Nelson Mandela'nın hayatımıza ışık tutan 10 sözü

"D\u00fcnyay\u0131 de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in kullanabilece\u011finiz en g\u00fc\u00e7l\u00fc silah e\u011fitimdir.". "\u00d6zg\u00fcrl\u00fck i\u00e7in g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc sat\u0131n alman\u0131za gerek yok. Ruhunuzu satmay\u0131n yeter.". "Hayattaki en b\u00fcy\u00fck zafer hi\u00e7bir zaman d\u00fc\u015fmemekte de\u011fil, her d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde aya\u011fa kalkmakta yatar.". "Fark etti\u011fim \u015feylerden biri; kendimi de\u011fi\u015ftirmeden kimseyi de\u011fi\u015ftiremeyece\u011fimdir.". "\u0130yi bir kafa ve iyi bir kalp, her zaman zorlu bir kombinasyondur.". "Yap\u0131lana dek, her zaman imkans\u0131z g\u00f6z\u00fck\u00fcr.". "\u00c7o\u011fu zaman bizi korkutan \u0131\u015f\u0131k de\u011fil, i\u00e7imizdeki karanl\u0131kt\u0131r.". "Nefret etmeyi \u00f6\u011freniyorsak, sevmeyi de \u00f6\u011frenebiliriz...". "Bir insanla ileti\u015fim kurmak istiyorsan\u0131z, kendi bildi\u011finiz dili de\u011fil, onun anlad\u0131\u011f\u0131 dili konu\u015fmal\u0131s\u0131n\u0131z.". "\u00d6zg\u00fcr olmak zincirlerinden kurtulmaktan ibaret de\u011fildir. Ba\u015fkalar\u0131n\u0131n \u00f6zg\u00fcrl\u00fcklerine sayg\u0131 duyacak ve onlar\u0131 y\u00fckseltecek \u015fekilde ya\u015famakt\u0131r.".
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