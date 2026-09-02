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Seyahat

Deveboynu Yarımadası milli park statüsü ile korunacak

Van Gölü'nün turkuaz koyları, doğal yapısı ve tarihi mirasıyla öne çıkan Deveboynu Yarımadası'nın, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunması sağlanacak.

Giriş: 02 Eylül 2026, Çarşamba 13:05
Güncelleme: 02 Eylül 2026, Çarşamba 13:07
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Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki, 12 bin 533 hektarlık alan "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" olarak ilan edildi. 

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Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü Deveboynu Yarımadası, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor.

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Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada, turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor.

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Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. 

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Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor.

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*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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