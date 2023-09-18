Doğum kontrol hapının yan etkileri nelerdir?

Kadınlara özel bir gebelikten korunma yöntemi olan doğum kontrol hapları, günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Bazı durumlarda yan etkiler de gösterebilen bu ilaçlar, herkes için en doğru doğum kontrol yöntemi olmayabilir. Olası yan etkileri göz önünde bulundurarak, doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışılması muhakkak önerilir.

Doğum kontrol hapı nedir, nasıl çalışır?

Doğum kontrol hapları, kadınların yumurtlamasını engelleyerek gebeliği önleyen hormonal ilaçlardır. Aynı zamanda, rahim mukozasını kalınlaştırarak spermlerin yumurtaya ulaşmasını da zorlaştırırlar. Eskiden doğum kontrol hapının sadece tek bir kullanım şekli vardı, ancak günümüzde farklı versiyonları ve kullanım şekilleri de mevcut.

Doğum kontrol hapının olası yan etkileri

Doğum kontrol hapları, bazen hafif yan etkilere neden olabilir. Bunlar arasında:

Akne oluşumu

Adet dönemleri arasında lekelenme

Baş ağrısı

Yorgunluk

Ruh hali değişiklikleri

Göğüslerde hassasiyet gibi yan etkiler yer alır.

Eğer bu yan etkiler üç aydan fazla sürerse veya rahatsızlık verici bir seviyeye gelirse, doktorunuza başvurmanız önerilir.

Doğum kontrol hapının uzun vadeli yan etkileri

Doğum kontrol haplarının daha ciddi yan etkileri de olabilir. Bunlar arasında kan pıhtılaşması, yüksek tansiyon, karaciğer kanseri gibi riskler bulunmaktadır. Özellikle sigara içenlerde veya 35 yaşından büyük kadınlarda bu tür riskler daha yüksektir.

Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı

Doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımı, bazı kanser türlerinin riskini artırabilirken, bazılarının riskini azaltabilir. Örneğin, meme kanseri riski artabilirken, yumurtalık kanseri riski azalabilir. Herhangi bir şekilde kansere yakalanma riskinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız (genetik nedenler vs.), doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışmanız önerilir.

Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra neler olur?

Doğum kontrol haplarını gebe kalmaya karar verince veya diğer nedenlerle bırakmayı düşünenler, sıkça rastlanan bazı etkilerle karşılaşabilirler. Uzun süre doğum kontrol hapı kullandıktan sonra bırakıldığında, sivilce, ruh hali değişiklikleri, kilo alımı veya dengesiz menstrüel döngüler gibi olası yan etkiler ortaya çıkabilir. Ancak bu etkiler, elbette herkes için geçerli olmaz.

Doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra çoğunlukla birçok kadının menstrüel döngüsü, birkaç ay içinde normale döner.

Birçok kadın, doğum kontrol haplarını şiddetli adet dönemleri veya sivilce gibi rahatsızlıkları kontrol etmek amacıyla başlar. Eğer bu tür bir problem için hap kullanıyorsanız, hapları bıraktıktan sonra bu sorunların tekrar baş göstermesi mümkündür.

Doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra ne zaman hamile kalınır?

Uzmanlar, ne kadar süre ile kullanmış olursanız olun, doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra hamile kalma olasılığınızın hemen artmaya başlayacağını söylüyor. Doğum kontrol hapından sonra doğurganlığın azalacağı yönündeki söylentiler doğru değil, ancak uzmanlar, yaşa bağlı olarak doğurganlık olasılığının azalabileceğinin de dikkate alınması gerektiğini söylüyor.