Dışarıda vakit geçirebileceğiniz ücretsiz alanlar

M\u00fczeler ve sanat galerileri\nPek \u00e7ok \u015fehirde \u00fccretsiz giri\u015fli m\u00fczeler veya sanat galerileri bulunur. K\u00fclt\u00fcrel bir g\u00fcn ge\u00e7irmek i\u00e7in harika bir se\u00e7enek olabilir. \u00dcstelik k\u0131\u015f aylar\u0131nda da iyi bir alternatiftir.. K\u00fct\u00fcphaneler \nSessiz bir ortamda bir araya gelmek, kitap okumak ya da \u00e7al\u0131\u015fma yapmak i\u00e7in idealdir.. Tarihi mekanlar ve meydanlar\n\u015eehirlerdeki tarihi sokaklar, meydanlar ve mekanlar g\u00fczel bir atmosfer sa\u011flar. Bu alanlarda foto\u011fraf \u00e7ekebilir ve y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapabilirsiniz. \u00d6rne\u011fin \u0130stanbul'da Balat sokaklar\u0131, Ankara'da Hamam\u00f6n\u00fc.. \u00dccretsiz spor alanlar\u0131\nBelediyelerin sundu\u011fu a\u00e7\u0131k hava spor sahalar\u0131 (basketbol, voleybol, tenis) veya fitness alanlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirebilirsiniz.. Parklar ve ye\u015fil alanlar\n\u015eehirdeki b\u00fcy\u00fck parklar veya korular bulu\u015fmak i\u00e7in harika yerlerdir. Piknik yapabilir, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kabilir ya da basit oyunlarla e\u011flenebilirsiniz. \u00d6rne\u011fin \u0130stanbul'da Ma\u00e7ka Park\u0131, Ankara'da Se\u011fmenler Park\u0131, \u0130zmir'de K\u00fclt\u00fcrpark bulu\u015fmak i\u00e7in ideal yerlerdir.. Sahil \nDeniz kenar\u0131nda veya g\u00f6l k\u0131y\u0131s\u0131nda vakit ge\u00e7irmek hem sakinle\u015ftirici hem de keyifli olabilir. Bal\u0131k tutma, manzara izleme ya da bisiklet s\u00fcrme gibi aktiviteler yapabilirsiniz.. A\u00e7\u0131khava etkinlikleri\nBelediyelerin d\u00fczenledi\u011fi konserler, festivaller ya da spor etkinlikleri genellikle \u00fccretsizdir. Bu etkinlikleri sosyal medyadan ya da belediyenin web sitesi \u00fczerinden takip edebilirsiniz..
YORUMLAR