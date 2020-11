Dil yapısının sağlıkla ilişkisi

Akupunktur uzmanları, dilin yapısına bakarak hastalıkları teşhis etme konusunda kapsamlı bir eğitim alırlar. Uzmanların ifadesine göre sağlıklı bir dil pembe renkte, nemli ve hafif parlak görünmelidir. Soluk ve renksiz bir dil ise özellikle kan dolaşımı ile ilgili bazı sorunların varlığına işaret ediyor olabilir.

Dilinizin yapısını inceleyerek aşağıdaki belirtileri gözlemleyebilir ve buna göre bir uzmana danışmak isteyebilirsiniz:

1. Titreyen dil

Bazı vakalarda sürekli titreyen, sabit tutulamayan bir dil, vücudun enerjisini tüketen bir kronik hastalığa işaret ediyor olabilir. Aynı şekilde aşırı strese maruz kalmak da bu belirtiye neden olabilir.

2. Dilin üzerinde yağsı veya kuru tabaka

Dilin üzerindeki tabakanın, vücudun nemiyle ilgili değişebilen bir yapısı olduğu biliniyor. Vücudumuz susuz kaldığında, dilin üzeri kuru bir hal alabilir. Aynı şekilde dilin üzerinde sarımsı bir tabaka oluşması da susuzluk belirtisi olabilir. Dili kaplayan ince, yağlı bir tabaka ise vücutta fazlaca sıvı biriktiğine işaret eder. Çok fazla yağlı gıda tükettiğimizde de bu belirti ortaya çıkabilir.

3. Soluk dil

Dilin renginin parlak pembemsi olması beklenir. Fazlaca kırmızı bir dil vücutta fazla ısı tutulduğuna işaret edebilirken, dilin renginin çok soluk olması ise vücudun sindirim, enerji ve kan dolaşımı için yeterince ısı tutamadığını gösteriyor olabilir. Halsizlik, nefes darlığı ve yavaş bağırsak hareketleri, bu durumun diğer belirtileri arasındadır. Dilin renginin morumsu ya da koyu renkte olması ise kan dolaşımı ile ilgili sorunların varlığına işaret ediyor olabilir.

4. Kuru ya da hafif nemli dil

Yaş ilerledikçe vücutta meydana gelen değişimler, dilin yapısının daha kuru hale gelmesine neden olabilir. Fazla kilolu kişilerde ise dilin biraz daha nemli olduğu ve boyutunun da normalden biraz daha büyük olduğu görülebilir. Dilin çok kuru olması, yine vücudun susuz kaldığının işaretidir.

