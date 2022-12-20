Daha sağlıklı bir ilişki için yapılması gerekenler nelerdir?

Bir flört rutininden çıkmak zor olabilir. Ancak Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, heyecan verici etkinliklere katılan çiftler ilişki doyumunda büyük bir artış elde ediyor. Öyleyse sevgilinizi alın ve iyi ama farklı bir zamana hazır olun.

Fantezi kavanozu oluşturun

Yeni alanlar keşfetmek için fantezilerinizi yazın ve onları bir "fantezi kavanozuna" koyun. Sonra sırayla kavanozdan çıkarın ve fantezileri canlandırın. Bu samimiyet, güven ve harika seks yaratabilir.

Cinsel dürtünüzü değerlendirin

Seksle ilgilenmiyorsanız - ama olmak istiyorsanız - bunun tıbbi bir açıklaması olabilir.

Kan akışının azalması: Diyabet ve yüksek tansiyon, genital kan akışını kısıtlayabilen sağlık sorunları arasındadır.

Hormonal sorunlar: Menopoz, emzirme, doğum kontrol hapları ve tiroid sorunları cinsel isteği azaltabilir.

İlaç yan etkileri: Antidepresanlar ve tamoksifen gibi kemoterapi ajanları sıklıkla suçlanır.

Libidonuzda istenmeyen bir düşüş fark ettiyseniz, birinci adım doktorunuzdan randevu alın.

Harcamalarınız konusunda açık olun

2004 yılında yapılan bir araştırmada evli insanların yaklaşık yüzde 40'ı eşlerine satın alma konusunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Buna ek olarak çiftlerin kavga etmelerinin bir numaralı nedeni para. Müsrif biriyseniz ve partneriniz kuruşları sayıyorsa üzülmeyin. Orta yol mutlaka vardır, harcama alışkanlıklarınızı saklamayın.

Yatak odanızı teknolojiden arındırın

Tekrar tekrar söylüyoruz: Yatak sadece seks ve uyku için kullanılmalı. Cep telefonlarınıza takılıp kaldığınızda eşinize nasıl sarılabilirsiniz ki? Bu ay, yatak odanızdaki tüm cihazları temizlemeyi deneyin ve internet yerine birbirinizi keşfedin.

Ayrı olduğunuzda her şeyi sıcak tutun

Elbette, ilk başta biraz korkutucu gelebilir ama seksting, birbirinizden uzaktayken bağ kurmak için harika bir yoldur. Konuşma esnasında evde olsaydınız ona ne yapacağınızdan bahsedin. Amaç orgazm ise, kendinize ne yaptığınızı anlatın ve ondan da aynısını yapmasını isteyin. Sadece rahatlayın ve eğlenin!

Daha fazla deniz ürünü yiyin

İstiridye, libido artırıcı çinkonun en iyi kaynaklarından biridir. Ancak diğer deniz ürünleri türleri de afrodizyak görevi görebilir. Somon ve ringa balığı gibi yağlı balıklar, sağlıklı bir kalp için gerekli olan omega-3 yağ asitlerini içerir. Haftada birkaç kez normal et veya kümes hayvanları yerine deniz ürünlerini değiştirin. Kalbinize ve seks hayatınıza bir iyilik yapmış olacaksın.

Diyetinizi değiştirin

Badem, avokado ve roka, cinsel dürtünüzü ve doğurganlığı artırabilir.