Bu güzellik ürünlerini mutlaka ‘almamalısınız’

Konu güzellik olduğunda, para harcamak oldukça kolay olabilir. İnsanlar vücutlarında sorunlu gördükleri yerleri zamanla bir zaafa dönüştürebilirler ve bu da işe yaraması umuduyla bazı ürünlere çokça para dökmelerine neden olabilir. Sadece gerçekten fark yaratan ürünlere yatırım yapmak istiyorsanız, bu ürünlerden uzak durmalısınız.

1. Selülit kremleri

Yanlış kanının aksine, selülit cildinizle değil anatominizle alakalı bir durumdur. Cilt altınızdaki yağ dokusunun yerleşimi, dışarıya yansır ve herhangi bir kremin yağ dokunuzu yeniden şekillendirmesi imkânsızdır. Bu kremler genellikle kafein içeriğiyle cilt dolaşımını hızlandırır ve sizde geçici bir süreliğine etki ediyormuş illüzyonu uyandırır ancak gerçekte, hiçbir şeyi değiştirmez.

2. Kırık saç serumları

Saç kırıklarınızı iyileştirmeyi vaat eden hiçbir şeye inanmamalısınız. Saçlarınız cildiniz gibi yeniden birleşme yeteneğine sahip değildir. Bu serumlar, kısa süreliğine saçlarınızı birbirine yapıştırabilir ancak bu da saçınızın ağırlaşmasıyla sonuçlanır. Kırıklara karşı yapabileceğiniz en iyi şey, bir saç kesimiyle onlardan kurtulmaktır.

3. Kolajen kremleri

Kolajenin cildinizin sağlığı için çok önemli bir protein olduğu gerçek olsa da onu da gerekli diğer proteinler gibi besin olarak tüketmeniz gerekir. Son derece büyük bir molekül olan kolajenin bir krem içerisinde cildinize nüfuz etmesi imkânsızdır.

4. Yüz temizleme cihazları

Sağlıklı bir cilt için temizlik şart olsa da bunun için bir cihaza ihtiyacınız yok. Düzenli bir şekilde temizlenen bir cildin dönene plastik fırça kılları tarafından ovalanmasına hiç gerek yok. Özellikle cilt bakım rutininiz asitleri de içeriyorsa hassaslaşmış cildiniz tahriş olabilir. Elinizle yapacağınız temizlik yeterli olacaktır.

5. Gözaltı kremleri

Gözaltı şişliği ve morluğundan şikâyetçiyseniz çözümü göz kremlerinde arayabilirsiniz ancak sadece geçici bir yarar görebilirsiniz. Kafein içeriğiyle dolaşımınızı hızlandırsalar da kalıcı bir etki yaratamazlar. Bu kısa süreli etkiyi görmek için kullanılmış çaydan yararlanabilir, uzun süreli bir çözüm içinse uykunuza bir düzen getirebilirsiniz.

6. Makyaj mendilleri

Makyaj mendilleri, bir seyahatte kurtarıcı olabilir ancak gerçek bir temizlik sağlamazlar. Cildinizdeki makyajı dağıtarak bir kısmını alabilirler ancak derinlemesine bir temizlik için çift fazlı temizleyiciler kullanmanız gerekir. Sürekli makyaj mendili kullanımı cildinizde makyaj birikmesine ve gözeneklerinizin tıkanmasına neden olabilir.

7. Kâğıt maskeler

Kısa sürede mucizevi etkiler beklenilen bu ürünler, sadece geçici bir nemlendirme ve aydınlatma sağlayabilir. Sağlıklı bir cildin anahtarı, düzenli ve sürekli bir cilt bakımıdır. İyi bir rutine sahipseniz zaten bu ekstra bakıma ihtiyacınız olmaz, iyi bir rutininiz yoksa da sizin için yarım saatlik parlaklıktan başka bir şey yapamaz.

Sağlıkla ışıldayan bir cilde sahip olmanın kestirme bir yolu yok, bu aynı zamanda mucize vaat eden ürünlerin peşinden koşmanıza gerek olmadığı anlamına da geliyor. Cildinizin ihtiyaçlarını karşılayan bir cilt bakımını düzenli olarak uygulamak, cildinizin için yapabileceğiniz en iyi şey. Bunun dışında, anlık çözümler sunduğunu söyleyen ürünleri es geçmek, cüzdanınızın yükünü hafifletebilir.

Kaynak: Jacquelıne Kilikita. "Sorry To Break It To You, But These Skincare Products Are A Scam". Şuradan alındı: https://www.refinery29.com/en-gb/skincare-products-you-dont-need. (16.02.2022).