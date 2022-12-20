Daha sağlıklı bir ilişki için yapılması gerekenler nelerdir?

Yapılacaklar listenize biraz sevgi katmanın zamanı gelmedi mi? Bu 7 libido artırıcı fikri deneyin, size ve ilişkinize iyi geleceğine inanın!

Daha sağlıklı bir ilişki için yapılması gerekenler nelerdir?
İlişki
Giriş: 20 Aralık 2022 12:54 Güncelleme: 20 Aralık 2022 13:37
ABONE OL

Bir flört rutininden çıkmak zor olabilir. Ancak Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, heyecan verici etkinliklere katılan çiftler ilişki doyumunda büyük bir artış elde ediyor. Öyleyse sevgilinizi alın ve iyi ama farklı bir zamana hazır olun.


Fantezi kavanozu oluşturun

Yeni alanlar keşfetmek için fantezilerinizi yazın ve onları bir "fantezi kavanozuna" koyun. Sonra sırayla kavanozdan çıkarın ve fantezileri canlandırın. Bu samimiyet, güven ve harika seks yaratabilir.


Cinsel dürtünüzü değerlendirin

Seksle ilgilenmiyorsanız - ama olmak istiyorsanız - bunun tıbbi bir açıklaması olabilir.


Kan akışının azalması: Diyabet ve yüksek tansiyon, genital kan akışını kısıtlayabilen sağlık sorunları arasındadır.

Hormonal sorunlar: Menopoz, emzirme, doğum kontrol hapları ve tiroid sorunları cinsel isteği azaltabilir.

İlaç yan etkileri: Antidepresanlar ve tamoksifen gibi kemoterapi ajanları sıklıkla suçlanır.


Libidonuzda istenmeyen bir düşüş fark ettiyseniz, birinci adım doktorunuzdan randevu alın.


Libidonuzu artırmanın 8 yolu
Libidonuzu artırmanın 8 yolu

Harcamalarınız konusunda açık olun

2004 yılında yapılan bir araştırmada evli insanların yaklaşık yüzde 40'ı eşlerine satın alma konusunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Buna ek olarak çiftlerin kavga etmelerinin bir numaralı nedeni para. Müsrif biriyseniz ve partneriniz kuruşları sayıyorsa üzülmeyin. Orta yol mutlaka vardır, harcama alışkanlıklarınızı saklamayın.


Yatak odanızı teknolojiden arındırın

Tekrar tekrar söylüyoruz: Yatak sadece seks ve uyku için kullanılmalı. Cep telefonlarınıza takılıp kaldığınızda eşinize nasıl sarılabilirsiniz ki? Bu ay, yatak odanızdaki tüm cihazları temizlemeyi deneyin ve internet yerine birbirinizi keşfedin.


Ayrı olduğunuzda her şeyi sıcak tutun

Elbette, ilk başta biraz korkutucu gelebilir ama seksting, birbirinizden uzaktayken bağ kurmak için harika bir yoldur. Konuşma esnasında evde olsaydınız ona ne yapacağınızdan bahsedin. Amaç orgazm ise, kendinize ne yaptığınızı anlatın ve ondan da aynısını yapmasını isteyin. Sadece rahatlayın ve eğlenin!


Daha fazla deniz ürünü yiyin

İstiridye, libido artırıcı çinkonun en iyi kaynaklarından biridir. Ancak diğer deniz ürünleri türleri de afrodizyak görevi görebilir. Somon ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, sağlıklı bir kalp için gerekli olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Haftada birkaç kez normal et veya kümes hayvanları yerine deniz ürünlerini değiştirin. Kalbinize ve seks hayatınıza bir iyilik yapmış olacaksın.


Diyetinizi değiştirin

Badem, avokado ve roka, cinsel dürtünüzü ve doğurganlığı artırabilir.


Bana hobilerini söyle sana libidonu söyleyeyim
Bana hobilerini söyle sana libidonu söyleyeyim


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.