim yok zaten, daha çok yönetmenlik. En kıskandığım kişi; Gıpta ettiğim insanlar olabilir ama kıskandığım kişi olamaz. Sahnede birlikte çalışmaktan en keyif aldığım kişi; Birçok insan var. Metin Serezli, rahmetli Ayfer Feray, Erol Günaydın var. Yıllarca ben onlarla beraber çalıştım. Bugünkü arkadaşlardan da çok keyif alıyorum. Aslında keyif adamıyım ben. Bunu biraz da keyif olarak görüyorum." (Onur Şimşek'in Haldun Dormen ile yaptığı "Haldun Dormen: Keyif Adamıyım Ben" başlıklı röportajından)

 

Fotoğraf AHT tarafından servis edilmiştir.

10

"(Gençler) Kendilerine mutlaka hedef koysunlar ve hedefe ulaşmak için çalışsınlar! Çalışsınlar! Çalışsınlar! Yılmadan, bıkmadan çok çalışsınlar. Sonunda mutlaka başarıya ulaşırlar. Hiç bir zaman karamsarlığa kapılmadan, umutla yarınlara baksınlar." (Arzu Hoşgör Ülger'in Haldun Dormen ile yaptığı "Büyük üstad Haldun Dormen ile keyifli bir röportaj" röportajından)

11

"Emekli olmak ne demek? Benim için böyle bir şey yok. Emekli olursam, bu dünyadan giderim. Emeklilik aklımın köşesinden bile geçmez. Benim ne yaşlanmaya ne de yorulmaya vaktim var. Emekli olmayı düşünenlere çok şaşırıyorum. Emeklilik, ölmeyi beklemek gibi bir şey..." (Tuba Kalçık'ın Haldun Dormen ile yaptığı "Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok" röportajından)

Fotoğraf Cihan tarafından servis edilmiştir.

12

"İnsanları sevmemden ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanmamdan kaynaklanıyor. Hayata hep olumlu bakarım. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim, gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Benim öğrencilerime yönelik en büyük görevim onlara umut, azim vermek. Bir de 'ben yaparım' diyeceksin. Bu çok önemli yaşam için. Hayatı kaçırmamak da gerekiyor. Ben kaçırmamaya çalışıyorum. Ama hiçbir şeyi abartmam. Aşırılıktan hoşlanmam. Tiyatroda da abartılı oyun sevmem. Yemek yerken de böyle olmalı, çalışırken de." (Tuba Kalçık'ın Haldun Dormen ile yaptığı "Emeklilik aklımdan geçmez yaşlanmaya, yorulmaya vaktim yok" röportajından)

 

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

13

"Enerjimi sevgiden, insanları, hayatı sevmekten ve umudumu hiçbir zaman yitirmemekten alıyorum. Bütün gençlere umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyorum. Hayatta kötü şeyler muhakkak ki oluyor, benim de hayatım boyunca oldu ama açıklığa çıktık sonunda." (DHA tarafından paylaşılan "Haldun Dormen: İzmir Fuarı bana eski günlerimi hatırlatıyor" başlıklı haberden)

Fotoğraf HT Magazin tarafından servis edilmiştir.

14

İyi ki geldin ve geçtin bu dünyadan Haldun Dormen!

 

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar