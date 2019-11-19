Doğanın distopyası

Bir yanda hızla akıp giden, zamanın veya boşluğun olmadığı bir dünya. Öte yandan kaçınılmaz olarak kendi alanını yeniden düzenleyen, kendi rotasını izleyerek, derin izler bırakarak her insan izini trajik bir şekilde uzaklaştıran doğa... Charlie Davoli tarafından oluşturulmuş bu fotoğraflar çok anlamlı.
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