Deprem sonrası konaklama imkanı sunan uygulama ve websiteleri

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası en önemli ihtiyaçlardan biri barınma oldu. Evini açmak isteyenlerle depremden etkilenenlerin buluşturulabileceği uygulama ve websitelerini sizin için derledik...

Yaşam
Giriş: 12 Şubat 2023 00:22
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  • deprem.io

    Arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacı ile bilişim teknolojileri alanında çalışan gönüllüler tarafından oluşturulan bu uygulama, imece usulu bilgi paylaşımı için geliştirildi. Uygulama ile birçok konuda ihtiyacınızı seçebilir ve evinizi açıp ilan oluşturabilirsiniz.

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  • EvimEvindir

    Kullanıcılar karşılıklı rızaları ile konaklama sağlayabileceğiniz bu platform sayesinde ülkenin hangi şehrinde olursanız olun ilan oluşturup depremden etkilenen kişilerle imkanınız çerçevesinde buluşabilirsiniz.

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  • otelz

    Online otel rezervasyon sitesi olan otelz depremden etkilenen insanlar için ücretsiz olarak konuklama imkanı sunan gönüllü otellerin listesini yayınladı. "Geçmiş olsun Türkiye'm" kısmından ulaşabileceğiniz otelleri görebilirsiniz.

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  • Bir Kira Bir Yuva

    Kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişiler için oluşturulan platformun teknik altyapısı İhtiyaç Haritası tarafından oluşturuldu. Sitedeki formu doldurarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunabiliyor.

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  • Evim Evin Olsun

    Boşta olan evleri olduğunu bildiren ve depremden etkilenmeyen evlerini açmak isteyen ev sahipleri ve konaklamak isteyenleri buluşturan kampanya sayesinde depremin sonuçları bir nebze de olsun hafifletilmeye çalışılıyor.

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  • Kanka.host

    AFS Gönüllüleri Derneği ile iş birliği kurarak yapılan uygulama sayesinde gönüllü olarak evini açan destekçilerle depremden kurtulan insanlar oluşturulan formların doldurulması yoluyla birbirleriyle eşleştirilebiliyorlar.

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  • misafirol.org

    Kullanıcıların evlerini, otellerini veya konaklama alanlarını depremde evini kaybeden depremzedelerin kullanıma açarak misafir edilmesine aracılık edilmesi amacıyla geliştirilen platformda açılan ilanlarla konaklama imkanı bulunabiliyor.

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