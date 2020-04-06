Çocukların davranışları ve anlamları

Bazen çocuklar bahçede yaptıkları çamuru ya da uyumadan önce kafalarını beşiklerine vurabilir. Yetişkinler için bu davranışlar tuhaf ve anlamsız gelebilir ama aslında çocukların bunları yapmasının bir nedeni vardır.

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    Nefesini tutmak

    Çocuğunuz ağlamaya başlayıp ardından nefesini tutabilir. Bu nefesini tutma süresi 1 dakikayı bulabilir, hatta suratı kızarana kadar devam edebilir ama aslında zararsızdır. Kendisine zarar verme seviyesine gelemeden istemsizce nefes almaya başlar.

    Genelde çocukların bu davranışı kendi kontrollerinde değildir. Çocuğunuz üzgün, kızgın, öfkeli, korkmuş, şokta veya acı içinde olduğunda bu davranış kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu davranış genelde 4 ya da 5 yaşına geldiklerinde kaybolur.

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    Sürekli kıyafetlerini çıkarmak

    Çocuklar çıplak olmaktan utanmazlar. Bu sebeple istedikleri her zaman, her hangi bir yerde rahatça kıyafetlerini çıkarabilirler. Bunu yapmalarının sebebi giysilerinin rahatsız olması ya da sıcaklamalarından dolayı olabilir. Bir diğer neden de çocuğunuz kıyafeti kendi başına çıkarmayı yeni öğrenmişse bunun ona bağımsız bir birey olduğunu hissettirmesi ve kendi kendine bir iş yapabilmenin verdiği tatmin olabilir.

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    Banyo suyu içmek

    Çocuklar içme suyunun banyo suyundan farklı olduğunu anlamayabilir. Banyo zamanı onlar için eğlence demektir, bu sebeple banyo esnasında su içmenin de eğlenceli olabileceği kararına varabilirler.

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