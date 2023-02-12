Deprem sonrası konaklama imkanı sunan uygulama ve websiteleri

deprem.io

Arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacı ile bilişim teknolojileri alanında çalışan gönüllüler tarafından oluşturulan bu uygulama, imece usulu bilgi paylaşımı için geliştirildi. Uygulama ile birçok konuda ihtiyacınızı seçebilir ve evinizi açıp ilan oluşturabilirsiniz.