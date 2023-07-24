Bir psikologdan ruh sağlığınızı güçlendirmek için üç öneri

Ömrünüzü uzatmak ve genel sağlığınızı iyileştirmek için manevi pratiklerin kanıta dayalı faydalarını göz ardı etmemek gerek.

Bir psikologdan ruh sağlığınızı güçlendirmek için üç öneri
Sağlık
Giriş: 24 Temmuz 2023 10:41 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 10:42
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Ruhsal çalışmaların genel olarak sağlığımız için iyi olduğunu gösteren birçok bilimsel kanıt mevcut. Northeastern Üniversitesi'nden Psikolog Dr. David DeSteno: "Manevi pratiklere aktif olarak katılan kişilerin daha sağlıklı olduğunu ve daha uzun, mutlu yaşamlar sürdüğünü gösteren verilere sahibiz. Üstelik bu manevi pratikler yalnızca dini ritüellerden ibaret değil." diyor.


Günlük hayatımızda farkında bile olmadan sürdürdüğümüz bazı alışkanlıklar, ruhsal dayanıklılığımızı ve gücümüzü artırmada önemli bir rol oynayabilir. İşte DeSeno'nun bu konuda sunduğu öneriler:


1. Başkalarıyla birlikte spor yapın

"Vücut bir tapınak gibidir" şeklindeki ifade genellikle vücudumuza iyi bakmamız ve ona saygı göstermemiz gerektiği anlamına gelir, ancak DeSteno'ya göre vücut, maneviyat aracı olarak da görülebilir.


Spor yapmak, kendi bedenimizle bağlantı kurmamıza, zihnimizi dinlendirmemize ve topluluk oluşturmamıza yardımcı olur. Ayrıca DeSteno'ya göre, "Spor yapmak sadece endorfin salgılamakla kalmaz, aynı zamanda endokannabinoidler de salgılarız. Bu endokannabinoidler, insanlar arasında sosyal bağ oluşturur."


Oxford Üniversitesi'nden Emma Cohen'in yaptığı bir araştırmaya göre, grup halinde spor yapmak sosyal bağları güçlendirir. İnsanlar arasındaki bu bağ güçlendiğinde, manevi bir coşku yaşanabilir. Bazı spor markaları bu manevi deneyimi ön plana çıkarmakta ve hatta bu yönde hizmet verir!


Ruhuna iyi bak!
Ruhuna iyi bak!

2. Küçük anlarda şükran hissini artırın

Şükran duygusunu ifade etmek, maneviyatınıza daha çok bağlanmanın etkili bir yoludur. Şükran günlüğü tutmak bu konuda önemli bir adım olabilir. Ancak, DeSteno diyor ki, "Çoğu insan günün sonunda bir şükran günlüğü tutar. Bu tabii ki önemlidir ancak bu, sadece yatmadan önce belirli bir süre boyunca şükran hissi yaşayacağınız anlamına gelir. Şükran duygusunun günlük aktivitelerinizin ve etkileşimlerinizin bir parçası olmasını istiyorsanız, onu günlük rutininizin daha erken saatlerine de dahil etmelisiniz.”


Yahudilikte "Nisim B'chol Yom" (her gün yaşanan küçük mucizeler anlamına gelen) pratiğinde, insanların gün boyunca sık sık teşekkür ettiklerini belirtiyor DeSteno. "Bu, gün boyunca minnettarlık duygusunu küçük dozlar halinde yaşamanızı sağlar." diyor.


3. Meditasyon yapın

Meditasyonun birçok fiziksel faydası olduğunu artık biliyoruz: Kortizol (stres hormonu) seviyesini düşürebilir, bu da kan basıncı ve kalp atış hızı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir; dopamin seviyelerini artırabilir, bu da zihinsel sağlık ve hafıza için önemlidir. Meditasyon yapan insanların melatonin seviyeleri daha yüksektir, bu da uyku kalitesi için gereklidir.


Ancak DeSteno'ya göre, meditasyonun asıl faydası bu değil: "Meditasyon, dünyadaki acıyı - hem kendinizinkini hem de başkalarınınki - azaltmayı hedefler."


DeSteno, bir grup insanın her gün sekiz hafta boyunca meditasyon yapmalarını sağlayan bir araştırma yaptı. Katılımcıları tekrar laboratuvara çağırdığında, bir aktörün koltuk değnekleriyle bekleme odasına girdiğini ve bir yığın eşyayı düşürdüğünü gördüler. "Sekiz hafta boyunca meditasyon yapan kişilerin, bu kişiye yardım etme konusunda daha istekli olduğunu gördük," diye belirtiyor. Yani insanların manevi yönü de güçlenmiş oluyor.


Sonuç olarak, maneviyat, herkes için farklı şekillerde tecelli eder ve bu normaldir. Kendi maneviyatınıza çok çeşitli yollardan ulaşabilirsiniz; önemli olan, kendinizden daha büyük bir güce inanmaktır. DeSteno'nun da belirttiği gibi, "Unutmayın, her şey bizimle ilgili değil. Daha büyük bir amaç ve birbirimiz için ne yapabileceğimiz önemlidir. Bu, bizi çok uzun bir yola götürecektir."



Kaynak: Jason Wachob. "A Psychologist's Top 3 Tips To Flex Your "Soul Muscles" For Longevity". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/psychologists-top-3-tips-to-flex-your-soul-muscles. (17.06.2023).



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