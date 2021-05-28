SUP yoga nedir ve faydaları nelerdir?

SUP yoga yani İngilizcesi "stand up paddle board yoga" olan Türkçede "ayakta kürek sörfü yogası" anlamına gelen yoga, bir su kütlesinin ortasında ayakta duran bir paddle board üzerinde yoga yapmaktır...

SUP yoga nedir ve faydaları nelerdir?
Sağlık
28 Mayıs 2021 Cuma

SUP yoga en iyi göller, koylar veya limanlar gibi sakin su kütleleri üzerinde yapılıyor. Son iki yılda SUP yoga, yogiler ve halihazırda kürek sörfünden hoşlananlar için trend olan bir su sporu haline geldi. Aslında birçok yogi, daha fazla güç, denge ve odaklanma gerektirdiği için SUP yoga yaparak yoga becerilerini muazzam bir şekilde geliştiriyor. Hatta insanlar ayakta dururken kürek tahtalarında "akroyoga" yapıyorlar.


Karada ve suda yapmanın farkları neler?

Kara ve su arasında bazı zıtlıklar var. SUP yoga, yalnızca karada yoga yaptıysanız alışık olmayacağınız farklı ayarlamalar gerektiren hatha ve vinyasa yoga akışlarını içerir. Örneğin suda sürekli olarak rüzgar ve akıntıyla mücadele ederken aynı zamanda kısıtlı bir alanda dengede durmaya çalışıyorsunuz ama karada denge kurabilmeniz daha kolay ve daha geniş bir alan üzerindesiniz.

Suyun üzerindeki sınırlı durumlar nedeniyle, SUP yoga, pozisyonlar arasında geçiş yaparken kürek tahtanızı sabit tutmak için yoğun odaklanma ve denge gerektiriyor. Bunun faydası olarak SUP yoga ile tekniğinizi karada da iyileştirip alışık olmadığınız kasları çalıştıracaksınız.

Su üzerinde yoga yapmanın bir başka yararı da bunu dışarıda güzel ve sakin bir su kütlesi üzerinde yapıyor olmanız. Yaptığınız her pozdisyonda temiz havayı soluyorsunuz ve gözlerinizi açtığınızda çevrenizdeki güzel manzarayı görüyorsunuz.

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SUP yoganın faydaları neler?

SUP yoganın da kürek sörfünün de sağlığınız için birçok faydası var. Hem kürek sörfünü hem de SUP yogayı birleştirirseniz, kaslarınızın çalışması son derece artacaktır. Kürek sörfü, tüm vücudu çalıştıran faydalı bir egzersiz. Bacaklarınız, sırtınız, core bölgenizi, omuzlarınız ve kollarınız çalışır. 15 dakika kürek sörfü yapmak ve ardından 15 dakikalık bir yoga akışını tamamlamak, inanılmaz bir egzersiz çalışması olacaktır.


Sup yoganın 7 faydası:

  1. Karadaki tekniğinizi geliştirir.
  2. Kaslarınızı güçlendirir.
  3. Temiz hava, doğa sesleri, muhteşem manzara sayesinde stresinizi azaltır.
  4. Nefes alma tekniklerinizi geliştirir.
  5. Esnekliğinizi artırır.
  6. Dengenizi büyük ölçüde geliştirir.
  7. Dışarı çıkmanıza sebep olur.

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SUP yoga esnasında ne giyilir?

SUP yogayı etkili bir şekilde yapmak için uygun kıyafetlere ihtiyacınız olacak. Bu tür pozları gerçekleştirirken esnek, suya dayanıklı egzersiz kıyafetleri önerilir. Ek olarak, evinizden ayrılmadan önce hava durumunu kontrol ettiğinizden emin olun, bu şekilde beklenenden daha soğuk olacaksa hazırlıklı olabilirsiniz.

Kadınlar için SUP yoga kıyafetleri:

  • Mayolar

  • Rashguardlar

  • Kadın yoga kıyafetleri

Erkekler için SUP yoga kıyafetleri:

  • Board şortları

  • Rashguardlar

  • Erkek yoga kıyafetleri

Referans: Douglas Robichaud. "What is SUP Yoga?". Şuradan alındı: https://www.islesurfandsup.com/blog/what-is-sup-yoga/. (4 Mart 2019).


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