Deprem sonrası konaklama imkanı sunan uygulama ve websiteleri

deprem.io\nArama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile yard\u0131m ve destek taleplerini ortak bir veri taban\u0131nda toplayarak yetkili kurum ve kurulu\u015flara aktarmak amac\u0131 ile bili\u015fim teknolojileri alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan g\u00f6n\u00fcll\u00fcler taraf\u0131ndan olu\u015fturulan bu uygulama, imece usulu bilgi payla\u015f\u0131m\u0131 i\u00e7in geli\u015ftirildi. Uygulama ile bir\u00e7ok konuda ihtiyac\u0131n\u0131z\u0131 se\u00e7ebilir ve evinizi a\u00e7\u0131p ilan olu\u015fturabilirsiniz.. EvimEvindir\nKullan\u0131c\u0131lar kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 r\u0131zalar\u0131 ile konaklama sa\u011flayabilece\u011finiz bu platform sayesinde \u00fclkenin hangi \u015fehrinde olursan\u0131z olun ilan olu\u015fturup depremden etkilenen ki\u015filerle imkan\u0131n\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde bulu\u015fabilirsiniz.. otelz\nOnline otel rezervasyon sitesi olan otelz depremden etkilenen insanlar i\u00e7in \u00fccretsiz olarak konuklama imkan\u0131 sunan g\u00f6n\u00fcll\u00fc otellerin listesini yay\u0131nlad\u0131. "Ge\u00e7mi\u015f olsun T\u00fcrkiye'm" k\u0131sm\u0131ndan ula\u015fabilece\u011finiz otelleri g\u00f6rebilirsiniz.. Bir Kira Bir Yuva\nKira deste\u011fi vermek veya bo\u015f durumdaki evini kullan\u0131ma a\u00e7mak isteyen ki\u015filer i\u00e7in olu\u015fturulan platformun teknik altyap\u0131s\u0131 \u0130htiya\u00e7 Haritas\u0131 taraf\u0131ndan olu\u015fturuldu. Sitedeki formu doldurarak ihtiya\u00e7 sahiplerine yard\u0131mc\u0131 olunabiliyor.. Evim Evin Olsun\nBo\u015fta olan evleri oldu\u011funu bildiren ve depremden etkilenmeyen evlerini a\u00e7mak isteyen ev sahipleri ve konaklamak isteyenleri bulu\u015fturan kampanya sayesinde depremin sonu\u00e7lar\u0131 bir nebze de olsun hafifletilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.. Kanka.host\nAFS G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri Derne\u011fi ile i\u015f birli\u011fi kurarak yap\u0131lan uygulama sayesinde g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak evini a\u00e7an destek\u00e7ilerle depremden kurtulan insanlar olu\u015fturulan formlar\u0131n doldurulmas\u0131 yoluyla birbirleriyle e\u015fle\u015ftirilebiliyorlar.. misafirol.org\nKullan\u0131c\u0131lar\u0131n evlerini, otellerini veya konaklama alanlar\u0131n\u0131 depremde evini kaybeden depremzedelerin kullan\u0131ma a\u00e7arak misafir edilmesine arac\u0131l\u0131k edilmesi amac\u0131yla geli\u015ftirilen platformda a\u00e7\u0131lan ilanlarla konaklama imkan\u0131 bulunabiliyor..
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