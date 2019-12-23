Yemek yeme bağımlılığı nedir? Yemek yeme bağımlılığı nasıl anlaşılır?

Zaman zaman hepimiz biraz iştah artışı yaşayabiliriz ancak yeme bağımlılığı, bundan çok daha fazlasını içeren tehlikeli bir durum.

+ Sonra Oku
Yemek bağımlılığının 8 işareti

Yeme bağımlılığı, çeşitli psikolojik durumlara bağlı olarak gelişen bir davranış bozukluğu olarak kabul ediliyor. Her ne kadar DSM-5 olarak nitelendirilen ruhsal bozukluklar kategorisinde değerlendirilmese de, yeme bağımlılığı kişinin günlük hayatını oldukça olumsuz etkileyen bir bozukluk olarak ortaya çıkabiliyor. Arada sırada iştah açılması, gereğinden fazla yemek normal kabul edilebilir ancak aşağıdaki 8 belirtiyi gösteriyorsanız ve bu belirtiler sürekli olarak tekrarlanıyorsa, bir uzmandan yardım almanız gerekiyor olabilir:

 

1- Tokluğa rağmen yeme isteği

Aşermek ve açlık hissi birbirinden farklıdır. Dolu dolu bir akşam yemeğinin üzerine biraz da tatlı yemek istiyorsanız, bu aşermedir. Ancak tıka basa yemiş olmanıza rağmen hala aç hissediyorsanız veya yemeğin üzerine hala bir şeyler yeme isteğiniz sıklıkla oluşuyorsa, bu yeme bağımlılığı işareti olarak kabul edilebilir.

 

2- Planlanandan fazla yemek

Sadece bir dilim kek yemeye niyetlendikten sonra kendinizi kekin yarısını yemiş olarak bulursunuz. Elinizdeki abur cuburların tamamını bitirmeden duramazsınız. Bu durum sıklıkla isteğiniz dışında gerçekleşiyorsa, bir sorun var demektir.

 

3- Tıka basa dolana kadar yemeyi bırakamamak

Bazen hepimiz kahvaltıyı veya akşam yemeğini aşırıya kaçırabiliriz. Ancak bu neredeyse her öğününüzde böyle oluyorsa, karnınız iyice şişene kadar yemek yemeyi durduramıyorsanız, bu durum da sorunludur.

 

4-Suçlu hissedip yine yapmak

Sağlıksız yiyecekler aşeriyor, yerken veya yedikten sonra kendinizi suçlu hissediyor ama kısa bir süre sonra yine sağlıksız yiyecekler yiyorsanız, sağlıklı olmayan bir suçluluk döngüsüne girmiş olabilirsiniz.

 

GEÇ SAATTE YEMEK YEMENİN ZARARLARI

 

5- Bahaneler uydurmak

Mesele bağımlılık olduğunda beynimiz bize oyunlar oynar. Yeme düzeninizle ilgili bazı kurallar koyup daha sonra bu kuralları çiğnemek için bahaneler üretiyor olabilirsiniz. Tıpkı ‘sigarayı bıraktım’ diyen birinin sigara satın almayı bırakıp başkalarının paketinden içmeye devam etmesi gibi.

 

6- Kural koymakta tekrarlayan başarısızlık

Eğer öz kontrol ile ilgili sorunlar yaşıyorsak, genellikle kendimize kurallar koyma eğiliminde oluruz. “Bundan sonra mutlaka, her zaman bunu böyle yapacağım” dediğimiz hemen her şeyi hiçbir zaman dediğimiz gibi yapmadığımızı görürüz. Yeme bağımlılığı da böyle çalışır. Örneğin sıklıkla ‘sadece hafta sonları tatlı yiyeceğim’ gibi kurallar koymaya çalışıyor ve her seferinde de bu kurala uymakta başarısız olup (hatta kural koyduğunuzu bile unutuyorsanız), bu da bir belirti olabilir.

 

7- Gizlice yemek

Kural koymakta sürekli başarısız olan insanlar, sosyal olarak yargılanmaktan da çekindikleri için genellikle bir süre sonra gizlice yemeye başlarlar. Yeme bozukluğu yaşayan kişiler arasında gizlice yemek yeme, atıştırırken saklanma davranışı yaygındır.

 

8- Fiziksel sorunlar oluşmasına rağmen yemeye devam etmek

Yemeyi seçtiğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkiler. Örneğin sıklıkla abur cubur tükettiğimizde kilo alırız, sivilce gibi cilt sorunları başlar, diş sağlığımız bozulur ve yorgun hissederiz. Yediğimiz yemeklerin bize zarar verdiğini görmemize rağmen yemeyi bırakmıyorsak, bu da diğer belirtilerle bir araya geldiğinde ciddi bir yeme bozukluğuna işaret ediyor olabilir.

 

Ne yapmalı?

Eğer tüm çabalarınıza rağmen aşırı yemek yeme durumunuzu değiştiremediğinizi hissediyor ve bu durumun günlük hayatınızı ve sağlığınızı ciddi biçimde etkilediğini fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir psikoloğa ya da psikiyatriste danışmanız önerilir. Yemeğe bağımlı olma davranışının altında yatan nedenler araştırılabilir, terapi veya diğer medikal yöntemlerle size uygun olan tedavi programı belirlenebilir. Bir diyetisyen desteğiyle de sağlıklı bir beslenme programı oluşturmanız ve bu programa uymak için doğru yönlendirmeleri almanız mümkün olabilir. Doğru destek alındığında, yeme bağımlılığı üstesinden gelinebilecek bir bozukluktur.

 

BAĞIMLI OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

 

Referanslar:

"8 Common Symptoms of Food Addiction". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/8-symptoms-of-food-addiction

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Doğamayan çocukların yası - 3
Doğamayan çocukların yası - 3
Beynimizdekileri silmek ve yeni bilgilere yer açmak mümkün mü?
Beynimizdekileri silmek ve yeni bilgilere yer açmak mümkün mü?
Testosteron erkek davranışını nasıl etkiliyor?
Testosteron erkek davranışını nasıl etkiliyor?
Bağımlı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
Bağımlı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
Penis sağlığı için bilinmesi gerekenler
Penis sağlığı için bilinmesi gerekenler
Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler
Vajinal kuruluk ile ilgili bilmeniz gerekenler
Kahvenizi sağlıklı hale getirmenin 4 yolu
Kahvenizi sağlıklı hale getirmenin 4 yolu
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler
Yas hakkında bize söylenmeyen şeyler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

  • Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler
    Hayvanlarla ilgili bilmediğiniz gerçekler

    Süresi : 00:58 İzlenme : 1865

  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X