Dekorasyon Önerileri

Evinize şans getirecek 9 obje

Varlıklarıyla size iyi gelecek, evinizin dekorasyonuna da katkı sağlayacak 9 obje...

Evinize şans getirecek 9 obje
Giriş: 06 Kasım 2025, Perşembe 14:00
Güncelleme: 06 Kasım 2025, Perşembe 14:00
1

Fatma Ana'nın Eli

Pek çok kültürde yer alan Fatma Ana'nın Eli'nin nazarlardan koruduğuna inanılır. Fatma Ana'nın Eli aynı zamanda sadakat ve sabır sembolü olarak da anılır.

2

Melek figürleri

Melek figürleri de hem şık bir aksesuar oluşu hem de şans getirdiğine inanılması nedeni ile evde tercih edilen objeler arasında bulunuyor.

3

Yeni ay figürlü aksesuarlar

Yeni ay figürlü aksesuarların iş hayatınızda yeni projeleri, yeni anlaşmaları kısaca tüm yenilikleri destekleyip ve şans getirdiğine inanılır.

 

4

Fil

Fil, başarı, güç, üretkenlik, şans, dayanıklılık gibi olguları temsil eder. Ayrıca büyükten küçüğe doğru sıralanmış 7 filden oluşan dekoratif nesnelerin yaşanılan yere bereket getirdiğine ve kapıya doğru dizildiklerinde ev sahibi olma şansı verdiği de inanılır.

5

Nazar Boncuğu

Kültürümüzde, en sık kullanılan aksesuarlardan birtanesi olan nazar boncuğunun nazardan, kötülüklerden ve kıskançlıklardan koruduğuna ve şans getirdiğine inanılır.

6

Nal

En tanınmış uğur getiren nesneler arasında yer alan nalın uğur ve şans getirdiğine inanılır. Nal genellikle kapı üzerine ya da girişlere asılır.

7

Kaplumbağa

Uzun ömür ve başarı sembolü olarak bilinen kaplumbağa hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden... Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğine ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor.

8

Nar

Yeni yılın ve yeni umutların simgesi olan narın bereket ve bolluk getirdiğine inanılır.

9

Aynalı süpürge

Eski dönemlerden günümüze dek gelen, uğuruna inanılan objelerden biri de Edirne işi aynalı süpürgeler... Süpürgenin üstündeki çiçekler sevgiyi ve mutluluğu, ayna ise saflığı ve huzuru temsil ediyor. Ayrıca aynalı süpürgelerin şans getirdiğine de inanılıyor.

Yorumlar

