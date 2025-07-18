Nelson Mandela'nın hayatımıza ışık tutan 10 sözü

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Kültür & Sanat

Mandela'nın ışık olan 10 sözü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1 Aralık 2009 tarihinde Nelson Mandela'nın doğum günü olan 18 Temmuz'u Mandela'nın ırkçılığa karşı ve özgürlük davasına verdiği mücadele dolayısıyla "Uluslararası Nelson Mandela Günü" olarak ilan etmiştir. Biz de Nelson Mandela'nın önemli 10 sözünü bir araya getirdik.

Giriş: 18 Temmuz 2025, Cuma 10:00
Güncelleme: 18 Temmuz 2025, Cuma 10:17
1

"Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir."

2

"Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter."

3

"Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar."

4

"Fark ettiğim şeylerden biri; kendimi değiştirmeden kimseyi değiştiremeyeceğimdir."

5

"İyi bir kafa ve iyi bir kalp, her zaman zorlu bir kombinasyondur."

6

"Yapılana dek, her zaman imkansız gözükür."

7

"Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır."

8

"Nefret etmeyi öğreniyorsak, sevmeyi de öğrenebiliriz..."

9

"Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız, kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız."

10

"Özgür olmak zincirlerinden kurtulmaktan ibaret değildir. Başkalarının özgürlüklerine saygı duyacak ve onları yükseltecek şekilde yaşamaktır."

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