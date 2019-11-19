Doğanın distopyası

Bir yanda hızla akıp giden, zamanın veya boşluğun olmadığı bir dünya. Öte yandan kaçınılmaz olarak kendi alanını yeniden düzenleyen, kendi rotasını izleyerek, derin izler bırakarak her insan izini trajik bir şekilde uzaklaştıran doğa... Charlie Davoli tarafından oluşturulmuş bu fotoğraflar çok anlamlı.

+ Sonra Oku
Doğanın distopyası
Kategori : Yaşam
1/10

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
İş hayatında kadınsı yönlerinizi saklamayın

İş hayatında kadınsı yönlerinizi saklamayın

İlginç cosplayler

İlginç cosplayler

Hiçbir şey yapmadan durma sanatı

Hiçbir şey yapmadan durma sanatı

Bir toplum sağlığı sorunu: Cinsel şiddet

Bir toplum sağlığı sorunu: Cinsel şiddet

Hayvanları hiç böyle görmediniz!

Hayvanları hiç böyle görmediniz!

Bay Pokee'nin maceraları

Bay Pokee'nin maceraları

Eski İstanbul gelenekleri

Eski İstanbul gelenekleri

Ambalajları ünlü markalar tasarlasaydı...

Ambalajları ünlü markalar tasarlasaydı...

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X