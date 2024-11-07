Dalga geçen insanlarla nasıl başa çıkarız?

Kendi eksikliklerini bastırmak için başkalarıyla dalga geçen ama kendi kendisiyle dalga geçtiğinin farkında bile olmayan insan türevini görmezden gelip, önemsememek lazım. Bir insanı görmezden gelmek ona yapılacak en büyük kötülüktür. İnsan yaşamındaki en değerli şeyi yani zamanı boşa harcamamak gerekir.

Toplum idiotlarla dolu, içi boş insanlar, kültürlü gibi görünüp hiçbir içsel birikimi olmayan tipler, tek üstünlük kurma yöntemleri karşılarındakini ezip üstün hissetmek. Sürekli dalga geçen insanların kompleksleri vardır, kendi komplekslerini başka insanların kusurlarını arayarak kapatmaya çalışırlar, bunlar hastalıklı insanlardır uzaklaşmak en doğrusudur. Alaycı insanlar basit insanlardır, zeki olmadıklarından sizi indirgemeye çalışırlar. Dalga geçmek aptalların işidir ama aptalları aptallaştırmak da zekayla olur. İki kelime bir bakış gerisi yerin dibine yatış. Daha önemli işlerim var diyerek onlar konuşurken dönüp gidin, net tavrınızı koyun. Bozulmamış gibi yapıp basın kahkahayı. İnsanlar attığı kurşun boşa gidince ateş etmeyi bırakırlar.

Gözlerine bakıp hafifçe gülümseyin. Onların taktiğini uygulayın, onlara hak verin, haklısın, deyip geçin, arkanızdan bakıp kalsınlar. Ciddiye almazsanız bir süre sonra kendisine gülmeye başlayacaktır, sizde bir huni verir dalganızı geçersiniz. İnsanları ciddiye almak en büyük yanılgıdır, değer verdikçe tepenize çıkarlar, hiç yokmuş gibi davranmak en iyisidir.

Sizde kendinizle dalga geçin ya da ti'ye alın. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış, deneyin, neticede alındığınızdan kimsenin haberi olmayacak. Ilımlı insanları zayıf olarak değerlendiren, kendi zayıflıklarını çeneleriyle bastırma eğiliminde olan kişiler sürekli dalga geçerler.

Siz cevap verdikçe onu amacına ulaştırmış ve mutlu etmiş oluyorsunuz. Zaten dalga geçen insan sizin ona cevap vermenizi bekler. Bu fırsatı ona vermezseniz kendi çalıp kendi oynar bu da onu deli yapar.

Muhatap olmayıp ilgilenmezseniz kafanızda rahat olur, seviyesizlerin seviyesine düşerseniz sadece şımarıklıklarını arttırırsınız, moralinizi bozarsanız daha da ileri giderler. Alınmayıp, yok sayın hatta sizde konu neyse onunla dalga geçin ki, cazibesi kalmasın, normalleştirin ki, normalleşsin. Aynaya bakmasını tavsiye edin. Kırılmasın diye sustukça onlara güç veriyorsunuz. Yokmuş gibi davranın boşlukta hissetsin, siz onun psikolojisini bozun. Kendisini sevmeyen insanlar başkalarıyla dalga geçmeye çalışırmış, "Neden kendinden bu kadar nefret ediyorsun? Anlat dinliyorum seni" deyin.

İnsanlar istediğini düşünür, istediğini söyler, birbirini düşünmezler, kimsenin size faydası dokunmaz ama zararı dokunur. Onların alay konuları olsanız bile umursamayın, kendi hayatınız her zaman önceliğiniz olsun, isteyen istediğini düşünsün.

Görmezden, duymazdan gelin, cevap vermeyin ama önünde de eğilmeyin, asla taviz vermeyin, kibiri sevmem ama yaptıkları için sizden aşağı seviyede olduğunu hatırlatacak kadar kendinizi ondan üstün tutun, bakın bakalım ne yapacak.

Genellikle kendisini sevmeyen, beğenmeyen, yeterli bulmayan insanlar karşılarındakilerle dalga geçerek duygularını bastırmaya çalışırlar. Bu tür insanlara can alıcı sorularla karşılık verebilirsiniz. Ona, neden kendini beğenmiyor ve sevmiyorsun? diye sorup cevap beklemeden uzaklaşabilirsiniz, arkanızdan gevezelik etse bile yalnız kaldığında düşünecektir. Umursamamak vazgeçmesine neden olur, yaptığının boşa kürek çekmek olduğunun ve iplenmediğinin farkına varır. İnsanlar bozuldukça, alındıkça diğer insanlar daha çok üstüne giderler, bunu unutmamak gerekir.

Konu ne olursa olsun kimsenin kimseyle alay etmeye hakkı yok. Alay eden insanların ciddi psikolojik sorunları vardır. Alay onlar için içlerindeki aşağılık duygusunu bastırmak için yaptıkları bir eylemdir. Kimse için kendimizi değiştirmek zorunda değiliz. Kiloyla, saçla başla, işle eşle, evle, arabayla dalga geçerler. Onlar tedavi olup içlerindeki değersizlik duygusundan kurtulsunlar. Gerçekten dalga geçilecek bir şey olsada kimse bu kadar küçültmemeli kendisini. Alay edenlere dışarıdan bir bakın nasıl görünüyorlar, itici değil mi? Alay eden kişi biraz empati yapmalı, üzülür mü, alınır mı, benim buna hakkım var mı, kendisini sorgulamalı.

Dalga geçtikleri konu ne ise o konu hakkında bilginizi arttırın ve kendinizden emin cevap verin. Ayrıca dalga geçenleri tanıdığınız için onların açığını bulmanızda zor olmaz. Örneğin, benim çevremdeki insanların çoğu bana laf sokmaya çalıştığında bozacağımı bildiği için bir şey diyemiyorlar.

Sizinle dalga geçen insanın kendisinden bir beklentisi yoktur, sizinde psikolojinizi bozar onlara uymak zorunda değilsiniz, herkes her zaman çok önemli ve çok etkili konuşmaz bunun farkında olun.

İnsanları amaçlarına neden ulaştırıyorsunuz minimum ilgi maksimum mesafe ve umursamazlık. Asla kafaya taktığınızı belli edip onu amacına ulaştırmayın karşınızdakinin isteğide bu ve sizden bunu alırsa dahada üstünüze gelir. Onu kendi silahıyla vurmayı deneyin, gülüp geçin gerçekten sinir bile olsanız görmezden gelmenin en vurucu silah olduğunu unutmayın.

En zayıf noktasını bularak hiç beklemeği anda vurun. Sizde onunla dalga geçin. Sinirlenince bir daha size yapmamasını net bir şekilde vurgularsınız. Sinirlenmiyorsa şaka yapıyordur. Şaka yapan insan şaka yaptığı için dalga olarak algılamaz şaka olarak algılar. Yaptığınız şakaya sinirleniyorsa kişi şaka yapmıyor dalga geçiyordur. Yani belki o şaka yapıyordur siz dalga olarak algılıyorsunuzdur. Patavatsız şakalar yapıyor ve patavatsız şakaları da kaldırıyorsa samimi ama patavatsız biridir. Siz böyle bir muameleye tabi olmak istemiyorsanız duygularınızı net bir şekilde aktarıp sizi rahatsız ettiğini samimi bir şekilde izah edersiniz. Her şeye rağmen sizi anlamak istemiyorsa uzaklaşıp mesafe koyarsınız.

Birbirinizi tanıyorsunuz, öyleyse onun hiç sevmediği kişilerle kıyaslama yapın, okun kendisine döndüğünü anlayacaktır, pek takmaya değmezler. Görmezden gelin ve cevap vermeyin, sizden daha fazla üzülecektir. İnsanlar en çok kendilerinin adam yerine koyulmamasından rahatsız olurlar.

Mevlâna'ya, "Senin için birileri şöyle böyle diyormuş ne yaparsın? demişler. Mevlâna'da, "Olsun, bizde ona inanmış gibi yaparız." demiş.

Dalga geçmek cahillerin adetidir, cahillerden yüz çevirmek gerekir. Cahil akıllanmaz, duvar şekil değiştirmez. Ne üzül ne de zaman harca, basit insanlara basit olma.