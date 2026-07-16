HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Erzurum Narman Peri Bacaları
Seyahat

Anternatif Peri Bacaları rotası: Erzurum

Erzurum'un Narman ilçesinde yer alan ve 12 kanyondan oluşan Narman Peri Bacaları, yaz mevsimiyle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İşte Narman Peri Bacaları'ndan büyüleyici kareler...

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:06
Güncelleme: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:06
1

Erzurum'un Narman ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

2

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

3

Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı. 

4

Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

5

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.

6

Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge dronla da görüntülendi.

7

Haber ve fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Paylaş:
brush-purple Yorumlar