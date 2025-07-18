İzmir'de kavurucu sıcakta kuru domates mesaisi başladı

T\u00fcrkiye'nin kurutulmu\u015f domates \u00fcretim merkezlerinden \u0130zmir'in Torbal\u0131 il\u00e7esinde ba\u015flayan kuru domates mesaisi sergi alanlar\u0131n\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131ya b\u00fcr\u00fcd\u00fc. . B\u00f6lgede nisan ay\u0131nda ekimi, temmuzda ise hasad\u0131 yap\u0131lan domatesler, kamyon veya trakt\u00f6rlerle Torbal\u0131 Ovas\u0131'ndaki tarlalara getiriliyor. . Tar\u0131m i\u015f\u00e7ileri taraf\u0131ndan ikiye b\u00f6l\u00fcnerek \u00f6rt\u00fclerin \u00fczerine s\u0131ralanan domatesler, m\u00fc\u015fteri talebine g\u00f6re k\u00fck\u00fcrtl\u00fc veya tuzlu olarak 1 hafta g\u00fcne\u015f alt\u0131nda bekletilerek kurutuluyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
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