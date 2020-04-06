Nefesini tutmak

Çocuğunuz ağlamaya başlayıp ardından nefesini tutabilir. Bu nefesini tutma süresi 1 dakikayı bulabilir, hatta suratı kızarana kadar devam edebilir ama aslında zararsızdır. Kendisine zarar verme seviyesine gelemeden istemsizce nefes almaya başlar.

Genelde çocukların bu davranışı kendi kontrollerinde değildir. Çocuğunuz üzgün, kızgın, öfkeli, korkmuş, şokta veya acı içinde olduğunda bu davranış kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu davranış genelde 4 ya da 5 yaşına geldiklerinde kaybolur.